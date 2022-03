[VIDEO] Marina Ovsyannikova: aparece con un cartel de “no a la guerra” en la tele rusa

Marina Ovsyannikova es una editora de televisión rusa que interrumpió una transmisión de noticias de Channel One con un cartel que protestaba contra la guerra en Ucrania, lo que llevó a su arresto. Ovsyannikova levantó un cartel que decía: “No a la guerra” y gritó, “detengan la guerra” y “no a la guerra”, durante la transmisión de noticias más vista en Rusia, según The Guardian.

El letrero de Ovsyannikova también decía: “No creas en la propaganda. Aquí te están mintiendo”, según The Guardian. También escribió en inglés: “Rusos contra la guerra”. Según The Guardian, la presentadora de noticias, Ekaterina Andreeva, leyó un teleprompter en un esfuerzo por ahogar a Ovsyannikova, pero su protesta estuvo en el aire durante varios segundos antes de que Channel One cambiara la transmisión a un segmento pregrabado. Fue identificada en Twitter por OVD-Info, una organización rusa de derechos humanos.

El presidente Vladimir Putin y los políticos rusos aprobaron una ley con una posible sentencia de 15 años de prisión por ir en contra de la narrativa oficial del gobierno sobre la invasión de Ucrania por parte del país. La ley prohíbe difundir lo que Putin ha considerado “noticias falsas” contra el ejército de Rusia. Ovsyannikova podría enfrentarse a tiempo en la cárcel o multas según esa ley y también podría enfrentarse a un castigo por alentar disturbios civiles. Manifestantes en toda Rusia han sido arrestados por hablar en contra de la guerra, según OVD-Info.

Esto es lo que necesita saber sobre Marina Ovsyannikova:

1. Marina Ovsyannikova fue arrestada después de la protesta





Marina Ovsyannikova fue arrestada después de la protesta, dijo TASS, una organización de medios estatal rusa, según The Guardian. TASS informó que Ovsyannikova estaba detenida en la estación de televisión por la policía y estaba siendo entrevistada. La agencia de noticias estatal también informó que podría enfrentarse a cargos bajo la nueva ley de “noticias falsas”.

Según un artículo de The Atlantic, Channel One (Perviy Kanal) se encuentra entre los canales de televisión estatales rusos más populares e influyentes. Ovsyannikova ha trabajado en la estación de noticias durante varios años, según sus perfiles en las redes sociales.

Cynthia Hooper, experta en Rusia del College of the Holy Cross en Massachusetts, le dijo a The Atlantic: “La gente parece nerviosa por salirse del guion o incluso por lo que, exactamente, se supone que es su guion. Mientras que anteriormente Channel One trabajaba con independencia, ahora hay una complicidad muy, muy profunda en la fabricación de historias diseñadas para reforzar el régimen de Putin, alimentar el odio popular contra los supuestos forasteros enemigos y transmitir apoyo a las políticas gubernamentales criminales y destructivas”.

2. Ovsyannikova publicó un video en las redes sociales explicando por qué estaba protestando y diciendo que su padre es de Ucrania

English translation of Marina Ovsyannikova's statement before her on-air protest and subsequent arrest tonight.@JuliaDavisNews subs pic.twitter.com/qs28QcgHM9 — Expat in Kyiv (@expatua) March 14, 2022

Antes de su protesta, Ovsyannikova publicó un video en las redes sociales explicando su decisión de interrumpir la transmisión de noticias y alentando a otros a hablar en contra de la guerra en Ucrania. En el video, Ovsyannikova dijo que su padre es ucraniano, mientras que su madre es de Rusia, según las traducciones publicadas en Twitter.

Ovsyannikova dijo en el video: “Lo que está sucediendo en Ucrania en este momento es un crimen y Rusia es el país agresor. La responsabilidad de esta agresión recae en la conciencia de una sola persona. Esta persona es Vladimir Putin. Mi padre es ucraniano, mi madre es Rusia. Nunca han sido enemigos. El collar en mi cuello es como un símbolo de la necesidad de que Rusia detenga de inmediato esta guerra fratricida. Nuestro pueblo hermano aún puede hacer la paz”.

Agregó: “Desafortunadamente, durante los últimos años he trabajado en Channel One, involucrada en la propaganda del Kremlin. Estoy muy avergonzada de esto. Avergonzada porque permití que se dijeran mentiras desde la pantalla del televisor. Avergonzada porque permití que el pueblo ruso se convirtiera en zombi”.

Ovsyannikova continuó: “Nos quedamos en silencio en 2014 cuando todo esto apenas comenzaba. No fuimos a las protestas cuando el Kremlin envenenó a Navalny. Simplemente observamos esto en silencio. En este momento, el mundo entero se ha alejado de nosotros. Diez generaciones de nuestros descendientes no podrán lavar la vergüenza de esta guerra fratricida. Somos gente rusa. Un pueblo pensante e inteligente. Solo nosotros tenemos el poder de detener esta locura. Vete a protestar. No tengas miedo. No pueden meternos a todos en la cárcel”.

3. Ovsyannikova se graduó de la Universidad Estatal de Kuban y de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública antes de trabajar para la Televisión Estatal de Rusia

Ovsyannikova, de 44 años, estudió en la Universidad Estatal de Kuban y en la Academia Presidencial de Economía Nacional y Administración Pública, según su página de Facebook. Se graduó de la Academia Presidencial en 2005, escribió en Facebook.

Ovsyannikova ha trabajado para la televisión estatal rusa durante varios años, según su página de Instagram. Anteriormente apareció en Kuban TV. Según Pavel Chikov, un abogado ruso y activista de derechos humanos, dijo en Twitter que su organización financiaría y manejaría la defensa legal de Ovsyannikova.

4. Ovsyannikova, que vive en Moscú, es madre de 2 niños, según sus páginas de redes sociales

Ovsyannikova vive en Moscú y tiene dos hijos, un hijo y una hija, según su página de Facebook. Nació como Marina Tkachuk y Ovsyannikova es su nombre de casada, pero no quedó claro en sus páginas de redes sociales si todavía está con su esposo.

En Facebook y en Instagram, escribió sobre su amor por los Golden Retrievers. Una foto muestra que ella y su familia criaron varios cachorros y luego los dieron en adopción en 2021.

5. Ovsyannikova era una nadadora de competición antes de su carrera televisiva y dice en Facebook que es una nadadora de aguas abiertas que cruzó el Volga y el Bósforo

Ovsyannikova era una nadadora competitiva mientras estaba en la universidad y en su juventud, según una entrevista de 2002 con Yuga.ru.

Continuó nadando en aguas abiertas durante su carrera televisiva. Dice en Facebook que cruzó a nado los ríos Volga y Bósforo. En Instagram escribió: “Fitness y natación en aguas abiertas 🐟🐬🏊‍♀️ Bosphorus, Volga, Swimstar y Oceanman ;)”

Un asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, volvió a publicar un video de la protesta de Ovsyannikova en Twitter y escribió: “Rusia no es totalmente libre. No tienen medios de comunicación libres, competencia. Cualquier protesta es un camino directo a la cárcel. Lo más valioso es el acto de Marina Ovsyannikova, quien le dijo a una audiencia millonaria la verdad sobre la devastadora guerra de Rusia”.