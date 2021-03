Asesinan a Grace Ross, niña de 6 años: sospechoso es un niño de 14

Los pobladores de New Carlisle, una ciudad de la región de South Bend, en el estado de Indiana, están impresionados, tras conocerse del asesinato de una niña de apenas 6 años de edad. Pero lo que ha generado todavía más estupor, en la pequeña localidad, fue saber que el sospechoso de haber acabado con la vida de la menor, es otro niño, de tan solo 14 años, quien ya fue arrestado. La menor asesinada fue identificada como Grace Ross.

Así lo reportó el medio South Bend Tribune, donde se aseguró que las autoridades arrestaron al niño de 14 años en relación con la muerte de la niña, quien había sido reportada como desaparecida la semana pasada.

Grace Ross fue no fue vista más el viernes pasado, hacia las 6:30 de la tarde, y tras iniciarse una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado dos horas después en un sitio boscoso. Grace Lynn Ross estudiaba en la escuela primaria New Carlisle.

Hasta el momento la policía del condado de St Joseph, que adelanta la investigación, ha mantenido la identidad del niño sospechoso bajo estricta reserva. El menos deberá comparecer a la corte el próximo 22 de marzo.

La Unidad de Homicidios Metropolitana del Condado de St. Joseph, confirmaron que la Fiscalía está asumiendo este caso como un homicidio y están a la espera de decidir si procesarán al menor como adulto.

El periódico NY Post también presentó la noticia, y aseguró que tras la muerte de Grace Ross, sus familiares crearon una página de recaudación de fondos para cubrir con los gastos del sepelio.

“Mi querida sobrina de 6 años Grace Ross falleció ayer. Ahora es un ángel en el cielo”, dijo en la página de solicitud de donaciones, en Facebook, la tía de la niña, identificada como Nicole Ross.

En diálogo con Local WSBT, una de las vecinas de la casa donde desapareció la menor, identificada como Kim Huston, se declaró sorprendida con el suceso, asegurando que es inusual que en ese pueblo, de menos de 2,000 habitantes se registren hechos tan escabrosos.

“Justo en tu puerta trasera, simplemente no esperas que algo así suceda en tu área. Esta es una ciudad pequeña y, por lo general, no tenemos mucha delincuencia en la zona”, dijo la mujer.

Aunque hasta el momento las autoridades forenses no se han pronunciado de manera formal sobre los hallazgos arrojados por la autopsia, las primeras versiones de medios locales señalan que la niña habría muerto por asfixia.

Heavy aseguró que según la oficina del fiscal, los resultados preliminares de la autopsia mostraron que Grace murió por asfixia, pero las autoridades advirtieron que están realizando pruebas adicionales.

La policía hizo un llamado a la comunidad para que si alguien tiene alguna información que ayude con la investigación, la comparta a la Unidad de homicidios, llamando al 574-235-5009 o Crime Stoppers al 574-288-STOP.

