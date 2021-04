Leslie Chance: ¿dónde está hoy la mujer que asesinó a su marido en 2013?

Todd Chance fue encontrado muerto en un huerto de almendros en Bakersfield, California, el 25 de agosto de 2013, tras recibir dos disparos en el pecho. El vehículo de Todd Chance fue encontrado a 15 millas de distancia, abandonado. Su esposa, Leslie “Jenea” Chance, fue arrestada unos días después bajo sospecha de asesinato, informó Bakersfield Now.

En el momento de su arresto, Leslie Chance era la muy querida directora de la escuela primaria Fairview y había trabajado para el distrito escolar durante 16 años. Unos días después, fue liberada y no fue hasta tres años después, en 2016, que fue arrestada nuevamente y acusada de asesinato en primer grado, informó el medio. En ese momento, un portavoz de la oficina del sheriff dijo: “La investigación fue extensa, analizamos todos los ángulos y revisamos los documentos. Incluso recibimos ayuda del FBI”.

Sin embargo, las demoras en el caso aún no habían terminado, ya que el primer juicio de Chance fue declarado nulo. En diciembre de 2019, su segundo juicio por asesinato en primer grado pudo celebrarse y se emitió un veredicto de culpabilidad el 30 de enero de 2020, varios años después de la muerte de Todd Chance.

¿Dónde está Leslie Chance hoy? ¿Está ella en la cárcel?

El juicio de Chance tuvo lugar en 2020 y recientemente fue sentenciada a una condena que iba de los 50 años a cadena perpetua

El 16 de septiembre de 2020, Chance fue sentenciada a una condena que iba de los 50 años a cadena perpetua. El jurado la declaró culpable en enero, pero la sentencia fue retrasada debido al coronavirus y las mociones presentadas por el abogado de Chance para un nuevo juicio, informó 23ABC.

Chance está cumpliendo su condena en el Centro para Mujeres de California Central, donde fue admitida el 16 de octubre de 2020, según muestran los registros públicos. La mujer de 53 años no será elegible para libertad condicional hasta noviembre de 2041. El Centro para Mujeres de California Central es el centro para mujeres más grande de California y está ubicado en Chowchilla, Condado de Madera, al sureste de San José.

Desde que Chance fue declarada culpable, su abogado Tony Lidgett ha estado tratando de conseguir un nuevo juicio para su clienta, informó 23ABC. Según el medio, Lidgett presentó mociones en marzo del 2020 para un nuevo juicio basado en la mala conducta del jurado. Sin embargo, las mociones fueron desestimadas por el juez Charles R. Brehmer.

Su sentencia se retrasó debido a una emergencia médica no especificada por la que tuvo que ir al hospital

VideoVideo related to leslie chance: ¿dónde está hoy la mujer que asesinó a su marido en 2013? 2021-04-06T20:49:04-04:00

En septiembre de este año, justo antes de la sentencia programada para Chance, la llevaron al hospital por una “emergencia médica no revelada”, informó la Oficina del Sheriff del condado de Kern a The Bakersfield Californian. La oficina del sheriff no proporcionó más detalles sobre la emergencia médica de la ex directora de la escuela, pero dijo que estaba “viva y que iba a sobrevivir”, escribió el medio.

KGET agregó en su informe que la oficina del sheriff se negó a comentar si la emergencia médica de Chance se debió a un intento de suicidio, que había sido el rumor que circulaba entre la familia y los amigos de Todd Chance, según las publicaciones de Facebook. No ha habido más noticias sobre su condición médica actual.