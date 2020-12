Estos son los creadores del misterioso monolito de California

Un grupo de hombres de California se han presentado como los creadores del misterioso monolito que apareció en Atascadero la semana pasada.

Los cuatro artistas se revelaron a sí mismos en un video de YouTube el 7 de diciembre, que los mostraba montando una estructura de reemplazo en Pine Mountain después de que el original fuera derribado por bromistas, informó The New York Times.

Wade McKenzie, uno de los creadores de la columna de acero inoxidable, dijo al periódico: “Teníamos la intención de que fuera una obra de arte de guerrilla”.

“Pero cuando fue retirado de una manera tan lamentable decidimos que necesitábamos reemplazarlo”, agregó, según el NYT.

McKenzie dijo que construyó la pieza, que tenía 10 pies de largo, con sus amigos Travis Kenney, el padre de Travis, Randall Kenney y Jared Riddle, continuó el periódico.

El monolito apareció por primera vez la semana pasada después de que dos predecesores atrajeran la atención de los medios nacionales cuando se erigieron en Utah y Rumanía antes de desaparecer, informó la revista PEOPLE. McKenzie le dijo a The New York Times que el monolito rumano inspiró al grupo de hombres a crear la estructura de California. “Después de que apareciera el segundo en Rumanía, pensamos, ‘Tiene que haber un tercero'”, dijo McKenzie, según el periódico. “Y luego dijimos: ‘Al diablo, ¿por qué no nosotros?'”

Después de que fuera demolido, McKenzie le dijo al NYT que le sugirió a la alcaldesa Heather Moreno que se instalara una estructura permanente en otro lugar dentro de la ciudad.

“Pero ella dijo que no, que el mejor lugar sería volver a la colina”, dijo al periódico.

Y así lo hicieron.

Esto es lo que necesita saber:

McKenzie dijo que el grupo tardó unas horas en construir la estructura original, según el New York Times

The Monolith shiny metallic structure has now appeared mysteriously at the top of Atascadero's Pine Mountain (1300 foot) in California, after similar were spotted in Utah desert and Romania's mountainous Piatra Neamt region. pic.twitter.com/kM4Rcdm1r2 — I am Narayan (@NarayanIndia1) December 3, 2020

The New York Times informó que McKenzie dijo que a los artistas les llevó “solo unas pocas horas construir la estructura original”. Luego arrastraron la pesada obra de arte dos millas por el sendero montañoso de 1.300 pies, continuó el periódico.

McKenzie bromeó diciendo que el grupo tiene “casi 50 años”, según NYT.

“No es para alardear, pero lo subimos”, dijo. “Todos tenemos casi 50 años, y demostró que todos estábamos en muy buena forma para poder llevar una pieza de 200 libras a una montaña en un período de tiempo relativamente corto”.

McKenzie expresó al periódico que no se imaginaban que el monolito pudiera generar tanta viralidad.

“No teníamos idea de que esto se volvería viral”, dijo, informó NYT. “La gente conducía cuatro desde Los Ángeles o San Francisco para verlo”.

Otros monolitos están apareciendo ahora en todo el mundo

Let's go for the England's monolith found in the Isles of Wright. The metallic pillar was located at the beach. pic.twitter.com/es8pdROWeT — myself🐙 (@Touriadebxl) December 9, 2020

Desde entonces, otros monolitos han aparecido en todo el mundo, según BBC News.

El medio de comunicación informó de otra estructura el 7 de diciembre en una isla frente a la costa sur de Inglaterra, la Isla de Wight.

Alexia Fishwick, residente de la isla, expresó a BBC News que estaba “estupefacta” cuando se topó con el monolito inquietantemente similar.

“Había leído sobre el de Utah y luego sobre el de Rumanía, así que sabía el significado”, le dijo al medio. “Fue realmente bastante mágico”.

Otros dos en los Estados Unidos también fueron vistos en Las Vegas y en el Bosque Nacional de Golet, California, informó The New York Times.