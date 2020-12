Coronavirus: Noticia Actualizada del COVID-19 del 18 de diciembre

Según información actualizada el 18 de diciembre de 2020, los casos confirmados de COVID-19 ahora ascienden a más de 74 millones mundialmente, incluyendo más de 17 millones de casos en Estados Unidos solamente. Estados Unidos ahora encabeza la lista con el mayor número de casos en todo el mundo. En un momento conocido como coronavirus novedoso o coronavirus de Wuhan, el COVID-19 ha afectado vidas a nivel mundial, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) aconsejan a los estadounidenses que estén preparados en caso de que el virus se propague en sus comunidades.

Estados Unidos ha tenido más de 314,000 muertes por el nuevo coronavirus a medida que la pandemia continúa extendiéndose por todo el país.

Estas son las últimas noticias sobre el coronavirus, incluyendo casos confirmados y muertes. La primera sección de este artículo tendrá las actualizaciones de noticias más recientes.

18 de diciembre – Noticias Actualizadas

Biden recibirá vacuna contra COVID en vivo

El presidente electo Joe Biden recibirá la vacuna contra COVID-19 en vivo este lunes, informó Fox News. El mandatario de 78 años y su esposa la Dra. Jill Biden se unieron a un sequito de figuras publicas que han decidido televisar el momento para inspirar confianza en las vacunas apresuradas. El viernes, el vicepresidente Mike Pence y su esposa transmitieron su vacunación en vivo.

California activa programa de ‘fatalidad masiva’

Los casos, hospitalizaciones y muertes por coronavirus en California continúan aumentando por lo que el estado ha decidido activar su programa de ‘fatalidad masiva’, según NPR. El programa coordina ayuda mutua entre agencias estatales y locales en una crisis. Como parte de la preparación el estado adquirió 5,000 bolsas para cadáveres, y tiene sesenta unidades de almacenamiento refrigerado para uso forenses, reportó CNN.

Según New York Times, California tiene más de 1.7 millones de casos confirmados, y 22,000 muertes.

Sudáfrica reporta nueva cepa de coronavirus

Una nueva cepa de SARS-COV-2 esta impulsando un nuevo brote en Sudáfrica dijo el ministro de la salud, Zweli Mkhize. Las autoridades sanitarias dijeron que la nueva variante parecía extenderse más rápido que la iteración anterior, pero que era demasiado pronto para saber su gravedad y si las vacunas actuales funcionarían en su contra informó Reuters. Sudáfrica tiene casi 900,000 casos confirmados, y 20,000 muertes.

Los CDC cambian pautas de distanciamiento

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) han cambiado sus pautas sobre cuánto tiempo una persona debe ponerse en cuarentena después de que se le haya diagnosticado coronavirus. La recomendación ahora es de 10 días, reportó AL.com.

Para las personas con casos confirmados de COVID-19 que presentan síntomas, los CDC dicen que pueden estar alrededor de otras personas después de:

Al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez; A menos 24 horas sin fiebre y sin medicamentos para reducir la fiebre y; Una vez hayan mejorado los síntomas.

El cambio surgió luego de que varios estudios mostraran que los pacientes no tenían una replicación del virus competente después de 10 días. Según los reportes, el 88% de los pacientes con casos severos dejaron de ser contagiosos despues de 10 dias, mientras que el 95% después de 15.

Encuesta muestra lugares que representan el mayor riesgo de transmisión

Usando una escala de 1 a 10, 10 siendo el lugar de más riesgo, un estudio de MLive in Michigan por expertos de salud publica clasificó las siguientes ubicaciones como aquellos que representan el mayor riesgo de transmisión, informó Fox News.

9 Bares y conciertos de música de gran escala

8 Estadios deportivos, gimnasios, parques de atracciones, iglesias y bufets

7 Piscinas públicas

6 Teatros de cine y peluquerías

5 Aviones, playas, boleras y barbacoas

4 Calles fuertemente conmutadas y oficinas de dentistas

3 Librerías/museos, tiendas de comestibles, hoteles y campos de golf

2 Gasolineras, caminar/correr y andar en bicicleta

1 Restaurante para llevar y tenis

Actualizaciones sobre las vacunas



Robert Redfield, director de los CDC, dijo que cree que se lanzará una vacuna para la segunda semana de diciembre, informó The Hill . Redfield dijo que lo más probable es que la vacuna se administre primero a los residentes de hogares de ancianos, luego a los proveedores de atención médica y a las personas de alto riesgo. Las decisiones aún se están ultimando. Es probable que no esté ampliamente disponible hasta mediados del próximo año.

