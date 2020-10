Abogado de Miami acusado de ser un ladrón de bancos en serie

Aaron Honaker es un abogado de Miami, Florida, acusado de ser un ladrón de bancos en serie. Los fiscales dicen que llevaba una doble vida: abogado de negocios exitoso por un lado; ladrón de bancos por el otro.

“Los fiscales federales han acusado al abogado de Miami de 41 años, Aaron Patrick Honaker, de cometer una serie de robos e intentos de atracos a bancos en el sur de Florida durante las últimas tres semanas”, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado de prensa. Su nombre completo es Aaron Patrick Honaker.

“La denuncia penal acusa a Honaker de robar $1050 de un banco de Aventura el 3 de octubre, y de robar $800 de un banco de Coral Gables el 10 de octubre. También lo acusa de intentar robar cuatro bancos en Coral Gables alrededor del mismo tiempo”, alega la denuncia.

Local10 informó que solía trabajar en bufetes de abogados boutique en Coral Gables y ex compañeros de trabajo lo describieron como “muy inteligente”, disciplinado, agudo y brillante, y uno dijo: “No tengo ninguna explicación de cómo llegó a este punto”.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Honaker es acusado de seis intentos de robo, pasando una nota amenazadora a los cajeros, dicen las autoridades

Según las alegaciones en la declaración jurada, Honaker “practicó un acercamiento consistente durante los seis intentos de robo, dos de los cuales tuvieron éxito: Honaker ingresaba a cada banco solo, se acercaba a la ventanilla y le pedía ayuda al cajero para realizar un retiro . Honaker le pasaba una nota al cajero del banco que contenía instrucciones y advertencias escritas a mano”, dijeron las autoridades.

Las advertencias incluían: “No toques la alarma ni llames a la policía”, “vacíe todos tus 50 y 100 dólares y colócalos en un sobre” y “mantén la calma y dame todo el dinero en el cajón, tengo una pistola ”, dice el Departamento de Justicia.

“Honaker se llevaría su nota al salir del banco, dice la declaración jurada”, según el comunicado del Departamento de Justicia.

2. Las autoridades atraparon a Honaker cuando lo vieron rondando un banco de Coral Gables, dice el Departamento de Justicia

El FBI de Miami “emitió boletines policiales que contenían descripciones e imágenes de vigilancia del banco del ladrón”, alega el DOJ. Según la denuncia, el 20 de octubre, los agentes “vieron a un hombre que coincidía con las descripciones del boletín del FBI que parecía estar rondando el área alrededor de un banco de Coral Gables. Los oficiales se acercaron al hombre y lo identificaron como Honaker”.

Las autoridades también alegaron:

En el momento de su arresto, Honaker cargaba un martillo de punta de bola en la cintura y llevaba lo que parecían ser notas de demanda de robo a un banco e instrucciones sobre cómo cometer robos a un banco, dice la declaración jurada. La declaración jurada también describe artículos que los agentes encontraron dentro de la mochila de Honaker, incluidas versiones preliminares y finales de dos notas de robo bancario.

Honaker ya tuvo una comparecencia inicial en la corte. Varias agencias participaron en la investigación.

3. Honaker se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke y estaba en buena posición con el Colegio de Abogados de Florida

La lista del Colegio de Abogados de Honaker dice que estaba en buen estado. También dice que practicó en el condado de Miami-Dade y no tenía antecedentes disciplinarios en los últimos 10 años.

El sitio web señala que se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke en 2006 y trabajó para un bufete de abogados llamado Martínez Morales como asociado. Ya no figura en el sitio web de ese bufete de abogados. También escribió que tenía un MBA de Duke. Enumeró muchos honores en la universidad:

Actividades y grupos: Editor; Junta de Tribunal Simulado; Finalista – Concurso de tribunales simulados de derecho internacional de Jessup; Académico de William I. Belk; Premio CALI a la Excelencia: Contratos, Procedimiento Civil; La Orden del Abogado… Sociedad Nacional de Honor Golden Key; Beta Gamma Sigma – Sociedad de Honor Empresarial; Premio Delta Sigma Pi; Premio a la medalla principal en finanzas principales; Sociedad de Honor Phi Kappa Phi.

Aparece como abogado en siete casos en tribunales federales del Distrito Sur de Florida. Los casos son casos civiles. Uno involucró desarrollos de Coral Reed. En LinkedIn, describió que había estado en ese bufete durante más de cuatro años y escribió: “Soy un abogado corporativo / comercial y enfoco mi práctica en litigios comerciales complejos en tribunales federales y estatales. Además de prevalecer en casos importantes a través de mociones dispositivas, he intentado numerosos juicios con veredictos favorables y tengo una amplia experiencia en arbitraje. También soy un experto en la resolución de problemas que busca soluciones creativas y rentables para ayudar a los clientes a lograr resultados coherentes con sus objetivos comerciales”. Anteriormente trabajó para dos bufetes de abogados de Florida.

