Proyecto de ley de alivio COVID incluye ayuda a gobiernos extranjeros? Trump dice que sí. [VIDEO]

En un video visto más de 11 millones de veces en Twitter, el presidente Donald Trump marcó una lista de ayuda a gobiernos extranjeros que, dijo, está contenida en el nuevo proyecto de ley de alivio de estímulo COVID-19 que el Congreso aprobó el 21 de diciembre.

Trump alegó que el proyecto de ley establece:

$85.5 millones para asistencia a Camboya

$134 millones para Birmania

$1.3 mil millones para Egipto y el ejército egipcio, “que saldrá y comprará casi exclusivamente equipo militar ruso”

$25 millones para programas de democracia y género en Pakistán

$505 millones para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Una publicación de amplia circulación en Facebook también afirma que el proyecto de ley de alivio de COVID-19 contiene ayuda a gobiernos extranjeros.

“El Congreso encontró mucho dinero para países extranjeros, cabilderos e intereses extranjeros mientras envían el mínimo indispensable a los estadounidenses que lo necesitan. No fue culpa suya; fue culpa de China”, dijo Trump.

Algunos miembros del Congreso también han criticado la ayuda.

I predict the day our country’s finances collapse, we will still be funding “gender programs in Pakistan.” Tonight’s COVID relief/stimulus bill has no less than $10 million for said programs attached to it. pic.twitter.com/0WMTeckdBN — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 22, 2020

¿Es esto cierto?

En realidad, esos elementos están incluidos en un proyecto de ley de gastos ómnibus separado, no en el proyecto de ley de alivio de COVID-19, pero se aprobaron al mismo tiempo.

Esto es lo que necesita saber:

La ayuda a los gobiernos extranjero estaba en el proyecto de ley de gastos ómnibus

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States Full Video: https://t.co/avKfYctPAD pic.twitter.com/i8IMLhH53Q — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

El presidente declaró que le estaba pidiendo al Congreso “que me envíe un proyecto de ley adecuado o de lo contrario la próxima administración tendrá que entregar un paquete de ayuda COVID y tal vez esa administración sea yo, y [así] lo haremos”.

Durante todo el verano, Trump dijo: “Los demócratas bloquearon cruelmente la legislación de alivio de COVID en un esfuerzo por avanzar en su agenda de extrema izquierda e influir en las elecciones. Luego, hace unos meses, el Congreso inició negociaciones sobre un nuevo paquete para brindar la ayuda que se necesitaba con urgencia para el pueblo estadounidense. Ha tardado una eternidad. Sin embargo, la factura que ahora planean enviar de vuelta a mi escritorio es muy diferente de lo previsto. Realmente es una vergüenza”.

En el video, Trump enumeró la ayuda a gobiernos extranjeros entre otros elementos y afirmó que esos elementos están en el proyecto de ley de ayuda COVID-19. Sin embargo, según Politifact, el proyecto de ley de ayuda COVID-19 no incluía la ayuda a gobiernos extranjeros; esos artículos se aprobaron al mismo tiempo pero como parte de un proyecto de ley de gastos generales separado.

El artículo de Politifact estaba verificando la publicación de Facebook que alegaba que el proyecto de ley de estímulo COVID-19 contenía la ayuda a gobiernos extranjeros.

“La publicación combina las disposiciones del proyecto de ley de ayuda COVID-19 de $900 mil millones con las disposiciones de un proyecto de ley de gastos generales separado de $1.4 billones. Ambos formaban parte de un paquete más amplio de $2.3 billones aprobado por el Congreso”, explicó Politifact.

I will neither endorse a corrupt legislative process nor agree to pass legislation that actively harms our nation. This spending bill was nothing short of an embarrassment, created by legislative malpractice. Full stmt: https://t.co/WOL8S64x1i pic.twitter.com/taOPKgvEGq — Rep. Chip Roy (@RepChipRoy) December 22, 2020

Fee.org explicó que el Congreso “votó sobre un paquete de financiamiento gubernamental de varios billones de dólares que incluía un proyecto de ley de ayuda COVID-19 de $900 mil millones”. Según ese sitio, el paquete aprobado es “varios proyectos de ley unidos en uno”. La ayuda exterior, incluso para programas de género en Pakistán, es “parte del proyecto de ley de defensa contenido en el ómnibus de $1.4 billones que estaba vinculado con el proyecto de ley de ayuda COVID”, informó Fee.org. Debido a que los proyectos de ley se agruparon, informó el sitio, “los senadores estadounidenses no podían votar por el alivio de COVID sin votar por programas de género en Pakistán, $35 millones para programas de abstinencia y cambios de impuestos para los propietarios de caballos de carreras”.

