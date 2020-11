Estados Unidos podría sumar más de 500.000 muertes por coronavirus en abril

Las proyecciones del número de muertes por coronavirus en Estados Unidos a cargo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, muestran un aumento alarmante para finales de 2020 e incluso en el primavera de 2021.

En diciembre, Estados Unidos alcanzó el devastador hito de más de 250.000 muertos, lo que va más allá de las estimaciones de Anthony S. Fauci en marzo.

Muchos esperan que las vacunas contra el coronavirus en desarrollo de Pfizer y Moderna puedan reducir el número de muertos, pero no se espera que estén ampliamente disponibles hasta febrero o marzo, según lo que Fauci dijo al periódico de California de USA Today, The Desert Sun.

Or looking forwards, this lag-adjusted CFR suggests that 118,976 reported cases today (with 7-day smoothing) will translate to ~2150 deaths reported in 22 days on Dec 2. 7/8

Un “pronóstico conjunto” de los CDC, basado en datos del 16 de noviembre, sugiere que Estados Unidos podría ver entre 276,000 y 298,000 muertes por COVID-19 para la semana del 12 de diciembre de 2020.

Se prevé que Texas, Pensilvania, Nueva York, Michigan, Nueva Jersey, Georgia, Florida, Illinois e Indiana tengan algunas de las cifras totales de muertes más altas hasta (y después) del 15 de diciembre, según las proyecciones estatales de los CDC. Puede ver cómo se prevé que le vaya a su estado al ver los gráficos aquí.

Un modelo del IHME muestra que, según la trayectoria actual del país, se proyecta que el número de muertos por coronavirus sea de 470,974 para marzo de 2021. Si se implementa una obligación de llevar mascarillas, ese número se reduce a 405,984 muertes, y si todas las restricciones disminuyen, ese número aumenta a 658,414 muertes.

Como informó The Hill, las proyecciones se basan en datos pasados ​​y actuales, pero “son solo estimaciones y es posible que en realidad no sean muy buenas para proyectar el futuro”.

Se espera que la temporada navideña sea un momento particularmente peligroso cuando los expertos en salud predicen que los casos aumentarán, debido a los viajes y reuniones que se espera que tengan lugar alrededor del Día de Acción de Gracias y Navidad. Según The Hill, un administrador de incidentes de COVID-19 en los CDC, Henry Walke dio una fuerte advertencia:

“Como vemos este tipo de crecimiento exponencial en los casos y la oportunidad de trasladar enfermedades o infecciones de una parte del país a otra, nos lleva a nuestra recomendación de evitar viajar en este momento”, dijo.

Con proyecciones que muestran que el el uso de mascarilla obligatoria a nivel nacional ayudará a mantener el número de muertos más bajo, Fauci ha continuado defendiendo su uso diciendo “Necesitamos algunas medidas fundamentales de salud pública a las que todo el mundo debería adherirse, no desarticuladas”.

Dr. Fauci said this week that the “the process of the speed did not compromise at all safety nor did it compromise scientific integrity,” regarding the coronavirus vaccine.

Here’s what scientists pay attention to when it comes to vaccine safety. https://t.co/PhVRyY44AY

— NBC News (@NBCNews) November 21, 2020