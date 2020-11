[VIDEO] Milagro en vivo: un puente se desploma y la periodista salva su vida por centímetros

La periodista estadounidense Amber Roberts puede asegurar que tiene un ángel aparte, ya que por un auténtico milagro salvó su vida cuando cubría las impactantes inundaciones en Carolina del Norte y un puente se desplomó a centímetros de su posición.

Amber Roberts, periodista de la señal FOX 46 Charlotte, cubría las lluvias torrenciales que se desataron en Carolina del Norte por el paso de la tormenta Eta cuando un tramo del puente Hiddenite, ubicado en el condado de Alexander, se hundió por completo a causa de las fuertes corrientes de agua que pasaban por debajo.

“Este puente se está hundiendo literalmente. Miren el suelo, pueden verlo derrumbarse”, llegó a informar Roberts, tal como se observa en las imágenes tomadas por FOX 46 Charlotte y difundidas por The Sun.

CLOSE CALL! A bridge in Alexander County collapsed live on-air. Flooding rains have brought dangerous conditions across the western Carolinas. Please stay safe, everyone! @AmberFOX46

Segundos después, una parte del asfalto colapsó repentinamente y cayó al agua mientras la reportera gritaba de terror.

Afortunadamente, tanto Roberts como el camarógrafo de su equipo salieron ilesos de ese imprevisto y luego la periodista agradeció la buena predisposición de sus compañeros ante la tensa situación de trabajo. “Estoy MUY agradecida de mí y mi #fotoperiodista de FOX46News, @JonMonteFOX46 estamos bien”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I'm sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today's #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB

— Amber Roberts (@AmberFOX46) November 13, 2020