Un error técnico en Reino Unido borra del sistema 16 mil casos de coronavirus

El gobierno de Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, admitió haber extraviado los registros de 15.841 positivos por coronavirus. El Public Health England (PHE, por sus siglas en inglés) se hizo cargo del error. El organismo comunicó que se trató de una falla informática y humana al mismo tiempo.

El organismo se ocupa de realizar los testeos de Covid-19 y luego transferir los resultados a la base de datos del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) para que desde allí se realice la localización de las personas infectadas y el rastreo de personas que hayan estado en contacto con los positivos.

El PHE no comunicó a Servicio Nacional de Salud esos 15.841 que habían sido registrados como positivos. El gobierno del Reino Unido estima que cada contagiado puede transmitir el virus a otras cuatro personas. Según los cálculos, serían alrededor de 50 mil los potenciales enfermos que no recibieron la notificación de aislamiento.

Cabe señalar que el error pesa solo para Inglaterra. Gales, Escocia e Irlanda del Norte decidieron llevar adelante su propio sistema de registro. Teniendo en cuenta el tránsito permanente de habitantes entre un país y otro, se estima que la falla podría afectar a toda la región.

Inglaterra ya superó los 500 mil casos de contagios de coronavirus y acumula más de 42 mil personas fallecidas por Covid-19.

El gobierno de Boris Johnson admitió el error y salió a dar una explicación. Quien enunció la palabra oficial fue el ministro de sanidad, Matt Hancock. Este lunes compareció en la Cámara de los Comunes para brindar detalles del error que pone en vilo a los ingleses.

“Este incidente nunca debió haber ocurrido. Los equipos al frente han actuado lo más rápido que han podido para minimizar el impacto, y en estos momentos es fundamental que trabajemos todos juntos para solucionar el problema, y nos aseguremos de que no vuelve a ocurrir más”, explicó Hancock.

En agosto, Reino Unido anunció la contratación de una empresa privada para la carga de datos de los testeos de coronavirus a cambio de 13 millones de euros.

Desde el partido Laboralista salieron a repudiar el error del oficialismo. Acusaron a Boris Johnson de poner en riesgo la vida de miles de británicos.

“El primer ministro dijo a esta Cámara el pasado 20 de mayo que tendríamos listo para junio un sistema inigualable en todo el mundo por su calidad. Estamos a octubre, y el sistema no es eficaz ni da muestras de mejorar. Los problemas están empeorando. El Gobierno está fallando en lo más básico. ¿Cuándo van a solucionar finalmente este desastre?”, cuestionó el vocero de sanidad del partido Laboralista, Jonathan Ashworth.

Ashworth acusó de “incompetente” al gobierno. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. El siguiente video es compartido en inglés, su idioma original.

🤦🏻‍♂️Utter incompetence.

Matt Hancock today couldn’t tell us how many of the potential 48,000 people exposed to Covid as a result of their Excel testing mess have been traced and now isolating.

Given virus prevalence this is so dangerous. Worse than a shambles. pic.twitter.com/x9UiAsKfnf

— Jonathan Ashworth 😷 (@JonAshworth) October 6, 2020