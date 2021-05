Estrella de Youtube se enfrenta a seis años de cárcel

La estrella de YouTube Boogie2988 se enfrenta a un cargo de asalto agravado a causa de un incidente con armas de fuego en 2020 que involucró a su compañero youtuber Frank Hassle. Boogie2988, cuyo nombre real es Steven Jason Williams, está siendo buscado con una orden de arresto en el condado de Washington, Arkansas, según muestran los registros online.

Según el presentador de DramaAlert, Keemstar, Boogie2988, de 46 años, apuntó con un arma y disparó a Frank Hassle en septiembre de 2020 cuando Hassle apareció en su casa en Fayetteville, Arkansas. Boogie2988, según dice, estaba siendo acosado por él antes del incidente, según Keemstar.

La orden de arresto de Boogie fue emitida por un juez del condado de Washington el 7 de mayo de 2021 y figura en el sitio web de la Oficina del Sheriff del condado de Washington. Su fianza está fijada en $ 5,000. Boogie, muy conocido por hablar sobre videojuegos y cultura nerd, respondió a los informes de su orden de arresto en Twitter, escribiendo que estaba cooperando plenamente con las autoridades. Según sus páginas de redes sociales, Boogie estaba fuera del estado en el momento en que se emitió la orden. Boogie tuiteó que había hablado con su abogado y se dirigía a su casa en Arkansas el 10 de mayo.

Frank Hassle vs. Boogie2988 UNCUT 2020-11-21T00:45:44Z

Según los documentos judiciales obtenidos por Heavy, el caso contra Boogie2988 se presentó el 7 de mayo de 2021. Fue acusado de agresión agravada, que es un delito grave de clase D en Arkansas. De acuerdo con la ley del estado de Arkansas, un delito grave de clase D conlleva una posible sentencia de hasta seis años de prisión y una posible multa de hasta $ 10,000.

El cargo fue presentado por el Departamento de Policía de Fayetteville. El fiscal Matthew Durrett y el fiscal adjunto Denis Dean obtuvieron la orden. De acuerdo con la información criminal presentada por los fiscales: “El acusado disparó un arma de fuego en un vecindario residencial, manifestando así una indiferencia extrema por el valor de la vida humana y creando un peligro sustancial de muerte o lesiones físicas contra la paz y la dignidad del Estado de Arkansas”.

EXCLUSIVE KEEMSTAR Interview with Boogie2988 and Frank Hassle ( GRAPHIC CONTENT) #boogie2988EXCLUSIVE KEEMSTAR Interview with Boogie2988 and Frank Hassle ( GRAPHIC CONTENT) 2020-09-29T00:03:48Z

Los registros de la corte no indican cuándo está programada la comparecencia de Boogie para una audiencia.

Según Vice, Boogie2988 dijo que Frank Hassle lo había acosado antes del incidente. Le dijo al sitio de noticias: “Si tuviera que hacerlo de nuevo haría las cosas de manera diferente”.

Añadió: “No creo que le hubiera abierto la puerta. Creo que, en retrospectiva, fue un error abrirle la puerta. Sabes, ciertamente no quiero dispararle a nadie. Ciertamente no quiero matar a nadie. Odio que me pusieran en esa situación”.

Antes del incidente, Hassle, quien a menudo publica videos en las redes sociales que lo muestran confrontando a la gente mientras filma con una GoPro, y Boogie aparecieron en video con Keemstar antes del incidente. Durante esa interacción, Boogie le dijo a Hassle: “Esto no es divertido para mí. No estoy participando voluntariamente en esto. Te dije que me dejaras en paz y acabaré contigo si pones un pie en mi maldita propiedad, Frank”.

Keemstar publicó un video apoyando a Boogie después de compartir la noticia de la orden de arresto. Añadió: “No estoy en ningún bando en este conflicto. Simplemente tuiteé lo que estaba pasando. Y espero que todo acabe bien. La guerra nunca es buena. Mueren personas inocentes”.

So news circulating around me: can’t really comment for obvious reason. Thank you and anyone for support in this situation tho. I am gonna do the right thing and do it by the book. Glad to cooperate with authorities. Heading home today to do so.

— boogie2988 😭🤡 (@Boogie2988) May 11, 2021