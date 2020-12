[VIDEO] ¿Por qué llora el líder del Senado, Mitch McConnell?

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, no pudo controlar sus emociones mientras pronunciaba un discurso de despedida a Lamar Alexander el 2 de diciembre de 2020.

El senador Mitch McConnell estalló en llanto mientras se despedía de su compañero, el senador Lamar Alexander, el 2 de diciembre, quien se jubila después de representar al estado de Tennessee durante 18 años en el Senado.

McConnell, de 78 años, pronunció un discurso desde el Senado el lunes para despedirse de su “amigo de 18 años”. En el videoclip, que se volvió viral en Twitter, el senador republicano de Kentucky se ahoga al imaginar que irá a trabajar y que Alexander no estará allí. “Así que lamento que en unas semanas más, seremos el resto de nosotros”, dice McConnell.

Senate Majority Leader McConnell chokes up while bidding farewell to his friend, retiring Sen. Lamar Alexander (R-TN): “I’m sorry that, in a few more weeks, it’ll just be the rest of us left.” pic.twitter.com/PEVPkTsVu2 — The Recount (@therecount) December 2, 2020

Alexander, de 80 años, ha sido durante mucho tiempo un partidario vocal de McConnell y, más recientemente, respaldó su decisión de reemplazar a la jueza Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema antes de las elecciones de 2020, según The Tennessean. Él dijo:

A nadie debería sorprenderle que una mayoría republicana en el Senado votara por la nominación de un presidente republicano a la Corte Suprema, incluso durante un año de elecciones presidenciales. La Constitución otorga a los senadores el poder de hacerlo. Los votantes que los eligieron lo esperan. Volviendo a George Washington, el Senado ha confirmado muchos nominados a la Corte Suprema durante un año de elecciones presidenciales. Se ha negado a confirmar varios cuando la mayoría de Presidente y Senado eran de partidos diferentes. El senador McConnell solo está haciendo lo que los líderes demócratas han dicho que harían si el zapato estuviera en el otro pie.

Alexander, sin embargo, compartió un mensaje de unidad durante su discurso de despedida el martes. Dijo: “Nuestro país necesita un Senado de los Estados Unidos que trabaje a través de las líneas partidistas para forzar acuerdos amplios sobre temas difíciles, creando leyes por las que la mayoría de nosotros hemos votado y que un país diverso aceptará”.

Los usuarios de Twitter estaban enojados McConnell lloró por Alexander y no por los cientos de miles de estadounidenses muertos por COVID-19

Si bien McConnell estaba claramente desgarrado por la jubilación de Alexander, muchos usuarios en línea expresaron su exasperación al ver al senador llorar por un amigo y no por los cientos de miles de muertes por COVID-19 en Estados Unidos, o los millones de estadounidenses que esperaban que él aprobara un paquete de estímulo.

McConnell choked up about Lamar Alexander retiring, huh? Not about the 270+k dead Americans Not about the shattered economy Not about breadlines Not about treason in broad daylight But about a greedy racist a-hole retiring Fu*k Mitch McConnell And fu*k Lamar Alexander too. — The USA Singers (@TheUSASingers) December 2, 2020

I love that the Senate is currently holding a circle jerk for Lamar Alexander while our citizens are literally starving, don't you? — Mayor of Foreign Policy (@whillikerz) December 2, 2020

Johnny Akzam, quien se postuló para un escaño en el Congreso en las elecciones de 2020, tuiteó: “Hombre, que se j*** este tipo y su m****** amigo Lamar Alexander. Si lo va a extrañar tanto, tal vez debería seguirlo, tomar todo el dinero que le arrebató al pueblo y dejarnos en paz para vivir sin su paraguas de opresión sobre nosotros constantemente. ¡M****** hijo de p***!

Al estratega político demócrata Adam Parkhomenko no le conmovió el discurso de McConnell ni le entristeció la partida de Alexander. Parkhomenko tuiteó: “Después de cuatro años de habilitar a Trump, Lamar Alexander se niega a reconocer a Joe Biden como presidente electo. Así que, naturalmente, la mitad de los demócratas del Senado se presentaron para aplaudirlo. Realmente no es difícil ver cómo son manipulados por una tortuga”.

McConnell ha llorado durante otros dos discursos de despedida del Senado

Si bien fue una rara ocasión, el discurso de despedida de McConnell para Alexander el martes no fue la primera vez que lloró durante un discurso en el Senado. El 14 de marzo de 2019, el senador se atragantó mientras se despedía de Don Stewart, uno de sus asesores de toda la vida, que se iba como su subjefe de personal para trabajar para un grupo comercial, informó CNN.

“Durante más de 12 años, le confié a Stew mis palabras, mis metas y mi reputación, y él nunca me ha defraudado”, dijo McConnell. “Nunca flaqueó, nunca bajó la velocidad”, dijo el líder republicano el jueves en un discurso en el Senado. “Nuestro perro guardián nunca perdió un paso. Totalmente digno de confianza, completamente confiable, increíblemente competente, el mayor lujo que un líder podría tener”.

“Así que hoy, tengo que despedirme de un líder de personal estelar que se tomó su trabajo tan en serio como cualquiera que conozcas”, dijo McConnell. “Pero se tomó a sí mismo mucho menos en serio que la mayoría de las personas que conocerás en el proceso”.

McConnell también derramó lágrimas durante un discurso en 2010, durante el cual rindió homenaje al senador republicano Judd Gregg.

