Denise Richards: famosa de TV se une al web con contenido para adultos OnlyFans

Una ex estrella de Real Housewives of Beverly Hills ha anunciado que se ha unido a OnlyFans.

Denise Richards, quien apareció en el programa durante las temporadas 9 y 10, anunció que se había unido al sitio a través de su Instagram el 23 de junio de 2022.

“¡¡¡Es verano!!! Mi época favorita del año. Charlando con todos ustedes en #onlyfans en este momento”, escribió Richards. “Responderé personalmente a todos sus mensajes #onlyfans”

“Oh… Mi enlace está en mi biografía”.

Esto es lo que necesita saber:

Denise Richards, elogiada por la cuenta de OnlyFans: “Bien hecho por aplaudir a todos los haters”

Los fanáticos parecieron aprobar su cambio al sitio web solo para adultos y dejaron comentarios positivos sobre su anuncio.

“¡Felicidades!”. dijo un fan. “Es cierto que la mujer más sexy en la historia de James Bond (entre otros grandes papeles que has tenido) está en la plataforma de suscripción de fans más popular. Espero que ganes millones, jaja”.

“Bien hecho por aplaudir a todos los haters”, dijo alguien.

“¡Estoy tan emocionada por ti en esta nueva aventura en tu vida!”, comentó un fan. “Cuando una hija tiene el amor de su madre, es jodidamente imparable. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo con todo lo que hice, pero me amó incondicionalmente y me apoyó en todo momento y ahora no es solo mi mejor amiga, es realmente mi alma gemela”.

Por supuesto, no todos los fans estaban contentos.

“No sé. Esto me parece extraño”, escribió alguien.

“¿Por qué configurarías una cuenta de Only Fans? Ahora parece que estás compitiendo con tu hija”, escribió un fan.

“Espero que no eclipses a tu hija. Equilibrio delicado”, comentó alguien.

“Estoy seguro de que solo estás chateando”, escribió alguien, siendo irónico por el contenido para adultos que tradicionalmente se encuentra en la plataforma.

Si desea suscribirse a la cuenta de Richards, le costará $ 25 por mes, según su perfil oficial.

Denise Richards defendió a su hija Sami por crear su propia cuenta de OnlyFans, a pesar de la consternación de su padre Charlie Sheen

“Ella tiene 18 años ahora y vive con su madre”, dijo el padre de Sami, Charlie Sheen, a Us Weekly el 13 de junio cuando se hizo pública la noticia de su cuenta. “Esto no ocurrió bajo mi techo”.

A pesar de su inquietud, finalmente le ofreció algunos consejos a Sami.

“No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantenerlo elegante, creativo y no sacrificar su integridad”, dijo Sheen al medio.

Richards publicó una declaración en su Instagram apoyando la decisión de Sami y criticando a Sheen por su declaración.

“Muchos comentarios negativos en mis redes sociales la semana pasada”, escribió el 17 de junio.

“Desearía tener la confianza que tiene mi hija de 18 años. Y tampoco puedo juzgar sus elecciones”.

La cuenta de Sami cuesta $20 al mes, $5 menos que la de su famosa madre.