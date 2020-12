Dos personas dieron positivo por COVID-19 después de recibir la vacuna

Dos personas dieron positivo por coronavirus después de recibir la vacuna COVID-19, aun así esto no tiene ningún impacto en la eficacia de la vacuna, dicen los expertos. Pueden pasar semanas hasta que los anticuerpos se desarrollen después de recibir una vacuna.

Esto es lo que necesitas saber sobre quién contrajo el virus y qué significa exactamente esto en términos de vacunas.

Un enfermero de emergencias de dos hospitales, Matthew W., dijo que dio positivo por coronavirus después de recibir la vacuna, informó 10 News . Matthew compartió la noticia en un mensaje de Facebook y escribió que se enfermó en Nochebuena después de trabajar un turno en una unidad COVID-19. Experimentó escalofríos, dolores musculares y fatiga y dio positivo en un sitio de pruebas en un hospital.

Dijo que contrajo los síntomas del COVID-19 seis días después de ser vacunado con la vacuna Pfizer. Después de su vacunación, tuvo dolor en el brazo durante aproximadamente un día y no tuvo otros efectos secundarios.

Matthew le dijo a 10 News que todavía está fatigado, pero que se siente mejor y que sus síntomas alcanzaron su punto máximo el día de Navidad.

In the spirit of full transparency and accountability that Team #FollowTheData operates, I am announcing that my wife and I have tested positive for COVID-19. Read my full statement at https://t.co/IWVzFn3WXD. pic.twitter.com/9WCvBzxmfn

— Auditor Mike Harmon (@KyAuditorHarmon) December 30, 2020