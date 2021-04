Bobi Jewell, la madre del héroe que evitó un atentado en Atlanta 96: ¿dónde está hoy?

La madre de Richard Jewell, Bobi Jewell, ocupa un lugar destacado en la historia de su hijo, el guardia de seguridad de Georgia que fue acusado falsamente de ser el autor de un atentado en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996.

Jewell no lo hizo, pero eso no lo salvó de la persecución de los medios una vez que se reveló la investigación del FBI sobre Jewell. Más tarde fue exonerado por completo, y la historia de su vida fue contada recientemente por Clint Eastwood en la pantalla grande y ahora por Netflix en Manhunt: Deadly Games, que se emitió por primera vez en CBS.

El verdadero terrorista fue Eric Rudolph, un extremista antigubernamental. Jewell murió joven en 2007 por causas naturales. Antes de su muerte, demandó a varias organizaciones de noticias por difamación, y algunas de ellas llegaron a un acuerdo con él. Probablemente salvó vidas en la escena del atentado cuando descubrió una mochila sospechosa y llevó a la gente a un lugar seguro antes de que explotaran las bombas de tubo de Rudolph.

En la película de Eastwood, Kathy Bates interpreta a Bobi Jewell. En el programa de Netflix, Judith Light la interpreta. En la vida real, su nombre completo es Barbara Jewell.

¿Dónde está ella ahora? Hoy, Bobi todavía está viva. De hecho, tuvo un papel importante en la película de Eastwood para ayudar a interpretar correctamente el personaje de Richard.

En 2019, Bobi habló con Los Angeles Times sobre la película de Eastwood y dijo que quiere que la gente recuerde a su hijo como un héroe. “Eso es lo que quiero que la gente sepa, en lugar de con lo que hemos tenido que lidiar. Tenía 60 y tantos años cuando sucedió y ahora tengo 83. Así que la vida continúa”.

Esto es lo que necesita saber:

The Hollywood Reporter habló con Hauser, quien interpreta a Richard Jewell, sobre cómo fue conocer a Bobi Jewell. “La primera vez que conocí a Bobi Jewell fue en el plató de Warner Bros.”, le dijo a THR.

“Estaba más nervioso por conocer a Bobi que por Clint, porque Clint y yo tenemos algo en común basado en lo que hacemos para ganarnos la vida. Con Bobi, nuestro punto en común fue contar la historia de esta tragedia. Estaba preocupado, pero ella me dio muchos consejos y me ayudó mucho”.

Hauser dice que Bobi le dijo: “Te pareces a Richard. Estás haciendo cosas como él que ni siquiera sabes que estás haciendo”. Incluso trajo golosinas al set, agregó THR.

Richard es interpretado por Cameron Britton en el programa de Netflix.

