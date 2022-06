Randall Emmett: acusado de ofrecer papeles a mujeres en Hollywood a cambio de sexo

Cinco cosas que debe saber sobre el artículo de Los Angeles Times sobre la estrella de Vanderpump Rules, Randall Emmett.

El jueves 30 de junio de 2022, Los Angeles Times publicó un artículo de más de 10 000 palabras con el titular “El hombre que jugó con Hollywood: dentro del imperio en ruinas de Randall Emmett”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Randall Emmett es acusado de abordar a Lala Kent y tirarla al suelo por una discusión por teléfono celular

El otoño pasado, Emmett y Kent se separaron después de que se filtraran fotos de Emmett en Nashville con mujeres. Según Kent, quien habló con LA Times, cuando ella lo confrontó sobre las fotos, le pidió ver su teléfono.

“Cuando él se negó, ella dijo que se lo quitó”, dice el artículo.

A partir de ahí se produjo una lucha física, según Kent.

“Corrió detrás de mí, me abordó y me tiró al suelo”, dijo Kent al LA Times. “Utilicé toda mi fuerza para quitármelo de encima mientras él intentaba quitármelo de las manos. Fue entonces cuando supe, con certeza, que había muchas cosas que estaba ocultando”.

Isabelle Morales, la niñera de la pareja, dice que vio a los dos peleando pero “ninguno estaba en el suelo”.

2. Emmett es acusado de ofrecer roles femeninos a cambio de sexo: “No soy un asqueroso”

El artículo da varios ejemplos de mujeres que acusan a Emmett de comportamiento indecoroso. Un ejemplo es de una mujer no identificada que dice que Emmett se le acercó en la calle.

“No soy un asqueroso, lo prometo. Soy productor de cine. Puedes buscarme en Google, por favor búscame en Google”, recordó que le dijo.

Otra mujer, de 23 años, también no identificada, afirma que trabajó para Emmett en tres proyectos y “le dio masajes y sexo oral a Emmett y se quedó desnuda en su oficina mientras él se masturbaba”, informó el artículo.

3. Emmett pagó $200,000 a una mujer que lo acusó de contacto inapropiado

La mujer no identificada en cuestión mencionada anteriormente sufría de un “profundo sentido de autodesprecio y odio hacia sí misma”, según LA Times. Buscó terapia y contrató a la famosa abogada Gloria Allred para buscar un acuerdo de $200,000 con Emmett.

4. Emmett es acusado de continuar trabajando con Bruce Willis pese a sus signos de diagnóstico de afasia

El artículo de LA Times detalla un incidente en el set de Midnight in the Switchgrass, protagonizada por Bruce Willis y dirigida por Emmett. Cuentan la historia de que Willis no entendió sus instrucciones para “abrir una puerta de una patada”.

“Emmett se levantó de detrás del monitor de video e hizo mímica de las acciones para que lo entendiera, instando a Willis a emularlo. Cuando fracasó, el director abandonó el set frustrado, dijeron tres de los miembros del equipo”.

En ese momento, Kent le dijo al medio que recuerda que Emmett le dijo: “Bruce no puede recordar ninguna de sus líneas. No sabe dónde está”.

Pero después de ese incidente, “Emmett hizo cinco películas más con Willis”, informó el medio.

Según el Times, Emmett negó haber presenciado “cualquier deterioro en la salud del Sr. Willis”.

5. Emmett le ofreció a Kent $14,000 a cambio de mantener su relación en secreto

Según Lisa Burningham, la madre de Kent, Emmett le ofreció a Kent $14,000 para mantener su relación en secreto.

El medio informó de un intercambio en el que Emmett, antes de aparecer en el programa Vanderpump Rules, le pidió a Kent que se reuniera con su abogado, Keith Davidson.

“Kent dijo que Davidson puso una pila de papeles frente a las mujeres: un acuerdo que establece que Kent recibiría $14,000 a cambio de mantener en secreto su relación con Emmett”, informó el medio.

Heavy contactó al abogado de Emmett para comentar todos los puntos y no ha recibido respuesta.