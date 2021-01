Fallece veterano periodista de la NBA Sekou Smith ¿Cómo murió?

El veterano periodista de la NBA Sekou Smith murió el martes 26 de enero, debido a complicaciones derivadas del virus del COVID-19. El periodista tenía 48 años de edad.

Sekou Smith, quien fue analista de televisión para NBATV y escritor de NBA.com, pasó más de 20 años cubriendo la NBA. Cubrió a los Indiana Pacers para el Indianapolis Star, pasó un tiempo cubriendo a los Atlanta Hawks para el Atlanta Journal-Constitution antes de unirse a Turner Sports en 2009.

Turner Sports emitió la siguiente declaración, el martes.

“Todos estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Sekou. Su compromiso con el periodismo y la comunidad del baloncesto fue inmenso y extrañaremos su personalidad cálida y atractiva ”, dijo Turner Sports en un comunicado. “Sus amigos y colegas de Turner Sports y de la NBA lo amaban. Nuestro más sentido pésame está con su familia y seres queridos”.

The Turner Sports family mourns the loss of our very own, Sekou Smith.

Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/97mu4bylfA

— NBA TV (@NBATV) January 27, 2021