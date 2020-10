Raúl Mata: Hombre acusado de matar a su hijastra se suicida usando un bolígrafo

Raúl Mata era un hombre de 46 años de Miami que se mudó a California después del asesinato de su hijastra en 2004. Avances forenses ayudaron a re-analizar el ADN debajo de las uñas de su hijastra y concluyeron que coincidían con el ADN de Mata.

Posteriormente, Mata fue arrestado, acusado de su asesinato y detenido en California mientras esperaba su extradición a Florida.

Mata intentó suicidarse apuñalándose en la arteria femoral a fines de septiembre, según el canal de noticias local KION; murió a causa de sus heridas el 20 de octubre.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Mata trabajó como enfermero durante más de una década

Raúl Mata estaba saliendo con una mujer de Miami llamada Delcia Oliva en 2004 y era el padrastro de la hija adolescente de Oliva, Dilcia Mejía, según un artículo de Media Entertainment Arts WorldWide (MEAWW).

Según una historia de 2004 publicada en The Miami Herald, Mejía fue identificada como hija de inmigrantes hondureños. Fue descrita como concentrada, sensible y protectora de su perro Rocko. Su tía, Vilma Iriate, la describió como una “niña feliz y sensible”. Su ex novio en ese momento, Richard González, dijo de Mejía: “Ella era una persona muy sensible. Si veía una película y era triste, lloraba “.

Después de la muerte de Mejía, Mata y Oliva se separaron y Mata se mudó a Watsonville, California, donde trabajó en Watsonville Community Hospital como enfermero, informó la estación de noticias KSBW-8. También se casó y tuvo un hijo, según The Miami Herald.

Los registros de licencias de California muestran que Mata recibió una licencia de enfermería temporal en Florida en agosto de 2007; expiró en 2008 y nunca se renovó. Sin embargo, se le había emitido una licencia de enfermería vigente en enero de 2008 para Watsonville, California, que vencería en octubre de 2021.

Después de su arresto en septiembre de 2020, la esposa actual de Mata le dijo a KSBW-8: “Soy consciente de su pasado y nunca ha habido una duda en mi mente sobre su carácter y él es 1000% inocente. Ha sido enfermero en nuestra comunidad durante los últimos 15 años salvando vidas en la sala de emergencias. Es una persona increíble y no se merece [esto] y la verdad prevalecerá “.

2. La hijastra de Mata fue asesinada en 2004

El Miami Herald informó que Dilcia Mejía, una estudiante de segundo año de secundaria de Miami Beach de 16 años y la hijastra de Mata, fue encontrada muerta en su habitación con la garganta cortada el 17 de septiembre de 2004. Su padrastro fue quien llamó al 911 al “encontrarla” esa mañana.

Durante esa llamada, Mata dijo: “Necesitamos que alguien venga aquí. Mi hija. Mi hija. Alguien mató a mi hija”, según The Miami Herald.

El Herald informó que la casa, una casa móvil ubicada en el parque de casas móviles Colonial Acres, no fue saqueada, no se sacó nada de ella y no había señales de entrada forzada.

El Miami Herald informó que en ese momento, Mata tenía una “cantidad significativa de rasguños y moretones” en el antebrazo izquierdo y el bíceps interno, así como hinchazón en el pulgar derecho. Cuando fue entrevistado, Mata describió su relación con Mejía como “tensa”, dijo que ella tenía un “disgusto por él” y la llamó mentirosa en lugar de mostrar tristeza por su muerte.

En 2004, The Herald informó que Mejía acababa de cumplir 16 años, era “una buena estudiante que no se metía en problemas” y estaba tratando de decidir entre una carrera como asistente de vuelo u oficial de policía. En otra historia de 2004 publicada en The Herald, González describió la muerte de su ex novia como triste. “Ella dijo que quería viajar por todo el mundo”, dijo, y luego agregó: “No puedo creer que se haya ido”.

En 2015, la madre de Mejía dijo: “Pienso en ella todo el tiempo. Los primeros años fueron muy difíciles para mí. Pensé que iba a morir. Cada vez que voy a algún lugar, la recuerdo”, informó el South Florida Sun-Sentinel.