Los primeros resultados de la prueba de la vacuna de Pfizer (y BioNTech de Alemania) apuntan a que la vacuna tiene una efectividad superior al 90%, informó The New York Times a principios de noviembre. El ensayo tampoco señaló ningún problema de seguridad serio, pero como señaló The New York Times, los detalles de su ensayo clínico son “escasos” hasta ahora. Pfizer solicitará una autorización de emergencia a la FDA para el uso de la vacuna después de que se recopilen dos meses de datos de seguridad. Algunos dijeron que la vacuna les dio los síntomas de una resaca severa que remitió en unos días, informó The Indian Express.

El Reino Unido autorizó el uso de la vacuna Pfizer / BioNTech COVID-19 a principios de diciembre, informó el sitio web del gobierno del Reino Unido. Un portavoz del Departamento de Salud y Atención Social dijo en un comunicado de prensa del gobierno: “El gobierno aceptó hoy la recomendación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos de Salud (MHRA) de aprobar la vacuna COVID-19 de Pfizer / BioNTech para su uso. Esto después de meses de rigurosos ensayos clínicos y un análisis exhaustivo de los datos por parte de expertos de la MHRA que han concluido que la vacuna ha cumplido con sus estrictos estándares de seguridad, calidad y eficacia. El Comité Conjunto de Vacunas e Inmunizaciones (JCVI) publicará en breve su consejo final para los grupos prioritarios para recibir la vacuna, incluidos los residentes de hogares de ancianos, el personal de salud y atención, los ancianos y los clínicamente extremadamente vulnerables”.

A mediados de noviembre, los datos de la compañía indicaron que la vacuna de Moderna tenía un 94.5% de efectividad, informó CNN. De los 15,000 participantes que recibieron la vacuna, solo cinco desarrollaron COVID-19 y ninguno estaba gravemente enfermo. De los 15,000 que recibieron un placebo, 90 desarrollaron COVID-19 y 11 tenían una forma grave de la enfermedad. Se informaron efectos secundarios menores como dolores corporales y dolores de cabeza en un pequeño porcentaje.

Tanto las vacunas de Pfizer como las de Moderna usan ARNm, que enseña al sistema inmunológico del cuerpo a producir anticuerpos contra los picos de proteínas. Esta sería la primera vacuna de ARNm del mercado.

Un brasileño de 28 años murió por complicaciones del coronavirus después de participar en el ensayo de la vacuna de AstraZeneca en octubre. Más tarde se determinó que el voluntario había recibido un placebo. A mediados de noviembre, Israel estaba en negociaciones para recibir la vacuna de AstraZeneca, que se encuentra en medio de un ensayo de fase III para AZD1222, informó JPost. Esta vacuna es co-inventada por Vaccitech de Oxford y “usa un vector viral de chimpancé de replicación deficiente basado en una versión debilitada de un virus del resfriado común (adenovirus) que causa infecciones en chimpancés y contiene el material genético del virus SARS-CoV-2 proteína de pico … Después de la vacunación, se produce la proteína de pico de superficie, lo que prepara al sistema inmunológico para atacar el virus SARS-CoV-2 si luego infecta el cuerpo”.

El 19 de noviembre, se anunció que los ensayos clínicos de la vacuna Oxford-AstraZeneca demostraron que era segura y desencadenaba una buena respuesta inmunitaria en personas de todas las edades, informó CNBC. La vacuna (ChAdOx1 nCoV-19) tuvo pocos efectos secundarios y provocó una respuesta de células T dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de la primera dosis, seguida de una respuesta de anticuerpos dentro de los 28 días posteriores a la segunda dosis. El 99% de los participantes tuvo una respuesta de anticuerpos neutralizantes dentro de los 14 días, según The Lancet. Los ensayos de fase 3 ahora determinarán la eficacia de la vacuna, y se esperan resultados a finales de este año.

