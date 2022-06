Kieffer Delp: exnovio de estrella de la TV arrestado por robo

El exnovio de Jenelle Evans, Kieffer Delp, apareció recientemente en la prensa después de ser arrestado por robo a principios de este mes, según informó In Touch Weekly.

Según los documentos judiciales obtenidos por In Touch, el antiguo amor de Jenelle fue arrestado en Pensilvania el 11 de junio y acusado de “un cargo de robo menor y un cargo de conspiración criminal”.

Desde entonces, se ha retirado el cargo de conspiración.

In Touch informó que no está claro si Kieffer aceptó un acuerdo de culpabilidad.

Kieffer ya ha sido arrestado antes

El reciente arresto de Kieffer no fue su primer encuentro con la ley. Según The Sun, el hombre de 32 años fue detenido en enero de 2018 por “operar en un laboratorio de metanfetamina, posesión con intención de entregar”.

The Sun informó que Kieffer accedió a cumplir una sentencia de 18 a 36 meses con tres años de libertad condicional.

Fue arrestado nuevamente en febrero de 2020, seis días después de completar su sentencia de 2018, con una “orden pendiente por saltarse la fianza”, según The Sun.

The Sun informó que Kieffer tuvo otro encontronazo con la ley en octubre de 2020 cuando fue arrestado en Pensilvania por violar la libertad condicional.

La historia amorosa de Jenelle Evans

Jenelle Evans hizo su debut en televisión en el exitoso programa de MTV 16 and Pregnant en 2010. Desde entonces, los espectadores han visto a la nativa de Carolina del Norte navegar por la vida como una madre joven. Un aspecto de la vida de Jenelle que los espectadores destacan es la complicada vida amorosa de Jenelle.

Sigue desplazándote para leer sobre el historial de citas de Jenelle:

Andrew Lewis

Los fans de Teen Mom conocieron por primera vez a Andrew Lewis en 16 and Pregnant. Andrew era el novio de la escuela secundaria de Jenelle y el padre de su hijo Jace.

En 16 and Pregnant, los fanáticos vieron a Andrew prometerle a Jenelle que estaría involucrado en la vida de Jace, pero Andrew apenas estuvo presente después del programa.

Kieffer Delp

Después de que terminara su relación con Andrew, Jenelle se mudó a Kieffer Delp. Según Us Weekly, la pareja salió intermitentemente durante dos años, de 2010 a 2012.

La difícil relación de la pareja fue destacada en Teen Mom 2.

Gary Head

Después de su separación de Kieffer en 2012, Jenelle comenzó a salir con Gary Head. Según Us Weekly, la pareja se comprometió en mayo de 2012, pero terminó abruptamente su compromiso dos semanas después.

Courtland Rogers

Después de separarse de Gary, Jenelle se enamoró de su amigo Courtland Rogers. Us Weekly informó que los dos se comprometieron después de solo dos meses de noviazgo. Se casaron en diciembre de 2012, pero el matrimonio no estaba hecho para durar.

Us Weekly informó que la pareja se separó en enero de 2013, después de un mes de matrimonio. Sin embargo, volvieron a estar juntos brevemente en abril de 2013 y fueron arrestados por “posesión y asalto de heroína”, según Us Weekly.

Jenelle solicitó el divorcio en mayo de 2013.

Nathan Griffith

Según Us Weekly, Jenelle conoció a Nathan Griffith en Tinder en junio de 2013. Unos meses después de que comenzaran a salir, Jenelle descubrió que estaba embarazada. La pareja dio la bienvenida a un hijo, Kaiser, en junio de 2014.

Nathan le propuso matrimonio a Jenelle en enero de 2015 mientras estaba de vacaciones en St. Thomas. Jenelle habló con MTV News sobre la propuesta en 2015.

“Estaba completamente sorprendida”, dijo al medio. “Creo que tenía una idea que probablemente me propondría matrimonio aquí, pero no sabía en qué momento de la semana lo haría. No sabía qué iba a pasar ni nada”.

La relación de Jenelle y Nathan comenzó a desmoronarse después del compromiso. En abril de 2015, Nathan fue arrestado por cargos de violencia doméstica, según Us Weekly. Los dos se separaron después del altercado, pero se volvieron a unir en junio de 2015.

Sin embargo, la reconciliación no duró mucho. Us Weekly informó que la pareja se separó definitivamente en agosto de 2015.

David Eason

Según Us Weekly, Jenelle conoció a su ahora esposo David Eason en Tinder en septiembre de 2015. La pareja se comprometió en febrero de 2017 y se casó en septiembre.

La pareja tiene un hijo juntos, una hija llamada Ensley.