Muere Marlin Briscoe, el primer quarterback negro de la NFL, a los 76 años

El ex mariscal de campo de los Denver Broncos, Marlin Briscoe, falleció de neumonía a los 76 años en un hospital de Norwalk, California, según The Associated Press.

Briscoe había sido hospitalizado por problemas de circulación en las piernas.

Los Broncos emitieron un comunicado a través de Twitter:

“Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento del ex QB de los Broncos, Marlin Briscoe. Marlin fue un pionero que rompió barreras, haciendo historia como el primer mariscal de campo titular negro en la era del Super Bowl. Allanó el camino para muchos otros y creó un legado indeleble, incluso a través de nuestra Beca de Entrenamiento de Diversidad Marlin Briscoe. Nuestro más sentido pésame para la familia, los amigos y los excompañeros de Marlin”.

Los Broncos ficharon a Briscoe en 1968, e hizo historia como el primer mariscal de campo titular negro en la NFL.

Como novato, apareció en 11 juegos para los Broncos y fue titular en cinco de ellos. Estuvo sobresaliente, ya que lanzó para 1,589 yardas y consiguió 14 touchdowns.

Dave Smith, que era cazatalentos de los New Orleans Saints, lo admiraba mucho.

“Tiene el mejor brazo que he visto en cualquier mariscal de campo, universitario o profesional”, dijo Smith.

Sin embargo, los Broncos firmaron al mariscal de campo Pete Liske después de la temporada y la organización decidió que Briscoe ya no sería el titular.

Como resultado, Briscoe pidió ser liberado. Más tarde habló sobre la situación con Ben Swanson del sitio oficial de los Broncos.

“Todo lo que quería hacer era competir”, dijo Briscoe. “Todo lo que quería era una oportunidad de competir. Pensé que me lo merecía. No les pedí que me dieran nada. Pero pude ver que no iba a suceder”.

Briscoe también fue receptor abierto de Pro Bowl

En un giro interesante de los acontecimientos, Briscoe firmó con los Buffalo Bills y accedió a pasar a ser receptor abierto. A pesar de cambiar de posición, Briscoe continuó prosperando. En 1970 superó las 1,000 yardas ry fue seleccionado para el Pro Bowl.

A lo largo de los años, Briscoe disfrutó de una exitosa carrera como receptor abierto. De hecho, ganó dos Super Bowls con los Miami Dolphins. Lideró a los Dolphins de 1972, que quedaron invictos, en touchdowns recibidos.

Briscoe no tuvo la oportunidad de volver a jugar como mariscal de campo, pero se negó a renunciar.

“Les digo a los niños pequeños que nunca me rindo”, dijo Briscoe a través de Swanson. “Pensaron que me habían dejado fuera de la liga y en dos años llegué al All-Pro. Sin alardear ni nada por el estilo, pero la mayoría de la gente habría renunciado”.

Briscoe está en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario

Briscoe también fue un atleta universitario prolífico. En la Universidad de Nebraska en Omaha, rompió 22 récords escolares. La universidad inauguró una estatua de él en 2016.

Antes del draft de 1968, el exejecutivo de la NFL Gil Brandt elogió la rapidez de Broscoe. “Marlin tiene la mayor rapidez de cualquier mariscal de campo universitario que hayamos visto”, dijo Brandt.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario en 2016.