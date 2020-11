Temor en Florida ante nueva amenaza de Eta: ¿Cuándo impactará otra vez la tormenta tropical?

La tormenta tropical Eta se dirige hacia el Golfo de Florida. El sistema tropical avanza por el Golfo de México con vientos que reportan una intensidad de 100 km/h. Tras causar decenas de muertos en algunos países de Centroamérica y el sur de México, Eta se dirige nuevamente hacia las costas de Florida.

Tal como lo precisó la BCC, se trata de un fenómeno meteorológico que presenta una trayectoria inusual. El domingo tocó las cosas del sur de Florida y se retrotrajo hacia el Caribe. La trayectoria zigzagueante de la tormenta tropical podría volcarlo nuevamente sobre Estados Unidos el próximo fin de semana.

La amenaza fue ratificada por un informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC), que estima “vientos fuertes, lluvias intensas y marejadas ciclónicas peligrosas” en el sur de Florida.

Here are the Key Messages for early on this #VeteransDay on Tropical Storm #Eta. The biggest change is a Hurricane Watch for a portion of the west coast of Florida. The new advisory is at https://t.co/tW4KeFW0gB or get your local weather forecast at https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/xuG5R2VC5e

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 11, 2020