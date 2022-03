Cliente apuñala a empleado de McDonald’s en Nueva York: Su estado es crítico

Un trabajador de un restaurante de la cadena de comidas rápidas McDonald’s, se debate entre la vida y la muerte, luego de haber sido apuñalado por un cliente en Harlem.

El ataque se registró este miércoles hacia las 12:45 de la madrugada, cuando el empleado recibió varias heridas con arma blanca en medio de una confrontación con un cliente dentro del local.

Así lo reportó el periódico NY Post, donde se aseguró que el joven herido, un hombre de 31 años, de quien no se reveló la identidad, estaba trabajando en el McDonald’s de la calle 177 con Tercera Avenida, intervino en una discusión que el atacante había comenzado con otros empleados.

NYC McDonald's employee brutally stabbed while defending coworkers https://t.co/rQRSEcP5zC pic.twitter.com/jeUb98Tp6h — New York Post (@nypost) March 9, 2022

Justo cuando el trabajador quiso defender a sus compañeros, el agresor le propinó varias puñaladas en el cuello, el pecho, el rostro y el brazo izquierdo.

El Post agregó que la víctima, es un hombre trabajador que vive en El Bronx.





McDonald's worker stabbed in East Harlem

Tras el ataque, el joven fue llevado de urgencias al Hospital Harlem, donde los médicos lo atendieron por sus heridas, pero su estado es crítico, de acuerdo a informes de la policía.

La Uniformada de Nueva York pidió ayuda a la comunidad para dar con el paradero del delincuente, quien luego de cometer su ataque huyó de la escena.

El NYPD describió al atacante como un hombre con barba, de entre 5 pies 11 pulgadas y 6 pies de altura.

Asimismo, se aseguró que vestía una chaqueta verde oscuro y un pasamontañas.

De acuerdo a informaciones del periódico El Diario NY, en diálogo con News 4, el marido de otra de las trabajadoras del McDonald’s que llegó hasta el restaurante, aseguró que según lo que le contaron, el cliente presentaba cierto desorden, aunque hasta el momento se desconoce exactamente lo que generó la discusión que terminó en el sangriento hecho.





NYC McDonald's incident

La policía aseguró que la investigación sigue activa

“Si usted tiene información que ayude a esclarecer este caso y a detener al sospechoso, puede comunicarse con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) al at 1-800-577-TIPS”, aseguró la policía.

Este nuevo crimen se da a menos de dos meses de que la puertorriqueña Kristal Bayron-Nieves, de 19 años, muriera en un restaurante Burguer King por el ataque de un ladrón, en East Harlem. El asaltante mató a la joven de un disparo, luego de que ella le diera $100 de caja registradora.