La vacuna Oxford mostró que tenía una efectividad de aproximadamente un 62% en personas que recibieron dos dosis completas, informó la BBC a fines de noviembre. Otro ensayo mostró una eficacia cercana al 90% en 3,000 personas que recibieron la mitad de la dosis primero y luego una dosis completa la segunda vez en lugar de dos dosis completas. Los expertos dicen que necesitan hacer más investigaciones sobre la eficacia de la vacuna Oxford, que está hecha de un adenovirus que fue modificado para ayudar a las células humanas a crear la proteína del radio para que el sistema inmunológico pueda reconocerla, informó Nature. Es posible que el ensayo no haya tenido suficientes participantes para juzgar completamente la diferencia entre las dos cantidades de dosis. Si los resultados se mantienen en grupos más grandes, entonces otras razones podrían explicar la diferencia, como una primera dosis más baja podría estimular mejor las células T.

El Reino Unido ha ordenado 100 millones de dosis y AstraZeneca cree que puede producir tres mil millones en 2021.

La vacuna rusa Sputnik-V comenzará a probarse en India. Las autoridades rusas dicen que tiene una efectividad del 92% después de evaluar a 16,000 participantes, informó The Indian Express.

Novavax anunció que en su ensayo de vacuna de fase 1 para NVX-CoV2373, se indujeron anticuerpos en el 100% de los participantes, informó The Motley Fool. La vacuna tuvo efectos secundarios leves, generalmente peores con la segunda dosis. El 9 de noviembre, la FDA le otorgó la designación de vía rápida y se encuentra en fase avanzada de desarrollo clínico. Esta vacuna utiliza un adyuvante patentado de MatrixM. No está usando una vacuna de ARNm que dirige la producción de proteínas como lo hace Pfizer y Moderna, informó ScienceMag. En cambio, Novavax está usando un baculovirus para insertar un gen para la proteína de punta, recolectando las proteínas de punta y usándola en un adyuvante.

Inovio está trabajando en una vacuna llamada vacuna de ADN INO-4800. Inovio completó el ensayo de fase 1 para una vacuna de ADN similar para MERS. La Fundación Bill y Melinda Gates respalda este ensayo. Inovio anunció resultados positivos de dos ensayos clínicos de fase I a principios de julio. El ensayo de Fase 1 se amplió para incluir participantes mayores en junio y julio. El 16 de noviembre, Inovio anunció que estaba comenzando la Fase 2 de su ensayo de Fase 2/3. Esta es una vacuna de base nucleica que se mantendrá estable a temperatura ambiente durante más de un año y no necesita congelarse.

Kaiser Permanente en Washington comenzó a inscribir a voluntarios de la Fase 3 para la vacuna Janssen’s subsidiaria de Johnson & Johnson, informó KPWashington Research a fines de octubre. Estos ensayos están patrocinados por NIAID. KPWHRI también ha estado probando una vacuna Moderna. La vacuna de Janssen utiliza un adenovirus humano para expresar la proteína de pico SARS-CoV-2. Johnson & Johnson tuvo que pausar temporalmente los ensayos por un problema de seguridad para su vacuna de adenovirus modificada (similar a la de Oxford). Tiene un estudio de fase III en marcha para 60,000 voluntarios, informó The Indian Express.

Un mapa interactivo de MappingSupport.com utiliza los mismos datos del mapa de Johns Hopkins. El mapa extrae información de la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el NHC y fuentes de Dingxiangyuan. Este mapa se actualiza varias veces al día. Haz clic en cualquier punto en el mapa de EE. UU. a continuación para obtener más información. Puede ver el mapa completo aquí.

El siguiente mapa de casos confirmados en los Estados Unidos y en todo el mundo fue compartido por BNO News. Es posible que deba hacer zoom en el mapa para ver los casos en los Estados Unidos.



Sintoniza tus noticias locales para obtener la información más reciente sobre casos del virus. Si presentas síntomas, habla inmediatamente con tu médico.