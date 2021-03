Revelan que móvil de Robert Aaron Long en tiroteo en Georgia fue sexual: ¿Por qué?

Robert Aaron Long, el hombre detenido tras las balaceras registradas en Georgia el martes, dijo a las autoridades que su móvil fue el sexo y no el racismo, cuando presuntamente mató a tiros a ocho personas en spas asiáticos en el área de Atlanta, e hirió a una novena persona.

El motivo formal del acto delictivo aún está bajo investigación. El FBI está investigando si los tiroteos en Woodstock, el condado de Cherokee, Georgia y el noreste de Atlanta fueron crímenes de odio, dijeron las autoridades durante una conferencia de prensa.

Hasta el momento se han identificado seis de las ocho víctimas. El Atlanta Journal-Constitution identificó a cuatro fallecidos como Delaina Ashley Yaun, de 33 años, Xiaojie Yan, de 49, Daoyou Feng, de 44, y Paul Andre Michels, de 54. Una quinta víctima, que fue llevada al hospital, era un hispano de 30 años, llamado Elcias Hernández-Ortíz.

JUST IN: Robert Aaron Long, 21 , is booked into jail accused of murdering 8 people in shooting spree targeting Asian massage parlors across metro Atlanta. pic.twitter.com/xrU5JCNCMx

Los agentes señalan que Long ingresó al salón de masajes asiáticos de Young a lo largo de la autopista 92 de Georgia, y abrió fuego alrededor de las 5 p.m. del 16 de marzo de 2021, disparando contra cinco personas y matando a cuatro de ellas en Woodstock, un suburbio de Atlanta, cerca de Acworth.

El sujeto luego huyó del suburbio de Atlanta y se dirigió a dos spas más en el noreste de Atlanta, dijeron las autoridades, y allí abrió fuego en los sitios asiáticos Gold Spa y Aromatherapy Spa, matando a cuatro personas más. Fue detenido en el condado de Crisp, a casi 200 millas de la escena original del crimen.

Los agentes identificaron al hombre de Woodstock de 21 años como el sospechoso alrededor de las 8 p.m. Minutos después, anunciaron que había sido detenido. Su lectura de cargos está programada para el jueves por la mañana.

Esto es lo que necesita saber:

Long Durante mucho tiempo fue celosamente religioso y afirmó que los salones de masajes asiáticos eran “tentaciones”, mientras que las autoridades enfatizaron que no tenían evidencia de que los spas estuvieran involucrados con actividades ilegales.

Las autoridades enfatizaron que no tenían indicios de que los salones de masajes a los que Long atacó estuvieran involucrados en algún tipo de actividad ilegal. Dijeron que no sabían si el joven incluso había estado en esos lugares específicos. Pero Long afirmó que los atacó porque los veía como una “tentación”. Afirmó tener una “adicción al sexo”, dijeron los investigadores, durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

“Él ve estos lugares como… una tentación para él, que quería eliminar”, dijo el capitán de la oficina del alguacil del condado de Cherokee, Jay Baker.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dijo que no tenían quejas previas de actividad delictiva en los salones de masajes, ni ninguna evidencia de que estuvieran involucrados en actividades ilegales. La única llamada al 911 que recibió el Departamento de Policía de Atlanta en relación con cualquiera de los spas fue un informe de robo de llaves.

At a news conference, a law enforcement official says early indications are that Atlanta-area mass shooter Robert Aaron Long may have been motivated by issues stemming from "sexual addiction," not racism — but he cautions that the investigation is in an early stage pic.twitter.com/jCyDGyZxQ7

— Aaron Rupar (@atrupar) March 17, 2021