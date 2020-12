Alerta COVID-19: Esto es lo que debes saber sobre la nueva variante del coronavirus

Es la peor pesadilla de todos: una cepa de COVID-19 “mutante”. Sin embargo, existen preocupaciones en Gran Bretaña sobre una variante de COVID-19 que se está extendiendo más rápido que la original. ¿Qué se sabe sobre la nueva cepa de coronavirus mutante?

La cepa mutante se llama VUI – 202012/01. Según el primer ministro británico Boris Johnson, quien ofreció una conferencia de prensa el 19 de diciembre, la cepa mutante de coronavirus, que fue descubierta el 13 de diciembre en el condado de Kent en el sur de Inglaterra, está “creciendo más rápido que las variantes existentes”.

Como resultado de los efectos desconocidos de la nueva variación del coronavirus, Johnson anunció que la Navidad no podría continuar “como estaba planeado“.

“Hay muchas cosas que no sabemos”, dijo el primer ministro. “Estamos bastante seguros de que la variante se transmite muy rápidamente. No hay evidencia que sugiera que sea más letal o cause una enfermedad más grave. No hay evidencia que sugiera que la vacuna será menos efectiva contra la nueva variante”.

DIRECTO #CORONAVIRUS | BORIS JOHNSON informa sobre la situación en el REINO UNIDOSuscríbete a nuestro canal: http://cort.as/yI0n Visita http://elpais.com Más vídeos de EL PAÍS: http://cort.as/YGC9 Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/elpais Twitter: https://twitter.com/el_pais Instagram: https://www.instagram.com/el_pais #Coronavirus #CoronavirusOMS #PandemiaCoronavirus 2020-12-19T17:05:58Z

Las infecciones han vuelto a aumentar en Inglaterra.

Esto es lo que necesitas saber:

La cepa mutante puede ser hasta un 70 por ciento “más transmisible”

WATCH LIVE: An update on coronavirus (19 December 2020) https://t.co/zqVXIkifSd — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 19, 2020

Obviamente, una de las principales preocupaciones sobre una cepa mutante es si las vacunas actuales funcionarían contra ella. Johnson dice que no hay evidencia que sugiera que no lo harán.

Johnson dijo en una conferencia de prensa que la nueva cepa es “hasta un 70 por ciento más transmisible” que COVID-19. Esta semana, Matt Hancock, ministro de la salud, advirtió que “no hay nada que sugiera” que la cepa mutante enferma más a las personas o que es resistente a las vacunas. Johnson también hizo ese punto.

En la conferencia de prensa, Johnson dijo: “Ayer por la tarde, me informaron sobre los últimos datos que muestran que el virus se propaga más rápidamente en Londres, el sureste y el este de Inglaterra de lo que se esperaría dadas las principales restricciones que ya existen”.

Dijo que aprendió por qué el virus se estaba propagando más rápidamente. “Parece que la propagación ahora está siendo impulsada por la nueva variante del virus que conocimos a principios de esta semana”, dijo Johnson. “Nuestro grupo asesor ha pasado los últimos días analizando esta nueva variante”.

Hizo hincapié en que “no hay evidencia de que cause una enfermedad más grave o una mayor mortalidad, pero parece que se transmite con mucha más facilidad…Existe una incertidumbre considerable”. Johnson dijo que la cepa mutante “puede ser hasta un 70 por ciento más transmisible que la versión original de la enfermedad”.

Johnson agregó: “Estos son datos iniciales y están sujetos a revisión, pero son los mejores que tenemos en este momento y tenemos que actuar. Esto ahora se está extendiendo muy rápido”. Johnson agregó que Gran Bretaña está en mejores condiciones que cualquier otro país para identificar nuevas cepas del virus.

Gran Bretaña ha presentado sus hallazgos a la Organización Mundial de la Salud.

Según Johnson, el país está “aprendiendo sobre la marcha. Ya sabemos más que suficiente para estar seguros de que debemos actuar ahora”.

Johnson anunció que la Navidad no podría continuar según lo planeado

Debido a la nueva cepa mutante, Johnson anunció que Gran Bretaña no podría continuar con la Navidad como estaba planeado. “Dada la evidencia preliminar que tenemos sobre esta nueva variante del virus, y el riesgo potencial que representa, es con gran pesar que debo decirles que no podemos continuar con la Navidad como estaba planeado”, escribió en Twitter.

“Estamos sacrificando nuestra oportunidad de ver a nuestros seres queridos esta Navidad, por lo que tenemos una mejor oportunidad de proteger sus vidas y poder verlos en las próximas Navidades”, agregó Johnson.

“Como Primer Ministro, es mi deber tomar las decisiones difíciles, hacer lo correcto para proteger a la gente de este país”. Se sugiere que las personas se queden en casa. “A partir del domingo 20 de diciembre, algunas áreas de Inglaterra entrarán en el Nivel 4: Quédese en casa”, dijo el mandatario vía un tuit.

En la conferencia de prensa, Johnson dijo: “Implementaremos nuevas restricciones en las áreas más afectadas, las partes de Londres, el sureste y el este de Londres. Entrarán en un nuevo nivel 4, en términos generales equivalente a las restricciones nacionales “.

Dijo que los residentes en esas áreas deben quedarse en casa y los negocios no esenciales deben cerrar. Las personas tienen que trabajar desde casa si pueden, y no pueden entrar ni salir del área. Solo pueden encontrarse con una persona de otro hogar en un espacio al aire libre.

También hay nuevas orientaciones sobre viajes. “Aunque la nueva variante se concentra en el área de nivel 4, está presente en niveles más bajos en todo el país. Pedimos a todas las personas que se mantengan locales. Considere cuidadosamente si viajar al extranjero. Las personas del nivel 4 no pueden viajar al extranjero excepto por motivos de trabajo”, dijo Johnson.

Añadió: “Me temo que debemos volver a mirar la Navidad. Debemos hacer lo correcto para proteger a la gente de este país… es con el corazón muy apesadumbrado que no podemos continuar con la Navidad como estaba planeado. Aquellos que viven en áreas de nivel cuatro no deben mezclarse con nadie fuera de su hogar durante la Navidad”.

El resto del país puede tener tres hogares reunidos, pero eso ahora se limita solo al día de Navidad. “No habrá relajación el 31 de enero. La gente no debe romper la regla en Año Nuevo. Eso es muy, muy importante”.

Añadió: “Sé cuánta emoción invierte la gente en esta época del año. Qué importante es. Por ejemplo, para que los abuelos vean a sus nietos, para que las familias estén juntas. Hemos dicho a lo largo de esta pandemia que debemos y nos guiaremos por la ciencia. Cuando la ciencia cambia, debemos cambiar nuestra respuesta. Cuando el virus cambia de método de ataque, debemos cambiar nuestro método de defensa. Sinceramente creo que no hay alternativa “.

Sin las posibilidades, dijo Johnson, “las infecciones se dispararían, los hospitales se verían abrumados y muchos miles más perderían la vida”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com