[IMAGENES FUERTES] Así mató la policía de Filadelfia a Walter Wallace Jr.

Un crudo video difundido en las redes sociales muestra cómo la policía de Filadelfia disparó y mató a Walter Wallace Jr, joven negro de 27 años cuya muerte ocasionó disturbios en esa ciudad de los Estados Unidos y volvió a poner en el centro del debate el asunto de la violencia policial contra los ciudadanos afroamericanos.

A continuación se puede ver el video del momento en que dos agentes de la policía de Filadelfia disparan a Walter Wallace Jr. Se aconseja prudencia dada la crudeza de las imágenes. El video fue compartido por el abogado Benjamin Crump, especialista en derecho civil.

This is Walter Wallace Jr., who police shot killed in Philadelphia yesterday. He was 27 years old and the father of three children. Rest in power, Walter. pic.twitter.com/OlN8bcBidE — Rebecca Kavanagh (@DrRJKavanagh) October 27, 2020

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag — Ben Crump (@AttorneyCrump) October 27, 2020

De acuerdo al periódico Philadelphia Inquirer, la policía recibió un llamado en el que se indicaba que un sujeto estaba en la calle armado con un cuchillo. Según consta dicho medio, los policías le pidieron a Wallace que dejara el arma y retrocediera. El joven afroamericano no habría hecho caso a la orden. Avanzó contra los oficiales blandiendo el arma y provocando los disparos que lo llevaron a la muerte.

#WalterWallaceJr was shot multiple times and killed by @philadelphiapd. He allegedly had a knife. He suffered from mental illness. Compare his shooting to the way police respond to a mentally ill, knife wielding, white man. America pic.twitter.com/30XSZTu40f — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) October 27, 2020

El video muestra a los dos agentes tratando apuntando a Wallace en una calle de un barrio residencial de Filadelfia. El joven es acompañado por una mujer. Según el citado diario se trata ni más ni menos que su madre. Una ambulancia trasladó al joven de 27 años al centro médico Penn Presbyterian. Allí lo decretaron muerto. El hecho se produjo a las 4 de la tarde de este lunes 26 de octubre.

De acuerdo al padre de Wallace, el joven estaba en tratamiento psiquiátrico y padecía problemas de salud mental. Cabe señalar que aún no están aclarados los motivos por los cuales el joven portaba un cuchillo.

La versión de la policía de Filadelfia

La policía de Filadelfia salió a aclarar el confuso episodio que derivó en la muerte del joven afroamericano Walter Wallace Jr.

“Los agentes de policía recibieron un alerta por la presencia de un hombre armado con un cuchillo. Le pidieron que dejara el arma, pero el hombre nos les hizo caso. Blandió el arma de un modo imprudente”, declaró el portavoz de la policía de Filadelfia, Eric Gripp, en declaraciones a CBS Philadelphia.

A raíz de la muerte de Wallace Jr., en la noche del viernes se produjeron serios incidentes en las calles de Filadelfia. Manifestantes protestaron alegando violencia policial y racial. Arrojaron ladrillos contra un destacamento policial e hirieron a varios agentes. Además, hubo saqueo de tiendas comerciales.

A police SUV is on fire at 52nd and market, surrounded by a crowd of a couple hundred pic.twitter.com/dwSFbNoMgs — Anna Orso (@anna_orso) October 27, 2020

La policía no confirmó el número de veces que los agentes dispararon al joven de 27 años. De acuerdo a los familiares del muerto, Wallace recibió doce disparos. El Philadelphia Inquirer aseguró que hay al menos 13 impactos de bala en la escena donde se produjo el tiroteo.

El comunicado del Fiscal del Distrito

El Fiscal del Distrito de Filadelfia, Larry Krasner, emitió un comunicado para intentar aclarar la situación acerca del caso de Walter Wallace Jr.

#Philadelphia

Residents and demonstrators vent their frustration with police officers at the scene of the shooting. The Police Commissioner is present and is speaking to the crowd that is gathered. Victim is Walter Wallace Jr, 27. Credit: Christie Iletopic.twitter.com/v8teX1Pbtp — Shane B. Murphy (@shanermurph) October 26, 2020

“La Fiscalía de Filadelfia asume su obligación de tratar de ser justa y de buscar una justicia seria e imparcial. La Unidad de Investigaciones Especiales de la DAO concurrió a la escena del tiroteo fatal de un civil por parte de la policía poco después de que ocurriera y se ha puesto a investigar el caso desde ese momento en compañía de la Unidad de Investigación de Disparos Involucrados por Oficiales del PPD (Policía de Filadelfia), en tiroteos y muertes por otros medios que involucren a los agentes. Tenemos la intención de ir adonde nos lleven los hechos y la ley. No queremos apresurarnos y emitir juicios sin antes haber concretado todos los pasos de un rigurosa investigación”, expresó.

El repudio de Jamie Gauthier

La Miembro del Consejo Jamie Gauthier se sumó al pedido de esclarecimiento de la muerte del joven afroamericano Walter Wallace Jr. La integrante del Partido Demócrata se expresó a través de su cuenta de Twitter.

My statement regarding the death of Walter Wallace, Jr. #sayhisname pic.twitter.com/hR4REMRpiV — Councilmember Jamie Gauthier (@CouncilmemberJG) October 27, 2020

“Esta es una verdadera tragedia. Walter Wallace Jr., un residente de mi distrito, fue asesinado a tiros por la policía mientras su madre se encontraba a unos pasos de distancia. Le doy mi más sentido pésame a ella y a toda la familia y amigos de este joven. Toda nuestra comunidad lamenta y se suma al luto por Walter Wallace Jr”, escribió.

La joven política pidió al Departamento de Policía de Filadelfia que publique “las grabaciones de las cámaras” que portaban los agentes involucrados en lo que ella considera “el asesinato” del joven Wallace.

“La ciudadanía merece un informe completo, sin adornos, de lo que sucedió hoy”, reclamó.