Según el Miami Herald, Honaker ahora está representado por la oficina del defensor público federal.

La denuncia dice que, en uno de los robos, Honaker usó “un sombrero flexible y una camisa azul de manga corta”.

4. Un perfil describe a Honaker como un litigante comercial que recuperó transferencias de dinero fraudulentas

Martindale.com describió a Honaker como un litigante comercial y abogado litigante “que centra su práctica principalmente en las áreas de disputas comerciales, incluidos los litigios comerciales complejos, la reorganización corporativa, los derechos de los acreedores, los acuerdos, las administraciones judiciales y todos los asuntos relacionados con las relaciones corporativas y comerciales en tribunales federales y estatales”.

La página agrega: “Además de prevalecer en los casos importantes mediante mociones dispositivas, Aaron ha juzgado varios casos con veredictos favorables. Más recientemente, Aaron fue abogado principal en los exitosos esfuerzos para investigar y recuperar la transferencia fraudulenta de millones de dólares al extranjero, incluidos Suiza, Hong Kong y la Isla de Man”.

La página continúa:

Anteriormente asociado de una de las 10 firmas de abogados internacionales más importantes, Aaron tiene una amplia experiencia en una amplia gama de asuntos de litigios en las industrias de la construcción, el comercio electrónico, la electrónica, la energía, los servicios financieros, bienes raíces y la venta minorista. Aaron también ha representado a fideicomisarios y otros fiduciarios en una variedad de procedimientos de quiebras corporativas y tiene una amplia experiencia procesando y defendiendo transferencias fraudulentas complejas y sustanciales y otras reclamaciones de evasión bajo la ley federal y estatal.

Estaba listado como:

• Miembro del Colegio de Abogados de Florida, Sección de Derecho Comercial

• Miembro, Colegio de Abogados de Bancarrotas, Distrito Sur de Florida

• Miembro, American Bar Association, Secciones de Derecho Comercial y Derecho del Deporte y el Entretenimiento

• Miembro del American Bankruptcy Institute

• United Way of Miami-Dade – Comité Ejecutivo de Jóvenes Líderes (2009)

• Mentor, Big Brothers Big Sisters del Gran Miami

5. Honaker practicó representando todo, desde intereses de juegos hasta Time Warner Inc.

Martindale.com los enumera en “Representaciones importantes” de Honaker:

• Representó a Florida Gaming Centers, Inc. y Casino Miami Jai-Alai en la venta de prácticamente todos los activos por $155 millones a través del proceso de subasta aprobado por el Tribunal de Quiebras. • Representó al fideicomisario y agente sucesor de la FDIC de la quinta mayor quiebra de una sociedad de cartera bancaria en la historia de los EE. UU. e implementó un plan de reorganización a través de una transacción de inyección de capital de $1.6 mil millones con Merrill Lynch & Co., Inc. (ahora Bank of America, N.A.); • Representó a Bell Canada (como asesor legal de EE. UU.) En la adquisición de todos los activos canadienses de Circuit City Stores, Inc., incluidas más de 750 tiendas minoristas en todo Canadá; • Representó al administrador del Capítulo 7 de una empresa de comercio de divisas para evitar y recuperar más de $9 millones de transferencias fraudulentas en beneficio del patrimonio, incluido un juicio exitoso sobre los méritos de una acción de evasión de la Sección 548; • Defendió con éxito a Time Warner, Inc. y TMZ.com con respecto a las acciones legales iniciadas por el Fideicomisario de la propiedad de Lorraine Brooke Associates, Inc. (una corporación de Florida establecida y operada por OJ Simpson y su familia) en relación con la supuesta publicación del manuscrito del libro de Simpson “If I Did It?”

Escribió los siguientes artículos:

• “La sentencia de la Corte Suprema abre las compuertas a la negligencia y las reclamaciones por fraude”, Daily Business Review, 22 de marzo de 2013

• “Viviendas virtuales consideradas para el proceso de servicio”, Daily Business Review, 27 de julio de 2012

• “¿Pueden ser amigos el descubrimiento electrónico, las obligaciones de las redes sociales y la ética?” Daily Business Review, http://www.law.com, 19 de septiembre de 2012

• “Descubrimiento electrónico de bricolaje: ¿Está su organización lista para un cambio de imagen extremo?” Revista Corporate Compliance Insights, 13 de febrero de 2013

Como voluntario, mencionó en LinkedIn que fue co-capitán del Tour de Cure del Sureste de Florida para la Asociación Estadounidense de Diabetes; estuvo en el Comité Ejecutivo de Jóvenes Líderes de United Way de Miami-Dade; fue voluntario de United Way; era menor de edad para Big Brothers Big Sisters of Greater Miami y trabajaba como tutora para un centro para personas sin hogar.

