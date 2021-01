Toma de rehenes en Texas deja dos personas fallecidas

Dos personas fueron encontradas muertas en un edificio médico luego de una aparente situación de toma de rehenes el martes por la tarde, que se extendió por más de cinco horas, en la capital estatal de Austin, Texas, según la policía y los informes de noticias locales de Estados Unidos. Según KXAN-TV, el enfrentamiento de una hora comenzó alrededor de las 4:30 p.m. CST el martes en Children’s Medical Group en West 35th Street en Austin.

De igual manera, en una sesión informativa, un portavoz del Departamento de Policía de Austin dijo que los agentes de patrulla respondieron a una llamada de disturbio el martes por la tarde alrededor de las 4:30 p.m y al llegar al lugar de los hechos, encontraron un “sujeto con barricadas adentro de edificio”. De acuerdo CBS Austin, una persona con un arma ingresó a las instalaciones y tomó a personas como rehenes.

MEDIA – The SWAT situation has ended. Two subjects have been located and were pronounced deceased. The APD homicide unit is on scene and investigating. More information will be provided tomorrow by the PIO office. -PIO6 — Austin Police Department (@Austin_Police) January 27, 2021

La policía de Austin dijo que encontraron a dos personas muertas después de una situación con el equipo SWAT (equipo o unidad de policías de élite incorporado en varias fuerzas de seguridad) que duró horas en el centro de Austin. APD reveló los detalles en una conferencia de prensa poco después de las 11:00 p.m. La policía afirmó que, gracias al uso de un robot equipado con una cámara, vieron a una víctima adentro y enviaron un equipo SWAT para ingresar al edificio.

Al momento de ingresar al edificio, pudieron identificar a una víctima y encontraron un total de dos personas fallecidas. “Una que originalmente no estaba dentro del edificio”, dijo el vocero. De inmediato la unidad de homicidios se hizo cargo de la investigación.

Deadly Austin hostage situation at doctor’s office | Police give update | KVUEAfter a six-hour reported hostage situation at a doctor’s office in Central Austin, the Austin Police Department is giving an update to the public. Police said they found two people, Dr. Katherine Lindley Dodson and Dr. Bharat Narumanchi, dead inside the building. Police confirmed Narumanchi killed Dodson before killing himself. What we know so far:… 2021-01-27T17:04:23Z

Un testigo, el padre de uno de los pacientes que se encontraba en el centro medicó confirmó a Fox News que su médico había sido retenido y que el sospechoso también era médico.

Video from about 30 mins ago of SWAT truck pulling onto w36th near Jackson Ave. CREDIT: Shiv Mishra and Nicolas Baumann ⁦@cbsaustin⁩ pic.twitter.com/W3JQB10G7v — Melanie Barden (@MelanieCBS) January 27, 2021

“Doctor, permítanos ayudar a preservar ese legado de tantos niños y vidas que ha salvado. Queremos asegurarnos de que estará seguro y no podemos garantizar su seguridad a menos que siga nuestras instrucciones. Ha ayudado a mucha gente y sé que te han dado una carta terrible, pero has pasado toda tu vida dedicada a otras personas, ayudando a otras personas. Eso es lo que todos recordarán”, se escuchó en un video tomado por la periodista de KXAN Jody Barr.

APD is using a megaphone to try to establish a line of communication with a male inside who APD has identified in the communications as a doctor. Here is an excerpt of the SWAT communications: pic.twitter.com/roEDU8Mtfl — Jody Barr (@JodyBarrKXAN) January 27, 2021

De acuerdo al Departamento de Policia de Austin, el doctor que tomó como rehenes con un arma de fuego a dos personas, fue identificado como Dr. Bharat Narumanchi, un hombre originado de Oriente Medio y quien padecía cáncer terminal.

Mientras ocurrían los hechos, la policía evacuó a todo el personal que se encontraba en las instalaciones y advirtió a todos los residentes cercanos al hospital médico, que permanecieran dentro de sus residencias.

Luego de esto, alrededor de las 11:20 p.m de la noche, la policía de Austin escribió:

“La situación SWAT ha terminado. Dos sujetos han sido localizados y declarados fallecidos. La unidad de homicidios de la APD está en escena e investigando”.

Por el momento, la policía solo ha dado información sobre la identidad de una de las víctimas mortales, se trata de la Dr. Katherine Lindley Dodson, quien tenía 43 años y era madre de tres menores de edad.

Se espera que el transcurso de la semana, el Departamento de Policía de Austin, dé más información sobre lo ocurrido, y quienes fueron las demás víctimas de este suceso.

Authorities continuing to respond to reported hostage situation in Central Austin | KVUEAt least one person is reportedly being held hostage at a doctor's office in Central Austin. KVUE crews are on the scene. STORY: https://www.kvue.com/article/news/crime/austin-swat-responding-to-reports-of-armed-subject-near-mopac/269-5224496a-daa1-48c2-8f45-4ff149a535c2 KVUE is Austin's ABC affiliate station, and has been delivering local news for Central Texans since 1971. Today it is owned by TEGNA, Inc., which reaches approximately one-third of all television… 2021-01-27T04:14:37Z

