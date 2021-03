Ottis Toole: sospechoso de asesinar al hijo de John Walsh, de 6 años, murió en prisión

El brutal asesinato de Adam Walsh, de 6 años, nunca se resolvió oficialmente. John Walsh de America’s Most Wanted creía que Ottis Toole era el asesino de su hijo, pero Toole murió en prisión y el caso no se resolvió. Toole era un conocido asesino en serie.

Toole confesó haber asesinado a más de 100 personas con su cómplice, Henry Lee Lucas. Cometió su primer asesinato a los 14 años, según Biography, y se asoció con Lucas en 1976. Ambos eran socios en el crimen y tenían una relación. Toole fue condenado a muerte en 1984 por prender un incendio que mató a George Sonnenberg, de 64 años, y siguieron otras condenas por asesinato.

Entre las muchas víctimas que Toole confesó haber matado estaba el hijo de Walsh, Adam, en 1981.

Ottis Toole 05Mar 1947 – 15Jun 1996 Killed Adam Walsh Died of liver failure in prison#Inspiration pic.twitter.com/bOwlFbRo3q — Bill M. (@housesmart) January 9, 2017

Un reinicio de los estrenos de America’s Most Wanted empezó este lunes 15 de marzo de 2021 a las 9 p.m. Hora del este en Fox. Su nueva presentadora es Elizabeth Vargas.

Esto es lo que necesita saber:

Toole dijo en su lecho de muerte que mató a Adam Walsh y murió de cirrosis hepática en prisión en 1996

Toole estaba cumpliendo cadena perpetua en una prisión estatal de Florida cuando sucumbió a una insuficiencia hepática a los 49 años, en 1996. Nadie reclamó el cuerpo de Toole, informó NBC. Fue enterrado en la prisión estatal.

Adam Walsh desapareció el 27 de julio de 1981. Su madre lo dejó jugando en el departamento de juguetes de Sear’s, y cuando regresó por él, él no estaba. Su madre y su abuela buscaron desesperadamente al niño en el centro comercial, y un altavoz lo llamó al servicio de atención al cliente. Lo denunciaron a la policía dos horas después de su desaparición, pero pasarían otras dos semanas antes de que un pescador hiciera un descubrimiento espantoso. La cabeza del niño fue encontrada en un canal a 120 millas de distancia cerca de Vero Beach. El resto de su cuerpo nunca fue encontrado.

Interview with serial killer Ottis Toole (1993)

Toole confesó dos veces haber matado al niño, pero luego se retractó. Se atribuyó la responsabilidad de cientos de asesinatos, pero la policía determinó que la mayoría de las confesiones eran falsas. Walsh creía que Toole era responsable del asesinato de su hijo y la policía cerró el caso en 2008.

“¿Quién podría tomar a un niño de 6 años, asesinarlo y decapitarlo? ¿Quién?”, John Walsh dijo en una conferencia de prensa, tras el anuncio que el caso estaba cerrado. “Necesitábamos saber. Necesitábamos saber. Y hoy lo sabemos. El no saber ha sido una tortura, pero ese viaje se acabó”.

John Walsh explains how his son's kidnapping & murder led to his life's missionJohn Walsh talks about his son Adam's kidnapping and murder and how it led to him co-founding the National Center for Missing and Exploited Children. He spoke with Lesli Foster during WUSA9's #BringThemHome special. #JohnWalsh #AdamWalsh FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA – Twitter: twitter.com/wusa9 Facebook: facebook.com/wusa9 Instagram: instagram.com/wusa9 NEWS TIPS – Email: newstips@wusa9.com 2017-05-11T02:14:32Z

Quedaron preguntas sobre si Toole realmente era el asesino de Walsh y la familia Walsh criticó una investigación de mala calidad

Walsh confesó el asesinato de Adam Walsh, llevando a la policía a un banco de autobús donde dice que secuestró al niño de 6 años. Llevó a las autoridades a la autopista de peaje donde recordó al niño llorando por su madre. Los llevó al puente donde dijo que le cortó la cabeza al niño. Pero Toole hizo muchas confesiones falsas, y el Departamento de Policía de Hollywood cerró el caso del asesinato de Adam Walsh sin nuevas pruebas que vinculen a Toole con el crimen, según Associated Press.

John Walsh was a great friend to law enforcement and just a decent man. After the tragedy with his son he started the Adam Walsh Child Resource Center and then America’s Most Wanted. Hope this show catches a lot of bad guys like the original ! https://t.co/faSfVsEqZf pic.twitter.com/xizYLUvS4v — DSIMPS14 (@Dsimps14) March 13, 2021

El jefe de policía de Hollywood, Chadwick Wagner, dijo a Associated Press que cree que Toole podría haber sido juzgado y condenado por las pruebas que desarrollaron, pero Toole había muerto en prisión más de una década antes. Si bien Toole confesó dos veces, los detalles de su historia cambiaron en el relato y ninguna evidencia forense lo relacionó con la muerte o el secuestro del niño.

“Si estás buscando esa varita mágica, esa única prueba, no está allí”, dijo el oficial.

