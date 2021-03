Brian Dripps, el asesino de una adolescente que confesó el crimen 25 años después

Brian Dripps es el presunto asesino de Angie Dodge, de 18 años. Está en la cárcel en Idaho esperando su sentencia después de declararse culpable. Dos personas han sido encarceladas por la violación y asesinato de Dodge. El primero fue Christopher Tapp, que pasó 20 años en prisión antes de ser exonerado en 2019. Se demostró que no había cometido ese crimen.

Dripps, de 55 años, está encarcelado por cargos de violación y asesinato. Se declaró culpable de asesinato en febrero de 2021. Le dijo a un juez que no tenía intención de matarla el 13 de junio de 1996.

La madre de Dodge, Carol Dodge, fue una de las mayores defensoras de su hija. Ella creía que el hombre equivocado estaba tras las rejas cuando Tapp fue arrestado. ABC 20/20 está investigando el caso judicial en curso en un nuevo episodio, que se transmitió el viernes 12 de marzo de 2021 a las 9 PM, Hora del Este. Dripps se relacionó con el caso a través de su ADN. Más tarde confesó haber matado a Dodge.

Esto es lo que necesita saber:

TONIGHT! Tune in to ABC’s 20/20 at 9PM ET to watch our own @Sdrizin and long-time CWC friend Scott Turow discuss the interrogation and false confession of Chris Tapp.

A mother's pursuit for justice overturns wrongful conviction, & catches the true killer https://t.co/2lHWeszwNy

— CenterOnWrongfulConvictions (@NorthwesternCWC) March 12, 2021