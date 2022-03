Reality Winner: fue a la cárcel por filtrar información clasificada de EEUU en 2017

Una veterana de la Fuerza Aérea y excontratista de la NSA se declaró culpable de filtrar información clasificada en 2017, según informa el Atlanta Journal-Constitution. Reality Winner, de 26 años, admitió haber violado la Ley de Espionaje al sacar documentos clasificados de la oficina de su empresa en sus medias y luego filtrarlos a un medio de comunicación, The Intercept. Winner se declaró culpable del cargo de delito grave.

The Intercept publicó un informe basado en los documentos clasificados que dice que la inteligencia militar rusa envió correos electrónicos de phishing a más de 100 funcionarios electorales locales y lanzó un ataque cibernético contra un proveedor de software de votación con sede en Florida que opera en ocho estados. Los abogados de Winner habían intentado argumentar que la filtración del documento no ponía en juego la seguridad nacional, pero la Ley de Espionaje de la era de la Primera Guerra Mundial no tiene exenciones para filtraciones realizadas en interés público o filtraciones que no causen daño a la seguridad nacional.

Su madre cree que la usaron de ejemplo para evitar futuras filtraciones

El cargo del que se declaró culpable conlleva una sentencia máxima de 10 años de prisión. El acuerdo de culpabilidad también exige tres años de libertad supervisada.

“Todas estas acciones las hice deliberadamente, lo que significa que las hice por mi propia voluntad”, dijo Winner al tribunal durante su audiencia de cambio de declaración de culpabilidad, según el Journal-Constitution. Winner también le dijo al tribunal que ha estado deprimida y que su salud en general se ha visto afectada mientras estuvo en la cárcel.

“La atacaron con mucha dureza”, dijo Billie Winner-Davis, la madre de Winner, al New York Times después de que su hija admitió haber actuado mal. “Sólo puedo pensar que es porque ella fue la primera: la que querían poner como ejemplo. Ella no habría tomado esta decisión si no hubiera estado lista para aceptar las consecuencias y la responsabilidad”.

Winner-Davis agregó: “Dijo que quiere que el mundo sepa que ama a su país y que es una patriota. No quiero que pase a la historia como una traidora a su país”.

Era una profesional muy reconocida en la Fuerza Aérea

Winner, nativa de Texas, era lingüista en la Fuerza Aérea, hablaba pashto, farsi y dari. Luego comenzó a trabajar para Pluribus International Corporation, una empresa con sede en Virginia que tiene contratos con la Agencia de Seguridad Nacional. Pluribus es un servicio analítico y de ingeniería que brinda sus servicios a la comunidad federal, de defensa, seguridad y de inteligencia en forma contractual. La empresa tiene 22 ubicaciones en todo el mundo, incluidas tres en la República de Corea. El que se encuentra en Georgia está en Fort Gordon.

Se unió a la Fuerza Aérea en 2011 después de graduarse de la escuela secundaria y se desplegó en el extranjero como parte del 94° Escuadrón de Inteligencia, 707° Ala de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. “Winner proporcionó más de 1900 horas de explotación de la inteligencia enemiga y ayudó a geolocalizar a 120 combatientes enemigos durante 734 incursiones aéreas. Facilitó 816 misiones de inteligencia, 3236 informes urgentes y eliminó a más de 100 enemigos del campo de batalla”, dijo la Fuerza Aérea. “Además, Winner fue designada como analista principal de lenguaje de implementación, produciendo 2500 informes, ayudando en 650 capturas de enemigos, 600 enemigos muertos en acción e identificando 900 objetivos de alto valor”.

Fue sentenciada a 6 años y 3 meses de prisión en 2017. En junio de 2021, salió de la prisión por buen comportamiento y actualmente está en un correccional de reinserción en San Antonio, Texas.