Confirman primer caso de la nueva cepa mutante de COVID-19 en EEUU. ¿Dónde?

El primer caso de una cepa Covid-19 mutante altamente contagiosa se ha confirmado en Estados Unidos. Se trata de un hombre en sus 20 actualmente en aislamiento en el condado de Elbert, en Colorado y sin historial de viajes. El gobernador de Colorado, Jared Polis, y funcionarios estatales de salud pública hicieron el anuncio el martes por la tarde. Aparte de someter al individuo afectado a un aislamiento, oficiales también conducirán un rastreo de contactos para dar con otros posibles casos.

Los expertos temen una rápida propagación. “Hay mucho que no sabemos sobre esta nueva variante de COVID-19, pero los científicos del Reino Unido advierten al mundo que es significativamente más contagiosa”, señaló Polis.

Polis también aseguró que su administración estaba haciendo todo lo posible por mantener este nuevo suceso bajo control e insto a los habitantes a que continúen usando máscaras y practicando el distanciamiento social. Hasta la fecha Colorado ha reportado más de 329,000 casos y 4,600 muertes, informó el New York Times.

La nueva variante se detectó primero en Inglaterra

La variante conocida como SARS-CoV-2 VOC 202012/01 primero se detectó el 13 de diciembre en Inglaterra. Una semana más tarde, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se paró frente a las cámaras para alertar sobre la nueva variante del COVID-19 que se abría paso por el sur de Inglaterra. La cepa inmediatamente llamó la atención por ser altamente contagiosa y por crecer “más rápido que las variantes existentes”. También provocó que varios países impongan nuevas restricciones de viaje contra Gran Bretaña.

“Hay muchas cosas que no sabemos”, dijo Johnson durante la conferencia de prensa. “Estamos bastante seguros de que la variante se transmite muy rápidamente. No hay evidencia que sugiera que sea más letal o cause una enfermedad más grave. No hay evidencia que sugiera que la vacuna será menos efectiva contra la nueva variante”.

Según los CDC, la nueva cepa supuestamente representa el 60% de las infecciones recientes en Londres.

Implicaciones de nuevas variantes del COVID-19

Desde el brote del COVID-19 se ha registrado unas 4,000 modificaciones en el material genético del coronavirus, reportó el Observer , “pero los científicos nunca han visto que el virus adquiera más de una docena de mutaciones a la vez, como en el caso de la variante británica”, conocida con el nombre B.1.1.7. Según el medio, el virus parece haber adquirido 17 mutaciones al mismo tiempo.

Según los CDC, estas variantes podrían implicar varias cosas:

Capacidad de propagarse más rápidamente en humanos

Capacidad de causar una enfermedad más leve o más grave en humanos

Evadir la detección mediante pruebas de diagnóstico específicas o evadir la inmunidad inducida por vacunas.

Disminución de la susceptibilidad a agentes terapéuticos como los anticuerpos monoclonales.

Hasta la fecha se han confirmado más de 82 millones de casos mundialmente, y más de 1.7 millones de personas han fallecido por el nuevo coronavirus según News Break, con Estados Unidos ocupando el primer lugar en número de casos reportados.