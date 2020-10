Asesora de Trump había dado positivo por coronavirus: ¿Contagió a Donald Trump?

Hope Hicks, la ex directora de comunicaciones de la Casa Blanca y actual asesora del presidente Trump, dio positivo por coronavirus el jueves 1 de octubre, según Bloomberg News.

Hicks, según el informe, había viajado con Trump en el Air Force One hacia y desde su debate el martes. Bloomberg News —citando fuentes sin nombre— informó inicialmente que Trump no había contraído coronavirus. Sin embargo, casi a la medianoche, el presidente tuiteó que él y la primera dama habían dado positivo por el coronavirus.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Varios miembros del gabinete y del personal de la Casa Blanca han dado positivo a la enfermedad desde que comenzó la pandemia, entre ellos Robert O’Brien, asesor de seguridad nacional de Trump; Katie Miller, jefa de gabinete del vicepresidente Mike Pence; un empleado de la cafetería de la Casa Blanca y el asistente personal de Trump, informó el New York Post.

Hicks estuvo con Trump tan recientemente como el miércoles 30 de septiembre

.@NewsHour has confirmed that Hope Hicks, who traveled with President Trump on Air Force One to and from the debate this week and to his Minnesota rally yesterday, has tested positive for coronavirus. https://t.co/nDY4sjFKqG — Yamiche Alcindor (@Yamiche) October 2, 2020

Hicks había viajado con Trump a los debates; en el debate, los familiares de Trump y otros partidarios fueron vistos sin máscaras, a pesar de las reglas de la clínica Cleveland que exigían que todos los participantes en el debate (excepto el moderador y los candidatos) lo hagan. Hicks también acompañó a Trump a una manifestación en Minnesota el miércoles.

Bloomberg News informó que Hicks había experimentado “síntomas” de la enfermedad y el New York Times informó que estaba en cuarentena en el vuelo de vuelta a casa.

Esto fue lo que dijo el portavoz de la Casa Blanca Judd Deere en una declaración, según informó The Times:

El presidente se toma muy en serio la salud y la seguridad suya y la de todos los que trabajan en apoyo de él y del pueblo estadounidense. Operaciones de la Casa Blanca colabora con el médico del Presidente y la Oficina Militar de la Casa Blanca para asegurar que todos los planes y procedimientos incorporen la orientación actual del CDC y las mejores prácticas para limitar la exposición a Covid-19 en la mayor medida posible tanto en complejos como cuando el presidente está viajando.

Trump presumió durante los debates que sus mítines no tenían efectos negativos

Landing at Duluth Intl Airport, Air Force One taxis to hangar for Trump rally. In hopes of winning Minnesota, which he lost in 2016, Pres Trump holding his 2nd rally in the state in as many weeks. It’s also his 35th campaign rally this year, his 105th since taking office. pic.twitter.com/2fQchOftKY — Mark Knoller (@markknoller) October 1, 2020

La noticia de la prueba positiva de coronavirus de Hicks se produce después de que Trump dijo varias veces que sus mítines, que han contado con miles de personas juntas y con el uso de pocas máscaras, son “entornos muy seguros”, como informó Newsweek.

Chris Wallace, moderador del debate del martes, le preguntó dos veces a Trump si estaba preocupado por propagar la enfermedad en sus manifestaciones. Trump respondió diciendo: “Bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Es en el exterior. Según los expertos, eso es una gran diferencia. La hacemos afuera, tenemos tremenda muchedumbre, como ves, y literalmente con 24 horas de anticipación. Y Joe hace las rondas y tiene tres personas en algún lugar.” Luego, repitió que no había habido efecto negativo dos veces.

Sin embargo, algunos en Twitter señalaron que el ex candidato presidencial y el ex director general de una cadena de pizza, Herman Cain\, murió en julio de coronavirus después de asistir a un mitin de Trump en Tulsa, Oklahoma, donde fue visto en fotografías sin máscara; Los defensores de Trump han declarado que es imposible saber dónde Caín contrajo la enfermedad que lo mató.

Otros, como el Rolling Stone, la junta editorial de USA Today y el ex periodista Bill Moyers, se han referido a las manifestaciones de Trump como “eventos superdispersores”. En su op-ed, Moyers escribió que las manifestaciones de Trump estaban fallando en dos defensas importantes contra la enfermedad.

Trump está celebrando ahora campañas de súper-propagación que ignoran el distanciamiento social y las máscaras de cara, las armas más formidables de la nación en la lucha contra el virus. Para Trump, esas medidas de salud pública son una molestia porque recuerdan a la gente que la pandemia todavía está azotando al país. Para el coronavirus, las concentraciones de Trump son regalos que continúan dando.

Trump se burló de Biden durante el debate, diciendo: “No uso una máscara como él. Cada vez que lo ves, tiene una máscara. Podría estar hablando a 200 pies de distancia de él y se muestra con la máscara más grande que he visto nunca.”

Cuando le preguntaron si cuestionaba la eficacia de las máscaras, Trump dijo: “Creo que las máscaras están bien. Tienes que entender, si miras… Quiero decir, tengo una máscara aquí. Me pongo una máscara cuando creo que la necesito. Esta noche, como ejemplo, todos se han hecho la prueba y han practicado distanciamiento social y todas las cosas que tienen que hacer, pero uso máscaras cuando es necesario.”

Los CDC han dicho que “todos deben usar una máscara en entornos públicos y cuando estén cerca de personas que no viven en su hogar, especialmente cuando otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener” y recuerda mantener “6 pies de distancia entre usted y las personas que no viven en su hogar”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com