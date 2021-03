Policía mata a mujer negra en Tennessee en su auto: [Video perturbador]

En un hecho que está siendo materia de investigación, y que ha generado hasta el momento más preguntas que respuestas, una mujer de la raza negra, fue asesinada a tiros por un policía blanco, en un estacionamiento del estado de Tennessee.

Un video, bastante perturbador, y que compartimos aquí, más adelante en este artículo, muestra el momento exacto en el que la joven Nika N. Holbert, de 31 años, es abordada por el oficial de policía de la ciudad de Nashville, Josh Baker, iniciando la escena que terminó con la muerte de la mujer y el oficial herido.

El periódico NY Post reportó la noticia, asegurando que el intercambio entre la mujer y el agente de policía, quien fue trasladado a un hospital, ocurrió el viernes en la mañana, en lo que parecía ser la búsqueda de un sujeto, que no estaba en el carro de Nika Holbert.

Aquí está el video, pero advertimos que contiene imagenes muy fuertes

En las imágenes, que están dando la vuelta en internet, se aprecia al uniformado pidiéndole a la mujer que le entregue su bolso, y aunque inicialmente la joven se nota calmada, se lo entrega y hasta hace una llamada por celular a su mamá, luego, al ver que el policía encuentra lo que parece ser marihuana, ella se acerca asegurando que no ha hecho nada malo, y arranca a correr llena de miedo, tras quitarle el bolso al policía.

Es en ese momento donde se desencadena lo peor, pues mientras la mujer intenta huír dando gritos de auxilio, el policía le apunta con un arma y ordena a la mujer que se tire al piso, lo que no hace. En vez de ello, Holbert regresa a su auto, donde el oficial la ataca con un taser de descargas eléctricas, en varias ocasiones.

Acto seguido, y con gritos en los que la mujer sigue pidiendo ayuda, la joven parece sacar algo de la guantera, y mientras el policía le dice que “baje el arma”, le propinan varios impactos de bala.

Con el agente tirado en el piso y pidiendo refuerzos, la mujer herida, logra encender su carro y se va del lugar. Más tarde fue declarada muerta en un hospital al que fue trasladada.

Citado por el Post, el portavoz de la policía, Don Aaron, aseguró que el oficial recibió un impacto debajo de su chaleco antibalas, pero se encuentra estable, tras ser operado.

La policía afirma que la mujer fue parada por el oficial, ya que el auto que conducía, un Chevrolet Camaro, estaba bajo nombre de un hombre buscado buscado con órdenes de arresto por drogas.

Y mientras la Oficina de Investigaciones de Tennessee y la Fiscalía de Distrito del Condado de Davidson están adelantando las averiguaciones y análisis del caso, la madre de la joven pidió respuestas inmediatas al proceder de la policía.

El noticiero de televisión News 4 Nashville habló con la mamá de Nika N. Holbert, quien criticó la manera como la situación escaló, que terminó con la muerte de su hija, y negó que la mujer haya activado algún arma.

“Yo no creo que mi hja le haya disparado a él. Y por qué él le hizo múltiples heridas de bala a ella. No logro entender cómo esto se convirtió en un tiroteo”, dijo la atribulada madre, al citado medio. “Ellos tienen que decirme y tienen que explicarme por qué mi hija está muerta”.