Fee.org explica que esto podría ser un ejemplo de “logrolling”, un “intercambio de favores” en el que las personas votan por un paquete porque contiene elementos que “benefician sus intereses especiales” en casa.

Israel has universal health care while Americans – transferring yet more of your money to that foreign country – do not: (they also have an excellent Lobby that wields more power than you do in the halls of Congress):https://t.co/R4Sm68VRX5 https://t.co/bQQwRGpUuD — Glenn Greenwald (@ggreenwald) December 21, 2020

“El Senado aprobó la enorme legislación de fin de año que combina $900 mil millones en ayuda pandémica con $1.4 billones para financiar agencias federales hasta el año fiscal 2021”, informó Bloomberg. “La Cámara aprobó la legislación el lunes por la noche. La factura total esta valorada en más de $2.3 billones … ”Según Bloomberg, la factura de gastos es una “factura de fin de año final, que incluye asignaciones anuales hasta septiembre” para financiar las operaciones del gobierno federal.

Fox News señaló: “A medida que el Congreso se apresuraba a aprobar su legislación ómnibus de gastos de fin de año y un proyecto de ley de estímulo para el coronavirus de una sola vez el lunes por la noche, muchos objetaron el proceso que esencialmente adjuntó la ayuda crucial para la pandemia a un grupo de otras prioridades por un total de $2.3 billones”.

En el video, Trump dijo que hay más de 5,000 páginas en este proyecto de ley y que “nadie en el Congreso lo ha leído” debido a su extensión y complejidad. Se llama el proyecto de ley de alivio de COVID, pero este proyecto de ley no tiene nada que ver con COVID”.

Dijo que “a pesar de todo este gasto derrochador y mucho más, los $900 mil millones proporcionan a los contribuyentes que trabajan duro solo $600 cada uno”. Dijo que el proyecto de ley no da suficiente dinero a las pequeñas empresas, especialmente a los restaurantes.

El representante Chip Roy, un republicano de Texas, escribió en Twitter: “Es absurdo lo que hizo el “liderazgo” del Congreso con este proyecto de ley de gastos de 5,600 páginas. Pero lo que es aún peor: esto es lo que hace el Congreso con su dinero todos los años. Ahora más gente está viendo detrás de la cortina”.

Trump afirmó que el proyecto de ley también incluye gastos en artes y gastos para el manejo de peces

En el video, Trump dijo que el proyecto de ley contenía más que solo la ayuda del gobierno extranjero. Trump también instó al Congreso a aumentar los cheques de estímulo para los estadounidenses contenidos en el proyecto de ley de ayuda COVID-19 de $600 a $2,000.

“Le estoy pidiendo al Congreso que enmiende este proyecto de ley y aumente los ridículamente bajos $600 a $2,000 o $4,000 para una pareja”, dijo Trump. “También le pido al Congreso que se deshaga de inmediato de los elementos innecesarios y derrochadores de esta legislación”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está de acuerdo con la propuesta de cheque de estímulo de $2,000 de Trump.

“Los republicanos se negaron repetidamente a decir qué cantidad quería el presidente para los cheques de estímulo directos. Por fin, el presidente aceptó $2,000 – los demócratas están listos para llevar esto al piso esta semana por consentimiento unánime. ¡Vamos a hacerlo!”, tuiteó Pelosi el 22 de diciembre.

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let’s do it! https://t.co/Th4sztrpLV — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2020

Además, afirmó Trump, el proyecto de ley contenía $40 millones para el Kennedy Center en Washington D.C., “que ni siquiera está abierto al público”, y dinero para el Smithsonian y la Galería Nacional de Arte. “Asimismo, estas instalaciones esencialmente no están abiertas”, dijo Trump.

El presidente afirmó además que el proyecto de ley incluía millones de dólares para el manejo de peces de arrecife, para combatir la carpa asiática y para contar la cantidad de peces Amberjack en el Golfo de México. Dijo que también incluye proyectos de construcción en el FBI.

Trump afirma que el proyecto de ley “permite cheques de estímulo para los familiares de los extranjeros ilegales a $1,800 cada uno. Esto es mucho más de lo que se les da a los estadounidenses”.

Cabe recalcar, sin embargo, que Trump está combinando el gasto ómnibus con el proyecto de ley COVID-19, aunque se aprobaron al mismo tiempo.

