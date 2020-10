¿Quiénes han sido los republicanos en dar positivo por Covid-19? Conoce la lista

El partido republicano tambalea luego de que varios de sus políticos dieran a conocer desde el jueves que las pruebas de coronavirus resultaron dar positivo. Entre los que contrajeron el virus se encuentran Donald Trump, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y la asesora de la Casa Blanca, Hope Hicks.

Por medio de Twitter, Trump llamó a la enfermedad una “plaga”. Varios senadores de todo el país, así como renombrados funcionarios republicanos, han anunciado que contrajeron la enfermedad.

Aquí hay una lista de los republicanos más destacados que han contraído la enfermedad en los últimos días.

Trump y varios senadores dieron positivo por Covid-19

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

El presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump

Casi a la 1:00 a.m., hora del este del 2 de octubre, el presidente tuiteó que él y la primera dama habían dado positivo por coronavirus.

Antes de contraer la enfermedad, el Washington Post informó que Trump dijo que el coronavirus desaparecería más de 30 veces, incluso cuando dijo que el calor del verano lo haría desaparecer. También dijo que la enfermedad era “como la gripe”, así lo registró Forbes. Se conoció que esa declaración era una mentira después de que las grabaciones mostraran que Trump había minimizado intencionalmente el virus, cuando le dijo en privado a Bob Woodward de The Post que era “algo mortal”, peor que una “gripe intensa” transmitido por el aire.

Según el comunicado de la Casa Blanca dado a conocer por Associated Press, Trump recibió un cóctel de anticuerpos policlonales de Regeneron “sin incidentes”. El documento también decía que estaba tomando zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y aspirina. De acuerdo a otro comunicado de la Casa Blanca enviado el 2 de octubre, “El presidente y la primera dama están bien en este momento”.

Mike Lee, Senador de Utah

El medio Politico informó que Lee dio positivo por la enfermedad el 1 de octubre después de asistir al reciente evento organizado por Casa Blanca donde Trump anunció a quien era su nominado a la Corte Suprema. Según Newsweek, Lee no llevaba puesta la mascarilla y fue visto caminando por el Capitolio con senadores quienes posteriormente resultaron positivos con la enfermedad.

Según el portal Politico, dijo que se había realizado una prueba debido a que tenía síntomas similares a los de una alergia. En un comunicado, Lee aifmró: “He hablado con el líder McConnell y el presidente Graham, y les aseguré que volveré a trabajar cuanto antes para unirme a mis colegas del Comité Judicial en el avance de la nominación a la Corte Suprema”.

The Associated Press informó que la senadora de Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo que Lee estaba “de buen humor y recuperándose”.

El Senador de Carolina del Norte Thom Tillis

En un comunicado publicado el 2 de octubre, Tillis anunció que había contraído coronavirus. “Seguiré las recomendaciones de mi médico, me aislaré en casa durante 10 días y notificaré a las personas con las que he estado en contacto. Afortunadamente, no tengo síntomas y me siento bien”, aseguró. “Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus muy contagioso y mortal, especialmente porque muchos portadores son asintomáticos”.

Tillis fue uno de los pocos republicanos que promovió el uso de máscaras, incluso cuando fue capturado en una foto sin usar una en la Convención Nacional Republicana, según el medio Politico.

Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey

En un tuit, Christie anunció el 3 de octubre que había contraído coronavirus. Christie también estuvo en el evento Rose Garden donde Trump anunció quien era su nominado a la Corte Suprema, informó North Jersey que además se lo vio abrazando a varias personas.

I just received word that I am positive for COVID-19. I want to thank all of my friends and colleagues who have reached out to ask how I was feeling in the last day or two. I will be receiving medical attention today and will keep the necessary folks apprised of my condition. — Governor Christie (@GovChristie) October 3, 2020

Christie también le había dicho a los reporteros en “Good Morning America” ​​de ABC que nadie había usado una máscara mientras preparaban a Donald Trump para el debate del 29 de septiembre, de acuerdo a CNN. “Nadie llevaba una máscara en la habitación cuando estábamos preparando al presidente durante ese período de tiempo”, había dicho Christie. “El grupo era de unas cinco o seis personas en total”.

El Senador de Wisconsin, Ron Johnson

El Milwaukee Journal Sentinel informó que Johnson había dado positivo por coronavirus el día 3 de octubre. El Journal Sentinel aseguró que Johnson dijo durante una conferencia vía telefónica que se sentía “completamente normal”.

Al principio de la pandemia, Johnson le dijo a Journal Sentinel, “… entre el 97% y el 99% superará esto y desarrollará inmunidades. Pero no pausaremos nuestra economía porque decenas de miles de personas estén muriendo en las calles. Es un riesgo que debemos de tomar. No cerraremos nuestra economía porque decenas de miles de personas mueran a causa de una gripe común “.

Los contagios por coronavirus han aumentado entre el personal de la Casa Blanca y los funcionarios republicanos

Kellyanne Conway, Republican Sens. Tillis and Lee, and Univ. of Notre Dame President Jenkins are among those who have tested positive for coronavirus after attending a large, predominately mask-less White House event for the new US Supreme Court nominee. https://t.co/VH14a6eOTi — MSNBC (@MSNBC) October 3, 2020

Hope Hicks

Hope Hicks, exdirectora de comunicaciones y actual asesora de Donald Trump, dio positivo por coronavirus el 1 de octubre, según Bloomberg News. Bloomberg News informó que Hicks había experimentado “síntomas” de esta enfermedad y The New York Times aseguró que fue enviada en un vuelo a casa y puesta en cuarentena.

Ronna Romney McDaniels

McDaniels, la presidenta del Comité Nacional Republicano, dio positivo por coronavirus el día 2 de octubre, así lo reportó The Detroit News. Previamente, en marzo había dado negativo en la prueba realziada luego de experimentar síntomas similares a los de la gripe, informó el portal Politico.

McDaniels había defendido las declaraciones de Trump minimizando el coronavirus al público el MSNBC y culpó a Joe Biden por no dar una mejor solución ante la pandemia, a pesar de que es un ciudadano privado. “Joe Biden no puede escapar de su desastroso historial frente al coronavirus. ¡La verdad duele, Joe! Dijo ella.

McDaniels no ha revelado cómo se ha sentido teniendo la enfermedad, pero sí compareció el 1 de octubre durante una entrevista en vivo, pero no mencionó nada acerca su salud, informó The Detroit News.

Kellyanne Conway

Kellyanne Conway, exasesora de Trump, anunció que había dado positivo por coronavirus el 2 de octubre, según un tuit que publicó. En su tweet, Conway dijo que sus síntomas eran leves además de una “tos leve”.

Conway, al igual que Christie y Lee, también asistió a la ceremonia de la Casa Blanca donde Trump anunció su nominado a la Corte Suprema, informó NPR. Antes de su diagnóstico, cuando todavía estaba trabajando en la Casa Blanca, Conway dijo a los periodistas que el virus había sido contenido debido a las acciones de Donald Trump.

