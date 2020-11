¿Qué llegará antes: ¿la vacuna para el coronavirus o el segundo cheque de estímulo?

Estas Navidades muchos estadounidenses se enfrentan al doble golpe de una crisis económica y de salud, ya que se espera que aumente el número de fallecidos por coronavirus en aproximadamente 100,000 muertes más para finales de años. Se espera que las protecciones financieras de la era de COVID, como los aplazamientos de préstamos estudiantiles y la moratoria de desalojo venzan al final del año.

Muchos esperan que las vacunas contra el coronavirus en desarrollo de Pfizer y Moderna puedan reducir la necesidad de cierres u otras medidas, pero no se espera que estén ampliamente disponibles hasta febrero o marzo, según lo que Fauci le dijo a The Desert Sun.

Esto ha dejado gran parte de la esperanza de una recuperación económica en manos de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, los dos principales negociadores de un paquete de ayuda para el coronavirus.

El compromiso sobre el precio de un paquete de este tipo, que alguna vez tuvo a ambas partes a solo $ 300.000 millones de distancia entre sí, ahora parece más lejano que nunca; Pelosi sigue presionando para que se apruebe una ley HEROES actualizada de 2,2 billones de dólares, mientras que McConnell dice que considera que esa cifra es “poco seria” y no está dispuesto a ceder por encima de un plan de 500.000 millones de dólares.

Pero, ¿cuál de estas medidas de ayuda, un paquete de estímulo o una vacuna, es probable que se aplique antes? Esto es lo que sabemos.

En el discurso del 16 de noviembre del presidente electo Joe Biden, mencionó dos veces que cree que la Ley de HÉROES debería aprobarse y dijo: “Yo aprobaría la Ley de Héroes … ahora, no mañana. Ahora.” Biden se reunió con Pelosi y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, el 20 de noviembre, y aunque los detalles de su reunión siguen siendo bastante secretos, los tres coincidieron en que se debe aprobar un paquete de estímulo, informó The New York Times.

La ex candidata presidencial y senadora de Minnesota Amy Klobuchar, quien ha estado involucrada en algunas de las negociaciones, dijo que cree que se llegará a un acuerdo. “La buena noticia que tengo es que las negociaciones se han reanudado. He sido parte de algunos de ellas y creo que vamos a aprobar algo en las próximas semanas”, dijo Klobuchar a la afiliada local de NBC, KARE-11.

Según las proyecciones cronológicas de CNET, si se pudiera llegar a un acuerdo antes del 11 de diciembre, aún es posible que los cheques lleguen antes de 2021. Sin embargo, si las negociaciones avanzan hasta la primavera, es probable que para entonces haya una vacuna.

Si la Cámara aprueba un proyecto de ley el 11 de diciembre, que el Senado firma el 12 de diciembre y Trump firma el 13 de diciembre, los primeros cheques saldrían la semana del 28 de diciembre.

Si la Cámara aprueba un proyecto de ley el 1 de febrero, que el Senado firma el 2 de febrero y Biden firma el 3 de febrero, los primeros cheques saldrían la semana del 8 de febrero.

Si la Cámara aprueba un proyecto de ley el 1 de marzo, que el Senado firma el 2 de marzo y Biden firma el 3 de marzo, los primeros cheques saldrían la semana del 8 de marzo.

Si la Cámara aprueba un proyecto de ley el 5 de abril, que el Senado firma el 6 de abril y Biden firma el 7 de abril, los primeros cheques saldrían la semana del 12 de abril. Pero las negociaciones siguen en “stand by”.

