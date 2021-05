Chris Watts, el asesino de su mujer y sus tres hijos: ¿en qué prisión está?

Después de confesar el asesinato de su esposa, Shannan Watts, su hijo aún no nacido y sus dos hijas pequeñas, Chris Watts fue condenado a cadena perpetua.

Volvió a ser el centro de atención en septiembre de 2020 cuando Netflix estrenó un documental sobre él. Aquí hay más detalles sobre su sentencia y dónde se encuentra ahora.

Chris Watts se declaró culpable de nueve cargos, incluido el asesinato de su esposa Shannan Watts y sus dos hijas, informó Denver 7. Este acuerdo lo hizo para evitar la pena de muerte. Su sentencia fue en noviembre de 2018.

En julio de 2019, Chris escribió una carta a su madre desde la prisión, pidiéndole que ignorara lo que decía la gente, informó Oxygen. La carta era para su 64 cumpleaños. Añadió: “¡Todavía soy papá! ¡Todavía soy tu hijo! Soy un siervo de Dios. Él me ha mostrado paz, amor y perdón”.

Watts fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según informó People. Técnicamente está condenado a cinco cadenas perpetuas, tres de ellas cumplidas consecutivamente, con 85 años adicionales por asesinatos y encubrimiento, informó Dayton Daily News.

Chris Watts había afirmado desde el principio que mató a Shannan después de verla estrangular a los niños. Pero luego se declaró culpable de matar a Shannan y sus hijos. Describió cómo mató a sus hijas, diciendo que una rogó por su vida, según informó Dayton Daily News.

