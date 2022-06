Dylan Rounds: granjero de 19 años desparecido en Utah

Dylan Rounds es un granjero desaparecido de Utah en mayo de 2022 cuya familia ofreció una gran recompensa por información.

Según ABC4, la familia de Rounds está ofreciendo una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su paradero.

Rounds, de 19 años, “operaba una granja cerca de la ciudad de Lucin en el oeste del condado de Box Elder”, en Utah, según la estación de televisión.

“Estamos buscando todas las vías para saber por qué está desaparecido”, dijo el subjefe de Box Elder, Cade Palmer, a Standard.net.

Esto es lo que necesita saber:

1. Rounds, quien desapareció el 28 de mayo después de una llamada telefónica, fue descrito como un “verdadero granjero estadounidense”

La madre de Rounds, Candice Cooley, compartió fotos de él en su página de Facebook. Ella escribió:

“Desde pequeño, Dylan ha sido agricultor. Era su pasión. Desde el momento en que pudo caminar, trató de seguir el ritmo de su papá y su abuelo. Dylan podía conducir un tractor por sí mismo antes de que la mayoría de los niños pudieran andar en bicicleta. Desde los 10 años ya cultivaba calabazas y maíz dulce para la venta. La comunidad de Rigby sabía que todos los veranos habría maíz dulce de Dylan a la venta bajo el paso elevado de County Line. Por favor, si tiene fotos de Dylan trabajando con usted, comparta, comparta, comparta. Dylan es un verdadero granjero estadounidense nacido en una generación que no lo entiende, ayudemos a mostrárselo al mundo.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Elko, la Oficina del Sheriff del Condado de Box Elder tiene jurisdicción en el caso.

“Dylan fue, de hecho, visto en Montello antes de su desaparición el 26 de mayo, no el 27 como se informó en las redes sociales”, escribió la Oficina del Sheriff del Condado de Elko en un comunicado de prensa. Montello se encuentra en Nevada.

“Comió en un establecimiento local allí y luego regresó a Utah. Los datos del teléfono celular se usaron para rastrear el teléfono de Dylan en su granja cerca de Lucin, UT”.

Rounds luego hizo una llamada telefónica a un miembro de la familia el día 28 a las 6:51 AM, Mountain Time, según el comunicado. “Podemos confirmar que la llamada telefónica se realizó desde la granja en función de los datos del celular. La última comunicación de datos del teléfono celular de Dylan fue el 28 de mayo cerca de su granja en el condado de Box Elder, en el estado de Utah”.

Según el comunicado, “Dylan desapareció en algún momento después de hacer esa llamada telefónica. Con base en la información anterior, la jurisdicción para este caso es retenida por la policía de Utah”.

Según ABC4, Rounds llamó a su abuela el 28 de mayo.

2. Se han buscado más de 3,000 millas para encontrar a Rounds, quien fue descrito como “terco” y apasionado

Cooley, la madre de Rounds, lo describió en una publicación de Facebook como “un gran joven de 19 años: trabajador, apasionado y fuerte”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Box Elder dijo en un comunicado de prensa que la oficina está “haciendo esfuerzos continuos para localizar a Dylan Rounds e investigar las circunstancias que rodearon su desaparición”.

Los equipos de voluntarios han registrado más de 300 horas “buscando, cubriendo más de 3.000 millas”. El detective ha trabajado en el caso durante más de 650 horas, dijo la Oficina del Sheriff en el comunicado.

Un investigador privado llamado Jason Jensen le dijo a ABC4: “Estaba emocionado de estar cultivando allí. Su cosecha estaba a punto de dar sus primeros frutos por primera vez. Así que estaba emocionado”.

3. Se localizaron las botas de Rounds

Han surgido algunas pistas.

ABC4 informó que su familia encontró su camioneta el Día de los Caídos y no la habían movido, pero, curiosamente, la habían lavado a presión.

“Sus botas fueron encontradas a poca distancia de la propiedad de la granja y ahora están siendo analizadas”, informó la estación.

Según Local News 8, las botas estaban ubicadas “detrás de un montón de tierra, a 100 yardas de donde estaba estacionado su camión de granos”.

Según ABC4, la madre de Rounds está frustrada.

“Cosas como esta no suceden sin que la gente lo sepa”, dijo Cooley a la estación de televisión. “Simplemente no están hablando. Alguien sabe algo. No tenemos dirección en este momento”.

4. Hubo un incidente extraño con un hombre ensangrentado antes de que desapareciera Rounds

Según ABC4, hubo un extraño incidente antes de que Rounds desapareciera. Un hombre ensangrentado le pidió que lo transportara “días antes de su desaparición”.

Pero su madre le dijo a la estación de televisión que no cree que el hombre tenga nada que ver con eso. Según ABC4, es un “fugitivo de Montana” que está detenido en la cárcel por “cargos no relacionados”.

Sin embargo, la familia descubrió la identidad del hombre en Lucin, un pueblo cercano a la granja. La estación de televisión dio su nombre como Chase y dijo que se comunicó con la familia para decirles que Rounds realmente lo llevó. La conversación “disminuyó” las sospechas de la familia, según informó la estación de televisión.

5. La madre de Rounds insiste: “Nuestro hijo no caminó hacia el desierto y desapareció”

Según Local News 8, Dylan Rounds “siempre soñó con tener una granja. Compró un terreno en el condado de Box Elder, Utah, y se dispuso a hacerlo”.

Vivía en la granja cuando desapareció.

“Es con un corazón extremadamente apesadumbrado que publicamos esta actualización”, escribió Cooley en su página de Facebook.

Todavía tenemos que localizar a Dylan o alguna señal de él. Hemos tenido una increíble cantidad de apoyo en nuestros esfuerzos de búsqueda tanto en tierra como en el aire, pero aún no hemos tenido éxito. Nuestro hijo no caminó hacia el desierto y desapareció. Su granja y todo por lo que ha trabajado están ahí afuera y alguien sabe algo. Estoy suplicando que alguien presente información sobre lo que le sucedió a Dylan.

Ella escribió en Facebook: “El trabajo era su idea de diversión. Todos los veranos insistía en plantar mis flores porque no lo hacía bien”.