3. La policía dijo que el ADN conectaba a Mata con la muerte de Mejía

El Miami Herald informó que una orden de arresto reveló que Mejía tenía ADN debajo de las uñas y los equipos forenses no tenían la tecnología para examinar en el momento del crimen. MEAWW informó que una declaración jurada de arresto señaló que este ADN se volvió a probar en mayo de 2020.

Esto fue lo que dijo el Departamento de Policía de Miami-Dade sobre la conexión del ADN con Mata en un comunicado de prensa:

Los investigadores, en estrecha colaboración con la Oficina de Servicios Forenses, utilizaron ADN obtenido del cuerpo de la víctima, lo que condujo a una coincidencia positiva que identificó a Raúl Mata como el principal sospechoso del caso. Debido a los avances forenses en la tecnología del ADN y sus decididos esfuerzos, los investigadores vincularon evidencia física y circunstancial, resolviendo exitosamente el caso.

La revista People informó que algunas de las pruebas circunstanciales contenidas en la declaración jurada de arresto de Mata estaban relacionadas con acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de Mata. “Dilcia le había dicho a un consejero escolar que Mata le había hecho insinuaciones sexuales inapropiadas”, informó la revista. MEAWW también informó que la declaración jurada de arresto reveló que un consejero escolar planeaba contarle a la madre de Mejía sobre las acusaciones.

Heavy ha solicitado documentos relacionados con este caso al Departamento de Policía de Miami-Dade y actualizará la historia si los recibe.

4. Mata fue arrestado y acusado de matar a su hijastra

Mata fue arrestado el 17 de septiembre de 2020 a las 9 a.m. según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Miami-Dade. Fue acusado de asesinato en primer grado con arma mortal.

El mayor del departamento de homicidios de la policía de Miami-Dade, Jorge Aguiar, dijo que la nueva vida de Mata indicaba que “no tenía conciencia”, según la revista People. “Esta persona había establecido una vida completamente nueva en California, se volvió a casar (y) tuvo un hijo. Entonces puede ver que este individuo no tenía conciencia. Porque este individuo prácticamente siguió con su vida, viviendo una vida normal”, dijo Aguiar.

El director de la policía de Miami-Dade, Alfredo Ramirez III, también tuvo fuertes palabras para Mata, informó MEAWW:

Si bien la vida de Dilcia terminó trágicamente, durante los siguientes 16 años, el Sr. Mata pasó a vivir su vida pensando que se había salido con la suya con este despreciable crimen. Desafortunadamente para el Sr. Mata, el Departamento de Policía de Miami-Dade nunca olvida a sus víctimas y a través del trabajo policial tenaz y resistente de nuestros detectives de Homicide Cold Case, nuestro personal de laboratorio forense y nuestra Oficina del Fiscal del Estado, pudimos llevarlo ante la justicia en el nombre de Dilcia y su familia.

En una conferencia de prensa, la prima de Mejía, Trinidad González, dijo: “Es horrible. Lo que hizo, no sé por qué. Ella era inocente, ¿sabes? ¿Por qué tendría que hacer eso?” según el South Florida Sun-Sentinel. González también dijo: “Este es el mayor alivio que ha tenido nuestra familia. Es como quitarnos una gran carga de encima”.

Mata enfrentaba una sentencia de por vida y una posible pena capital si se le declaraba culpable del cargo por el que fue arrestado.

5. Mata se suicidó usando partes de un bolígrafo, informaron los alguaciles

El Santa Cruz Sentinel informó que Mata estaba detenido en la cárcel principal del condado de Santa Cruz después de su arresto. Mata, según los funcionarios de la prisión, se lastimó mientras esperaba ser extraditado a Florida.

El Miami Herald informó que Mata usó partes de un bolígrafo para apuñalarse en la arteria femoral que, según EMS World, puede perder un litro de sangre por minuto si se lacera.

Según el Sentinel, Mata se hirió a sí mismo en la “zona de la ingle izquierda” alrededor de las 2 a.m. del 28 de septiembre y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento ese mismo día. Un comunicado de la cárcel declaró: “El oficial de correcciones y el personal médico de la cárcel comenzaron a tomar medidas para salvarle la vida hasta que llegaron los médicos. El recluso fue trasladado a un hospital donde actualmente recibe tratamiento”.

Mata murió por complicaciones relacionadas con la lesión el 20 de octubre, informó el Sentinel.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com