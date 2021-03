Cambio de hora USA 2021: ¿Qué estados no cambian la hora?

El horario de verano comienza oficialmente el segundo domingo de marzo, lo que significa que en 2021 volvemos a cambiar nuestros relojes el domingo 14 de marzo. Por lo general, las 2 AM, hora local, es la hora tradicional en la que debe adelantar sus relojes una hora.

La frase que la gente usa comúnmente para recordar cómo funciona el horario de verano es “adelantar, retroceder”, es decir, adelantar el reloj en primavera y retroceder en otoño. Entonces, el domingo 14 de marzo, la tradición es mover su reloj de las 2 AM a las 3 AM en medio de la noche, o si no quiere levantarse (o permanecer despierto), está bien adelantar el reloj cuando te acuestas el sábado por la noche.

Los teléfonos móviles se cambiarán solos

Si usa su teléfono celular como reloj de noche y sistema de alarma, no se preocupe por quedarse dormido el domingo por la mañana. Los teléfonos celulares deben ajustarse automáticamente cuando cambia la hora y su alarma debe sonar a la hora correcta.

Según Android Central, “a menos que ingrese a la configuración de su teléfono y cambie la hora de red automática, no tendrá que hacer nada. Tu Android verificará la red para la fecha y hora correctas y se activará automáticamente durante la noche, cambiando la hora del sistema para que calendarios y alarmas sigan funcionando correctamente”.

Si aún está preocupado, puede volver a verificar la configuración de fecha y hora. Siempre que su zona horaria sea correcta y tenga activada la “zona horaria automática” o la “fecha y hora automáticas”, su teléfono hará el cambio automáticamente.

Estados sin horario de verano

Dentro de los Estados Unidos y sus territorios, algunas áreas no tienen el horario de verano, por lo que si vive allí, no tiene nada de qué preocuparse. Estos estados y territorios incluyen Arizona, Hawái, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EEUU, Samoa Americana, Guam y las Islas Marianas del Norte.

Según TIME, varios otros estados están considerando detener el cambio de horario para el verano, incluidos Alaska, Texas, Florida.

En todo el mundo, hay más de 70 países que cambian al horario de verano y más de 170 países que optan por no hacerlo.

El horario de verano en los próximos años

En años futuros, estas son las fechas de inicio y finalización del horario de verano:

2022: domingo 13 de marzo y domingo 6 de noviembre

2023: domingo 12 de marzo y domingo 5 de noviembre

2024: domingo 10 de marzo y domingo 3 de noviembre

2025: domingo 9 de marzo y domingo 2 de noviembre