Bethenny Frankel: recaudó más de 6 millones de dólares para Ucrania

A medida que continúa la invasión rusa de Ucrania, el exbailarín profesional de Dancing With the Stars Maksim Chmerkovskiy y su buena amiga Bethenny Frankel, exestrella de Real Housewives, están al frente del envío de ayuda a los refugiados que han huido de Ucrania

Ambos han actualizado recientemente a sus seguidores cómo va la recolecta. Esto es lo que necesita saber y cómo puede ayudar.

El padre de Maks organizó una campaña para enviar suministros a Ucrania

Aleksandr Chmerkovskiy, el padre de Maks y también bailarín profesional Valentin Chmerkovskiy, ha estado ayudando a reunir suministros y recaudar dinero para enviarlos a Ucrania. El GoFundMe que está recaudando dinero para los costos de envío cumplió su meta de $100,000 justo antes de la medianoche del 13 de marzo, según compartió Maks en una historia de Instagram.

La organización de recaudación de fondos se llama Baranova27, llamada así por la dirección donde Maksim y Valentin crecieron en Odessa, Ucrania, antes de que su familia huyera a los Estados Unidos cuando los niños tenían 14 y 8 años, respectivamente, según una entrevista de 2017 que hicieron con People. Alexsandr le contó a North Jersey: “No puedo ir a defender el país, pero en mi corazón sentí que esta es la única manera de ser útil”.

La organización publicó una lista de deseos de Amazon online y en 48 horas, recibieron más de 20,000 artículos de personas que desean ayudar. Sin embargo, todavía quedan cientos de artículos, desde suministros médicos hasta sacos de dormir.

En sus historias de Instagram, Maks agradeció a sus seguidores el hecho de ayudar en el esfuerzo de recaudación de fondos y escribió: “¡Estamos trabajando duro y recibiendo un apoyo abrumador de algunos humanos increíbles! Gracias a todos y mantengamos esta energía. Hay mucho trabajo por hacer y desafortunadamente esto es solo el comienzo, pero juntos podemos hacer posible lo imposible. Gracias”.

La iniciativa BStrong de Bethenny Frankel ha recaudado más de $6 millones





Video Video related to bethenny frankel: recaudó más de 6 millones de dólares para ucrania 2022-03-14T22:31:26-04:00

Bethenny Frankel fundó la organización BStrong para ayudar en crisis humanitarias en todo el mundo. En una entrevista con Extra TV del 28 de febrero, dijo en ese momento que habían recaudado $1.5 millones. También dijo en ese momento que “nunca había visto llegar ayuda de esta manera”.

Pero ahora, dos semanas después, el 14 de marzo, el total de ayuda asciende a $6 millones. La última actualización en el sitio web dice que están trabajando para sacar a los refugiados de Ucrania y enviar ayuda a Ucrania.

La actualización dice:

Bstrong se centrará principalmente en su asistencia de reubicación: dado que las ciudades fronterizas están inundadas de refugiados, estamos identificando rápidamente a las personas que tienen amigos y familiares dentro de la Unión Europea que pueden albergarlos y apoyarlos. Su donación financia el 100% del transporte, alojamiento y pasaje aéreo del refugiado hasta el destino de sus seres queridos. Además, estamos ayudando a los refugiados a salir de las tiendas de campaña y entrar en cálidos hogares de familias polacas a través de nuestra conexión con las iglesias polacas. Con su ayuda y donaciones, podemos evacuar a mujeres y niños, reubicar a refugiados y brindar dignidad y seguridad.

En su entrevista con Extra, Bethenny habló sobre su relación con Maks y su esposa, la también bailarina profesional Peta Murgatroyd, y cómo estuvieron en contacto mientras él aún estaba atrapado en Ucrania.

Ella dijo que Peta sonaba “asustada” porque aunque Maks decía que estaba a salvo, “cualquier cosa puede pasar”. Ella dijo que Maks parece fuerte, pero que estaba “un poco derrotado” con todas las “imágenes horribles” que estaba viendo en todo el país. También elogió la “constitución” del pueblo ucraniano.

“La resistencia es empoderadora. Estás viendo la situación de David y Goliat y sólo estás viendo el orgullo. No ha terminado, pero la gente se está defendiendo y es algo realmente asombroso”, dijo Bethenny.

Si desea ayudar a la gente de Ucrania, puede donar a BStrong o a los esfuerzos de Chmerkovskiy, o haga clic aquí para obtener una lista de otras organizaciones benéficas que envían ayuda y suministros.

Dancing With the Stars aún no ha sido renovada para la temporada 31. Si se renueva, regresará en septiembre de 2022.