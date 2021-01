Médico de Texas toma rehenes y asesina a una pediatra: Bharat Narumanchi

Como el doctor Bharat Narumanchi fue identificado por la policía de Austin, Texas, el médico que irrumpió en un consultorio y tomó rehenes a punta de pistola antes de asesinar a una querida médico pediatra.

La policía identificó a la víctima como la “Doctora Katherine Lindley Dodson, mujer blanca, 30/6/1977″. Identificaron al sospechoso como el “Doctor Bharat Narumanchi, hombre de Oriente Medio, 10/8/1977”.

El enfrentamiento y el homicidio ocurrieron el martes 26 de enero de 2021 a las 4:29 p.m. “(El hombre) tenía numerosas armas cuando entró al edificio”, dijo un comandante de la policía en una conferencia de prensa.

Austin police identify pediatrician shot, killed by suspect during hostage situationLt. Jeff Greenwalt with the Austin Police Department identified the victim as Dr. Lindley Dodson and the suspect as Dr. Bharat Narumanchi. 2021-01-27T17:15:06Z

El motivo del ataque no está claro todavía, aunque se supo que el doctor Narumanchi había sido diagnosticado con cáncer terminal y recientemente había intentado postularse en el consultorio médico para una posición, que le negaron.

Esto es lo que necesita saber:

Dr. Katherine Lindley Dodson was the #Austin doctor held hostage before police say a different doctor killed her. Here’s what we know about the pediatricians: https://t.co/SXAo7WXoFr — KVUE News (@KVUE) January 27, 2021

1. Narumanchi tomó rehenes a punta de pistola, pero dejó que todos se fueran, excepto a la doctora Dodson

El martes 26 de enero de 2021, el 911 de la ciudad de Austin recibió una “llamada de Gun Hot Shot” en el 1912 W. de la 35th Street, informó la policía de Austin en un comunicado de prensa.

“La persona que llamó informó que un sujeto masculino ingresó a su lugar de trabajo, el consultorio de un médico, con una pistola y tenía rehenes adentro”, dice el comunicado.

“A medida que el incidente comenzó a desarrollarse, se supo que varios rehenes estaban retenidos dentro del negocio. Varios rehenes escaparon inicialmente y luego se permitió que otros se fueran, con la excepción de la Dra. Katherine Dodson”.

Austin hostage situation at doctor's office: Prayer circle forms for Katherine Dodson | KVUEDr. Katherine Lindley Dodson, a 43-year-old provider at Dell Children's, was killed in a murder-suicide following a hostage situation Jan. 26 in Austin. A prayer circle formed outside her pediatrics office the day after the deadly situation. What we know about the hostage situation: https://www.kvue.com/article/news/crime/austin-swat-responding-to-reports-of-armed-subject-near-mopac/269-5224496a-daa1-48c2-8f45-4ff149a535c2 What we know about the doctors: https://www.kvue.com/article/news/local/austin-hostage-doctor-katherine-dodson-bharat-narumanchi-pediatrician/269-5abc25f6-615a-4e5f-b245-d143875c9986 KVUE is Austin's… 2021-01-27T18:57:13Z

2. El Dr. Narumanchi, quien tenía cáncer terminal, había solicitado un trabajo

Los oficiales realizaron entrevistas con los rehenes en la escena y “pudieron identificar al sospechoso como el Dr. Bharat Narumanchi”, dice el comunicado.

“Los oficiales también se enteraron de que el Dr. Narumanchi había estado en esta oficina hace una semana y solicitó un puesto de voluntario. El Dr. Narumanchi era un pediatra que recientemente fue diagnosticado con cáncer terminal. Los rehenes informaron a los oficiales que el médico estaba armado con una pistola y lo que parecía ser una escopeta y tenía dos bolsas de lona. Aparte de la visita mencionada anteriormente a esta oficina, no parecía haber ninguna relación u otro contacto entre la Dra. Dodson y el Dr. Narumanchi”.

Los intentos de los negociadores de rehenes para llegar a Narumanchi fracasaron.

“Sabemos que tuvieron contacto una o dos semanas antes cuando solicitó el puesto”, dijo la policía en una conferencia de prensa. “Simplemente entró y tuvo contacto con muchas personas”. Dodson fue una de ellos. La policía dijo que la familia de Narumanchi estaba considerando cuidados paliativos para él.

Doctor took another pediatrician hostage before murder-suicide, Austin police say | KVUEThe victim from this incident was Dr. Katherine Lindley Dodson, 43, and the suspect was Dr. Bharat Narumanchi, 43, according to APD. STORY: https://www.kvue.com/article/news/crime/austin-swat-responding-to-reports-of-armed-subject-near-mopac/269-5224496a-daa1-48c2-8f45-4ff149a535c2 Subscribe to our channel: https://www.youtube.com/c/kvuetv?sub_confirmation=1. KVUE is Austin's ABC affiliate station, and has been delivering local news for Central Texans since 1971. Today it is owned by TEGNA, Inc., which reaches… 2021-01-27T17:25:17Z

3. La policía encontró a ambos médicos fallecidos por heridas de bala

Después de que varios intentos de negociación de rehenes no funcionaron, la policía decidió ingresar al edificio.

“Los agentes SWAT de la policía de Austin entraron y localizaron a la Dra. Dodson y al Dr. Narumanchi muertos dentro del edificio, por aparentes heridas de bala”, dice el comunicado.

“Se llamó a los investigadores de homicidios para que investigaran y procesaran la escena. Parece que el Dr. Narumanchi se pegó un tiro después de dispararle a la Dra. Dodson.

Los detectives están pidiendo a cualquier persona con información o video del incidente que llame a APD Homicide, al 512-974-TIPS, envíe un correo electrónico a homicide.apd@austintexas.gov, utilice la línea de información de Crime Stoppers al 512-472-8477 (TIPS), o a la Aplicación Crime Stoppers. Puede permanecer en el anonimato. También puede enviar sugerencias descargando la aplicación móvil de APD, Austin PD, gratis en iPhone y Android”.

4. Dodson era una querida médico, madre casada y tenía tres hijos

Según KXAN-TV, Dodson estaba casado y tenía tres hijos.

Doctor kills pediatrician, shoots self in hostage standoff in Central Austin, police sayIn a Wednesday morning press conference, Austin police confirmed the identities of the two people found dead after a six-hour hostage standoff at Children's Medical Group. Police identity Dr. Bharat Narumanchi as the suspect in the case while Dr. Katherine Lindley Dodson as the victim. Narumanchi was believed to be terminally ill with cancer and… 2021-01-27T18:11:03Z

La doctora asesinada tenía 43 años. Tenía una licenciatura en química de la Universidad Washington and Lee en Lexington, Virginia, donde se graduó magna cum laude, según LinkedIn. Estudió medicina en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana en Nueva Orleans.

Su residencia fue en el Hospital Infantil de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

5. El asesinato dejó en estado de shock a compañeros de trabajo y familiares

Se asignó un consejero de servicios a las víctimas para que trabajara con familiares, amigos y empleados, dijo la policía.

Las familias recibieron una notificación en cuestión de minutos cuando se descubrió que ambos habían fallecido. Se reunió una gran multitud y algunas personas conocían a la víctima. “Algunas de las personas en la multitud se enteraron” de que la víctima y el sospechoso habían muerto cuando se llevó a cabo una conferencia de prensa, lo que provocó un grito ahogado entre la multitud.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.