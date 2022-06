Ashlee Malleo: reveló que sufre trastorno bipolar

Una hija de una ex estrella de Real Housewives of New Jersey reveló que un “descanso psicótico” la mantuvo alejada de las redes sociales.

Ashlee Holmes Malleo, la hija de Jacqueline Laurita, reveló un episodio que la llevó a ser diagnosticada como bipolar.

Esto es lo que necesita saber:

Ashlee Malleo dice que “ha negado durante mucho tiempo” su trastorno bipolar

“Con el tiempo, probablemente hablaré más sobre esto”, escribió en Instagram el 27 de junio de 2022. “Puede que no pienses que he tenido muchas dificultades en mi vida, pero las tengo. Estos últimos dos años han sido especialmente difíciles para mí. Hace casi un mes, tuve un brote psicótico. Me encontré en una posición en la que tenía miedo de mí misma y de mis propios pensamientos. Elegí finalmente buscar la ayuda adecuada. También me tomé un breve descanso de las redes sociales. Durante este proceso de búsqueda de ayuda, me diagnosticaron trastorno bipolar II”.

Malleo luego pasó a explicar por qué comenzó la medicación, en lugar de solo la terapia.

“Tomé la decisión personal de comenzar con la medicación de inmediato, ya que realmente siento que había intentado todo lo demás hasta ese momento”, dijo. “Creo que he negado este diagnóstico durante mucho tiempo. Sin embargo, nunca me educaron adecuadamente sobre todos los demás aspectos de ser bipolar. Estaba acostumbrada a escuchar bipolar como adjetivo negativo para describir a alguien. Siempre pensé que era algo relacionado con los cambios de humor. Es MUCHO más y muchas cosas en mi vida comenzaron a tener sentido. En realidad, fue un alivio tener finalmente una explicación para ciertas cosas. Ha sido empoderador para mí aprender más al respecto y recuperar el control. No me avergüenzo de mi diagnóstico. No permitiré que nadie intente hacerme sentir avergonzada de ello. Tampoco permitiré que nadie use mi diagnóstico como chivo expiatorio para tratarme mal”.

Malleo describió su diagnóstico “como el regalo de las emociones extraordinarias”

Malleo continuó explicando cómo la hace sentir el diagnóstico y cómo planea enfrentarlo durante el resto de su vida.

“Veo el trastorno bipolar como el regalo de emociones extraordinarias”, escribió en Instagram. “Me ha dado un nivel de resiliencia que necesitaba mucho mientras crecía. Me ha hecho capaz de soportar cualquier obstáculo que el Universo me arroje. Soy fuerte. Ha contribuido a que sea imaginativa, empática, adaptable, y definitivamente ha contribuido a mi gran sentido del humor de alguna manera. Este es solo otro capítulo de mi vida. Tengo curiosidad y esperanza de ver dónde estaré dentro de un año. La vida es un viaje lleno de flujos y reflujos. Sigue adelante. Sé orgulloso de ti mismo.”

Malleo anunció que ella y Pete Malleo se separarán en noviembre de 2021. Comparten un hijo, Cameron Hendrix Malleo.