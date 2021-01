¿Quién es Marcelle Leahy, esposa del senador Patrick Leahy?

El senador de Vermont Patrick Leahy, quien es la persona que preside el segundo juicio político del ex presidente Donald Trump, tuvo que ser hospitalizado por precaución el martes 26 de enero. Está casado con Marcelle Pomerleau Leahy quienes viven en una granja. Esto es lo que necesita saber sobre la esposa de la Senadora Leahy, Marcelle Leahy.

1. El senador Patrick Leahy y Marcelle Leahy tienen 3 hijos y viven en una granja

El senador Leahy y su esposa, Marcelle Leahy, tienen tres hijos: Kevin, Alicia y Mark. También tienen cinco nietos, incluidos dos nietos y tres nietas, según su biografía oficial.

Marcelle y Patrick Leahy han estado casados desde 1962, solo unos pocos años antes de los 60. Se conocieron en una parte del lago Champlain cuando él tenía 19 años y ella 17, informó Burlington Free Press. Patrick Leahy dijo que se enamoró de ella de inmediato, pero ella lo ignoró al principio y se mostró tímida. Pero tres años después, se casaron.

Leahy es el miembro más antiguo del Senado, habiendo sido elegido por primera vez al Senado en 1975.

Marcelle y Patrick Leahy viven en una granja en Middlesex, según su biografía.

2. Ella es conocida por llegar a la política y se ganó varios elogios forjar una conexión con Raúl Castro

La Universidad de Vermont compartió que Marcelle Leahy es conocida por su capacidad para traspasar las líneas políticas para lograr objetivos comunes. UVM señaló que cuando se le pide a Patrick Leahy que encabece eventos, a menudo se le pregunta si Marcelle liderará el evento con él, porque ella es muy hábil en lo que hace.

Cuando los Leahy conocieron a Raúl Castro por primera vez, ella fue quien ayudó a forjar una conexión con él, basándose en sus intereses compartidos, informó Burlington Free Press.

Tim Rieser, asesor de política exterior de Patrick Leahy, dijo sobre ese día: “Como que rompió el hielo. No habría sucedido si Marcelle no hubiera abierto la boca. … Cuando puedes encontrar esa conexión personal, puedes abrir canales que de otro modo no tendrían”.

Patrick Leahy dijo sobre su esposa: “Ella es la mejor caja de resonancia política que tengo”.

3. Ella es enfermera titulada y recibió el título de doctora honoraria en derecho.

Marcelle Leahy es enfermera titulada y ha trabajado en hospitales en Arlington, Virginia; Burlington, Vermont y Washington, D.C., informó VTDigger.

Leahy recibió un doctorado honorario en derecho por la Universidad de Vermont. La Universidad de Vermont señaló que estaba en la junta directiva de la Asociación de Enfermería de Vermont, el Proyecto de Iniciativas de Enfermería de Vermont y en el consejo asesor de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Northwich.

UVM informó: “Sra. Leahy ha sido fundamental en la promoción de un programa de actividades de simulación para estudiantes de UVM en todas las disciplinas de la salud y la Guardia Nacional de Vermont, para preparar mejor a los proveedores de salud y socorristas para sus experiencias de trabajo prácticas iniciales en el campo … Transformando la experiencia personal en público esfuerzo, la Sra. Leahy apoya firmemente la investigación del cáncer y los servicios complementarios para los niños con cáncer “.

4. Sus padres emigraron a los Estados Unidos desde Quebec, Canadá, y Bernie Sanders una vez elogió a su tío

En una columna escrita por Patrick Leahy para VTDigger, compartió que los padres de su esposa, Louis Philippe Pomerleau y Cecile Bouchard Pomerleau, habían emigrado a los Estados Unidos desde Quebec, Canadá. Esto convierte a su esposa en una estadounidense de primera generación, nacida en Newport, Vermont. Dijo que ella creció en un hogar bilingüe, entendiendo dos culturas, lo cual es bastante representativo de América.

Patrick Leahy dijo que los padres de su esposa contribuyeron mucho a Vermont en términos de negocios y música, y que otros miembros de la familia eran líderes en la comunidad.

Su tío, Antonio Pomerleau, era un promotor inmobiliario y filántropo que murió a la edad de 100 años, informó VPR. Nació en Quebec y creció en Newport. Desarrolló los primeros centros comerciales en Vermont y utilizó gran parte de su riqueza para ayudar a organizaciones benéficas y personas necesitadas.

Patrick Leahy dijo sobre Antonio Pomerleau: “Como familia de inmigrantes canadienses franceses, que llegó a Vermont, se convirtió en un ciudadano de Vermont más que la mayoría de las personas nacidas aquí. Y lo hizo extremadamente bien, formó una familia … Nunca se olvidó de Vermont y, a medida que se hizo rico, no conozco a nadie que le haya devuelto más a Vermont”.

Bernie Sanders dijo sobre el tío de Marcelle Leahy, que era republicano: “Estaba dispuesto a sentarse y hablar con el sindicato de manera abierta. Y la verdad del asunto es que hoy … usted puede confirmar tanto del sindicato como de Pomerleau que la relación entre la policía de base en la ciudad de Burlington y la gerencia ha sido mejor que en Dios sabe cuántos años”.

5. Ella es una sobreviviente de cáncer

Marcelle Leahy compartió en una columna para VT Digger que es una sobreviviente de cáncer de piel, específicamente después de haber sobrevivido al melanoma. Ella escribió una columna como un anuncio de servicio público, pidiendo a las personas en Vermont que tengan cuidado con las camas solares y cómo pueden contribuir a los riesgos de cáncer.

Esta es la versión original de Heavy.com

