Policía de Minneapolis cambia protocolo de inmovilización tras muerte de George Floyd

El Departamento de Policía de Minneapolis actualizó su política de uso de la fuerza y ahora prohíbe las opresiones en el cuello. Esa política cambió después de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020. Se pedirá a los miembros del jurado que determinen si el ex oficial del MPD Derek Chauvin violó la política cuando presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante más de ocho minutos, y si su muerte constituye un homicidio involuntario.

MPD permitía opresiones en el cuello en el momento de la muerte de Floyd, a diferencia de muchos otros departamentos del estado. Sin embargo, la táctica de la rodilla en cuello tenía límites en su uso, y los fiscales sostienen que Chauvin violó la política al mantener su rodilla en el cuello de Floyd durante más de ocho minutos, y continuó con la táctica de moderación después de que Floyd dijera que no podía respirar.

La muerte de Floyd, de 46 años, fue capturada en video y sirvió como catalizador de las protestas de Black Lives Matter en todo el país.

Chauvin se declaró inocente de los cargos de homicidio involuntario en segundo grado. Un cargo de asesinato en tercer grado fue retirado previamente y reinstaurado a medida que se acercaba su juicio. También se declaró inocente de ese cargo.

Esto es lo que necesita saber:

En el momento de la muerte de Floyd, los agentes de policía de Minneapolis estaban autorizados a inmovilizar a una persona con una rodilla en el cuello en determinadas situaciones. Pocos departamentos de policía en el estado permitieron ese tipo de restricción del cuello, pero en Minneapolis la táctica del uso de la fuerza fue autorizada como una “opción de fuerza no mortal” en ciertas circunstancias, según el Minneapolis Star Tribune.

Sin embargo, la restricción debería liberarse una vez que la amenaza se detenga, dijo Mylan Masson al Star Tribune. Masson fue durante mucho tiempo un oficial de policía de Minneapolis y ex director del centro de educación policial y de justicia penal de Hennepin Technical College, donde se entrena aproximadamente a la mitad de los oficiales de policía del estado.

“Una vez que el [oficial] tiene el control, entonces se libera”, dijo Masson. “Eso es el uso de la fuerza: se usa hasta que la amenaza se ha detenido”.

Los oficiales solo estaban autorizados a usar la restricción si estaban debidamente entrenados en la táctica, que implicaba aplicar presión con un brazo o una pierna a un lado del cuello, sin restringir las vías respiratorias.

El Anexo A en el caso de Chauvin presenta hallazgos de toxicología que dicen que Floyd ingirió una dosis fatal de fentanilo antes de su muerte y dijo que no había evidencia física de que Floyd fuera asfixiado, mientras que un examen médico independiente encontró que Floyd murió de asfixia.

“That policy does not state that you apply your full entire body weight with your knee on an individual who's not resisting, cutting off his air,” says the Minneapolis police chief about neck restraints, which he says he’s now banned within the department. https://t.co/jJ8e9a8alG pic.twitter.com/vqZGGmH3LJ

