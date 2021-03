Christopher Tapp, el hombre que estuvo 22 años en la cárcel por un crimen que no cometió

Christopher Tapp es un hombre libre hoy después de pasar 22 años tras las rejas por un crimen que no cometió. Ahora, Tapp es un defensor de los condenados injustamente. Un jurado lo condenó por la violación y asesinato en 1996 de Angie Dodge, de 18 años. Fue liberado en 2017 y exonerado en 2019 después de que Brian Dripps confesara el asesinato.

Dripps fue identificado como el sospechoso más probable en el caso de Dodge a través de nuevas pruebas de ADN. Está encarcelado y esperando sentencia hoy. Tapp llegó a confesar el asesinato, que luego se determinó que era una confesión falsa.

La madre de Dodge, Carol Dodge, se convirtió en una aliada de Tapp. Ella creía que la policía tenía al hombre equivocado tras las rejas. ABC 20/20 está investigando el caso judicial en curso sobre un nuevo episodio, que se transmitió el viernes 12 de marzo de 2021 a las 9 PM.

Esto es lo que necesita saber:

Tapp presentó una demanda contra Idaho Falls

Chris Tapp walks into his exoneration hearing to a round of applause @localnews8 @KIDKnews @ToddKunzKIDK pic.twitter.com/IdWZvY54cG — Kaitlin KIFI Local News 8 (@KaitlinLoukides) July 17, 2019

Tapp presentó una demanda contra Idaho Falls por su encarcelamiento de 20 años por un crimen que no cometió. Presentó una queja de 57 páginas en un tribunal federal en octubre de 2020 contra la ciudad de Idaho Falls y varios oficiales que estuvieron involucrados en su caso.

“La policía le mintió, lo amenazó de muerte, le dio detalles falsos sobre el crimen y luego mintió y afirmó que los detalles los dio él”, dijo a EastIdahoNews.com Peter Neufeld, uno de los abogados de Tapp.

Chris Tapp pasó más de la mitad de su vida tras las rejas.

“Debido a lo que me hizo la policía de Idaho Falls, perdí la oportunidad de formar una familia, seguir una carrera y compartir las libertades más básicas por las que todos vivimos”, dijo Tapp en un comunicado de prensa en ese momento. “Sigo viviendo todos los días con la pesadilla de los 22 años que la policía de Idaho Falls me robó”.

El gobernador de Idaho, Brad Little, firmó la Ley de Condenas Injustas la semana pasada y Tapp está trabajando con otros estados para aprobar proyectos de ley similares

TONIGHT! Tune in to ABC’s 20/20 at 9PM ET to watch our own @Sdrizin and long-time CWC friend Scott Turow discuss the interrogation and false confession of Chris Tapp. A mother's pursuit for justice overturns wrongful conviction, & catches the true killer https://t.co/2lHWeszwNy — CenterOnWrongfulConvictions (@NorthwesternCWC) March 12, 2021

El gobernador de Idaho, Brad Little, acompañó a Chris Tapp cuando firmó la Ley de Convicciones Injustas y se convirtió en ley el 5 de marzo de 2021. La ley requiere que las personas que cumplieron condena por delitos que no cometieron reciban una compensación, según East Idaho News.

“Este es un buen proyecto de ley, esto es lo correcto”, dijo Little en ese momento. “A medida que nuestro proceso de justicia se transforma a lo largo de los años, desafortunadamente, ha habido personas condenadas injustamente que ya se han ido. Esta propuesta es solo una de esas cosas que es una buena política pública”.

La ley permite que los exonerados reciban una suma fija de $62,000 por cada año de encarcelamiento injusto o $ 75,000 por cada año cumplido injustamente en el corredor de la muerte.

Congratulations Idaho for joining the majority of States who compensate individuals who have been wrongfully imprisoned! And many thanks to Chris Tapp, an exoneree who spearheaded the effort alongside Sen. Ricks. Check out their terms:https://t.co/MPPv79k5An — Innocence Project of FL (@FLA_Innocence) March 8, 2021

“Esta ley brindará asistencia a las personas condenadas injustamente para reiniciar sus vidas”, dijo Tapp. “Para ayudarlos a entrar en el proceso de superar esta pesadilla que hemos soportado y seguimos experimentando. Aprecio que estemos aquí hoy en Idaho Falls, el escenario de mi condena injusta, pero también quiero agradecer a Charles Fain, quien está de regreso en Boise”.

Fain pasó 17 años en el corredor de la muerte por el asesinato de un niño de 9 años. Fue exonerado en 2001. Tapp está trabajando con otros gobernadores estatales para promulgar proyectos de ley similares en sus propios estados.

“Este es solo el primer paso para continuar porque esto es algo realmente importante que debe hacerse por los condenados injustamente”, dijo Tapp durante la firma.