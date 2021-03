Mujer celosa de NY pagó a sicarios para matar a suegra y niña: Elsy Rodríguez

Una mujer de 25 años, residente en el estado de Nueva York, identificada como Elsy Rodríguez García, quien fue acusada de haber contratado a sicarios para matar a su ex suegra, de 57 años, se declaró culpable y la espera una condena en prisión.

La mujer sostuvo conversaciones a través de WatsApp para contratar a los potenciales asesinos que cometerían el crimen, según lo reveló el periódico NY Post.

El citado medio afirmó que Elsy Rodríguez García pretendía acabar con la vida de la madre de su exesposo, a fin de poder regresar con él y recuperarlo.

Citando palabras del fiscal Tim Sini, quien llevó el caso, el Post reveló que las acciones criminales de la sudamericana fueron catalogadas como muy perturbadoras, y el caso fue descrito por el ente acusador como impactante e inquietante.

LI woman indicted for allegedly trying to hire hitmen to kill ex-husband`s mother and daughterA Huntington Station woman is charged with two counts of attempted murder for allegedly trying to hire hitmen to kill two members of her ex-husband`s family, according to the Suffolk County District Attorney. 2019-07-30T21:21:56Z

“Las intenciones de la acusada eran muy claras: quería que asesinaran a esta persona (su exsuegra), y estaba lista y dispuesta a pagar por ello”, afirmó el fiscal Sini.

En medio del proceso legal en su contra, la acusada, quien fue descrita como una habitante de Huntington Station, en Long Island, aceptó su culpabilidad por un cargo de conspiración en segundo grado. Originalmente los cargos eran por intento de asesinato en primer grado y dos por conspiración en segundo grado, que le hubiesen dado hasta cadena perpetua.

Tras haber asumido su culpabilidad, se aseguró que tendrá una sentencia reducida, que se espera, sea de entre dos a seis años de cárcel.

Los hechos por los que se le imputaron a Elsy Rodríguez García datan del 2019, cuando intentó contratar a los sicarios en su país de origen, desde Nueva York.

El macabro plan, no solamente era acabar con la vida de la madre de su exesposo, sino también asesinar a la hija del hombre, una niña de tan solo 5 años de edad, producto de una relación anterior de su antigua pareja.

La intención era que el crimen se cometiera en Ecuador, aprovechando que las potenciales víctimas estarían allí tras hacer un viaje.

Las autoridades informaron que la mujer tiene un hijo con su exmarido (hijo de la mujer que quería asesinar), y según los fiscales, lo que la habría motivado a querer deshacerse de su exsuegra y su antigua hijastra eran los celos.

Al parecer, Elsy Rodríguez García no soportaba la idea de que su exesposo pasara mucho tiempo con su madre y su niña de 5 años, agregó el NY Post.

Woman charged in murder-for-hire plot against ex's mother, daughterA Long Island woman has been accused of putting a hit out on her ex-husband's mother and his 5-year-old daughter from another woman. Police said 25-year-old Elsy Rodriguez-Garcia, of Huntington Station, appeared in court Tuesday to face charges in the alleged murder-for-hire plot. She was apparently outraged that her ex-husband wanted a divorce, so she… 2019-07-30T21:00:02Z

En los datos recopilados por las autoridades, se demostró que la mujer sostuvo contacto con un sujeto, quien sería el encargado de buscar a los sicarios, que tendrían como “trabajo” asesinar a la niña de 5 años y a su abuela, e incluso la acusada pidió que el doble asesinato pareciera un robo para no levantar sospechas.

Elsy Rodríguez García entregó fotos del sitio donde se hospedarían su exsuegra y la niña, al igual que imagenes para que los sicaros las reconocieran.

El New York Post reportó que fue precisamente el exmarido de la mujer, quien descubrió el plan, y dio parte inmediato a las autoridades del condado de Suffolk.

Tras dar con el paradero del cómplice con el que la mujer estaba haciendo las diligencias de su crimen, la policía hizo que enviara una fotografía montada que mostraba a un menor y una mujer asesinados, y Elsy Rodríguez García aceptó enviarle $6,000 dólares como el pago acordado.

El próximo 15 de abril la mujer deberá comparecer nuevamente ante la corte, para que le dicten cuál será su sentencia.

