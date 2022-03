Policías matan a una mujer perturbada en San Diego en diligencia de desalojo: [Video]

En un hecho que ha causado mucho estupor a nivel nacional e impresión entre los usuarios de redes sociales, una mujer fue asesinada por policías de la ciudad de San Diego, California, quienes dispararon contra la víctima mortal, luego de que ella atacara a un uniformado con un cuchillo.

Así lo reveló el periódico NY Post, como se aprecia en un dramático video tomado de las cámaras corporales de los oficiales, que compartimos a continuación, del que advertimos contiene imágenes crudas y puede resultar impactante y desgarrador. El video fue compartido por el canal de YouTube PoliceActivity.

El lamentable hecho, que una vez más está poniendo el dedo sobre la manera como la policía maneja situaciones que no involucra a criminales, que se salen de control, y terminan en accionares armados por parte de sus miembros, ocurrió el pasado 3 de marzo, en San Diego.

El incidente se originó en momentos en que un grupo de uniformados llegó hasta la casa de la mujer a entregar una orden de desalojo de su apartamento, haciendo que la mujer se molestara y angustiara, perdiendo el control, y amenazando a los policías con un cuchillo.





Acto seguido, se aprecia un intercambio de palabras entre la mujer y uno policía que le apunta, quien le pide que baje el cuchillo, a lo que la inquilina le pide que baje primero el arma.

La mujer muerta por la policía, fue identificada como Yan Li, de 47 años, quien residía en el complejo Acqua Vista Condominiums.

“Aquí hay un aviso de desalojo”, se escucha al primer funcionario diciéndole a la mujer, a lo que luego le dice, tras sacar su arma: “¡Baja el cuchillo ahora mismo o voy a disparar!” “Baja el cuchillo. ¡Baja el maldito cuchillo!”.

La mujer, evidentemente perturbada e insinuando que puede ser un falso agente de policía, responde: “¿Cómo podría saber que no eres un intruso?”. Acto segudo tira los papeles y cierra la puerta.

Al rato, con más agentes en la escena, se ve cómo ingresan a su apartamento con armas, y de repente se ve el momento en que la mujer pierde la razón y ataca con su cuchillo en la pierna a un oficial, haciendo que agentes que están en el pasillo intervengan con múltiples disparos que la dejan muerta.





El periódico San Diego Union Tribune aseguró que la policía reveló que el día anterior la mujer había amenazado a los administradores de su edificio y a un trabajador, también con un cuchillo, por lo que la visita también incluyó una supervisión a “una amenaza a la seguridad pública”.

El policía herido en el incidente fue llevado al Centro Médico de UC San Diego, y se encuentra en buen estado ya fuera de la clínica.

El periódico identificó a los cuatro policías que dispararon contra la mujer como el sargento del alguacil. Daniel Nickel, los agentes Javier Medina y David Williams y el oficial Rogelio Medina.

El abogado de derechos civiles de Los Ángeles, John Carpenter, lamentó el actuar violento de la policía y dijo que es “un ejemplo clásico de una escalada innecesaria de un conflicto que resultó en un tiroteo legal.. El trabajo (del diputado) estaba hecho; él es un notificador de procesos… cumples el proceso y luego te vas”.