Raymond Santana, uno de los Central Park Five injustamente encarcelados: ¿dónde está?

Raymond Santana es uno de los Central Park Five. Tenía 14 años cuando fue arrestado en 1989 por la violación de Trisha Meili, conocida entonces como la runner de Central Park. Santana fue condenado por el crimen, junto con Korey Wise, Yusef Salaam, Antron McCray y Kevin Richardson. Terminó pasando siete años en prisión por el crimen. En 2002, Matías Reyes admitió su culpabilidad y una prueba de ADN exoneró a los cinco hombres.

Después de la exoneración de los cinco hombres, la ciudad de Nueva York acordó pagarles un acuerdo de $41 millones, que era aproximadamente un millón por cada uno de los años que pasaron en prisión. When They See Us, una serie de cuatro partes en Netflix dirigida por Ava DuVernay, explora el famoso y desgarrador caso.

En mayo de 2019, Santana le dijo a CBS sobre su condena injusta: “Somos niños de 14, 15 y 16 años. Nunca he tenido problemas con la ley. Nunca tuve contacto con la policía. Estos policías son ​​veteranos experimentados. Estuvo todo amañado”.

Esto es lo que necesita saber sobre Santana, que ahora tiene 47 años:

Raymond Santana es ahora activista, diseñador de ropa y orador público

Raymond Santana, ahora de 47 años, tenía 14 años cuando fue arrestado en 1989. Terminó pasando siete años en prisión por el caso.

Ahora, Santana es, según su biografía de Instagram, un “activista, luchador, diseñador, orador, padre, historiador, amante”. La compañía de ropa de Santana, Park Madison NYC, “construye colecciones de estilo de vida para los rebeldes que suben de nivel a través del estilo”, según el sitio.

Aquí hay una foto que Santana publicó de sí mismo en 1991, mientras cumplía condena en Goshen Secure Center, un centro de detención juvenil en el condado de Orange, Nueva York:

Santana dijo sobre la indemnización recibida: “Pudimos mudarnos, poner a nuestros hijos en mejores situaciones. Pero aparte de eso, no”

Santana contactó con DuVernay con la idea de cubrir el famoso caso de violación. El 21 de abril de 2015, Santana tuiteó a DuVernay: “¿Cuál será tu próxima película? #thecentralparkfive #CP5 #centralpark5 tal vez???? #ilusiones #dedoscruzados”

Todos los miembros de Central Park Five dieron entrevistas compartiendo sus sentimientos sobre la serie de Netflix.

Para The New York Times, Santana dijo:

Revivir estos hechos trae de vuelta el dolor. Trae de vuelta los recuerdos. Pero es necesario. Estaba listo y dispuesto a revivir, a pasar por ese dolor nuevamente, a llorar, porque es necesario. Si quieres cambiar la cultura, tienes que estar comprometido. Así nos comprometimos.

Santana también habló con CBS y respondió a la pregunta de si su acuerdo multimillonario hizo que el trauma valiera la pena. Él dijo: “Pudimos mudarnos, poner a nuestros hijos en mejores situaciones. Pero aparte de eso, no”.

Agregó: “Ninguna cantidad de dinero podría habernos devuelto nuestro tiempo”.

En cuanto a por qué eligió mudarse a Georgia, Santana le dijo a The New York Daily News: “Estoy viviendo en Georgia tratando de criar a mi hija lo mejor que puedo. Sólo quería alejarme de todo el ruido y estar en un lugar tranquilo”.