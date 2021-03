Mujer desaparecida tras salir de casa de una amiga. ¡Hay un detenido!

Sarah Everard es una ejecutiva de marketing de Inglaterra que desapareció después de salir de la casa de una amiga. El sospechoso es un agente de la policía metropolitana.

Everard, de 33 años, salió de la casa de su amiga por una puerta trasera el 3 de marzo de 2021 y luego comenzó a caminar hacia su casa a unos 50 minutos de distancia. No está claro si llegó allí, pero no ha desparecido desde entonces. Eso es todo según la Policía Metropolitana, que ha pedido repetidamente al público información sobre la mujer desaparecida, en un caso que se ha apoderado de Inglaterra.

Las autoridades ahora han encontrado restos humanos en un bosque cerca de Ashford, Kent, pero no los han identificado aún como los de Everard, dijo la comisionada del Met, Cressida Dick, en una conferencia de prensa. “Mis pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de Sarah Everard”, dijo Dick. “Un hombre ha sido arrestado bajo sospecha del asesinato de Sarah. Esta noche, los equipos de búsqueda han encontrado lo que parecen ser restos humanos. El descubrimiento se realizó en un área de Woodland en Ashford, Kent”.

Dick dijo que su desaparición ocurrió en “circunstancias horribles y perversas”. Ella lo llamó la “peor pesadilla” de toda familia y dijo que era “increíblemente raro que una mujer fuera secuestrada en nuestras calles”.

Pero hay otro giro siniestro: la policía arrestó a uno de los suyos, un oficial de policía en servicio activo llamado Wayne Couzens, y lo están investigando por acusaciones de “asesinato”. Aunque no se ha encontrado el cuerpo de Everard, y las autoridades han realizado importantes búsquedas de la mujer desaparecida, ese detalle es claramente un hecho preocupante en el caso.

“La noticia de hoy de que fue un oficial de la policía metropolitana el que fue arrestado por el asesinato de Sarah ha causado conmoción e ira”, dijo Dick. “Hablo en nombre de todos mis colegas cuando digo que estamos absolutamente consternados por esta terrible, espantosa noticia. Nuestro trabajo es patrullar las calles y proteger a la gente”, dijo Dick.

Esto es lo que necesita saber:

The PO arrested in the #SarahEverard case, Wayne Couzens aged 48, married & living in Deal, was a car mechanic until 10 years ago. He’s based at Westminster & would know the SC well, obvs. It’s been suggested by a source that he may have lodged at CP Estate pic.twitter.com/4mnqFEfiyN

— JJ (@BBBLondon) March 10, 2021