¿La princesa Diana de Gales fue asesinada?

¿La princesa Diana fue asesinada? Las teorías de la conspiración han persistido desde su muerte en un túnel de París en 1997.

El padre del hombre que murió al lado de Diana, Dodi Fayed, ha alegado abiertamente que Diana fue asesinada. La teoría básica sostiene que la Familia Real o los servicios de inteligencia británicos organizaron el accidente que condujo a la muerte de Diana porque no querían que el futuro rey tuviera un padrastro musulmán.

Sin embargo, una investigación investigó la cuestión de la muerte de Diana y dictaminó que fue un trágico accidente automovilístico causado por la negligencia del conductor y la persecución de un paparazzi, no un asesinato. Diana murió en un hospital después de un accidente automovilístico en un túnel de París. Su conductor perdió el control del automóvil mientras intentaba dejar atrás a los paparazzi.

El extenso informe de investigación del gobierno británico se llama Operación Paget, que concluyó que la muerte de Diana fue un trágico accidente y que no fue asesinada. Puedes leerlo aquí. La princesa Diana murió el 31 de agosto de 1997.

El informe revela que “Mohamed Al Fayed afirma que la presencia de los paparazzi creó el entorno en el que se pudo organizar la colisión. No se indica si los paparazzi lo hicieron a sabiendas o sin saberlo o si se presentaron agentes externos a los paparazzi para facilitar esto”.

El informe explica: “Alrededor de las 12.20 de la mañana del domingo 31 de agosto de 1997, la princesa de Gales y Dodi Al Fayed abandonaron el hotel Ritz para regresar al apartamento de la rue Arsène Houssaye. Eran los pasajeros traseros de un automóvil Mercedes S280 conducido por Henri Paul, el jefe de seguridad interino del hotel Ritz. Trevor Rees-Jones, el guardaespaldas de Dodi Al Fayed, estaba en el asiento del pasajero delantero”.

El informe continúa:

“Salieron por la parte trasera del hotel, salida rue Cambon. Después de cruzar la Place de la Concorde, condujeron por Cours la Reine y Cours Albert 1er (la carretera del terraplén que corre paralela al río Sena) hasta el paso subterráneo de la Place de l’Alma. El Mercedes chocó con el decimotercer pilar central en el paso subterráneo. Dodi Al Fayed y Henri Paul murieron en el lugar. Ambos fueron llevados directamente al Institut Médico-Légal (IML), la morgue de París, no a un hospital. La Princesa de Gales, que resultó gravemente herida pero aún con vida tras el impacto, fue trasladada por los servicios de urgencias al Hospital Pitié-Salpêtrière de París. Trevor Rees-Jones sobrevivió al impacto con heridas muy graves. También lo llevaron al mismo hospital que la Princesa de Gales para recibir tratamiento de emergencia. Alrededor de las 4 de la mañana, después de una cirugía de emergencia, la Princesa de Gales murió.”

El informe señala:

“Mohamed Al Fayed ha realizado una acusación de asesinato. En esencia, la alegación de Mohamed Al Fayed es que los servicios de seguridad británicos, actuando a instancias del Príncipe Felipe, habían organizado el asesinato de Dodi Al Fayed y la Princesa de Gales.

Dicho esto, aquí están las preguntas más comunes que plantean los teóricos de la conspiración sobre la muerte de la princesa:

