Phyllis Schlafly: ¿cómo murió la famosa política estadounidense en 2016?

Phyllis Schlafly es una figura central en la serie de Hulu, Mrs. America. Mientras mira la serie, es posible que se pregunte cuál es la causa de su muerte. Siga leyendo para conocer más detalles.

Murió de cáncer a los 92 años

El 5 de septiembre de 2016, Schlafly murió de cáncer. Tenía 92 años.

Antes de morir, apoyó a Donald Trump como presidente e incluso se unió a él en un mitin en St. Louis en marzo de 2016, según informó Politico. En ese momento, ella ya sabía que estaba luchando contra un cáncer terminal. Ella le dijo a la multitud: “Creo que él tiene el coraje y la energía, sabes que tienes que tener energía para este trabajo. Hemos estado siguiendo a los perdedores durante mucho tiempo. Ahora tenemos a un tipo que nos llevará a la victoria”.

No se dieron a conocer más detalles sobre el tipo de cáncer que tenía Schlafly, excepto que murió en su casa en St. Louis rodeada de familiares. De hecho, su enfermedad no se dio a conocer públicamente antes de su fallecimiento. Se supo después que había estado enferma de cáncer durante algún tiempo cuando falleció, según informó The Philadelphia Inquirer.

Su hija, Anne Schlafly Cori, le dijo a STL Today que Phyllis estuvo aislada en los últimos meses de su vida. “Lamento mucho decir que mi madre estuvo aislada de sus mejores amigos en los últimos seis meses de su vida. Hubo varias personas a las que se les prohibió verla”, dijo.

Schlafly llevó una vida ocupada y exitosa

Schlafly estuvo casada con John Fred Schlafly, Jr. desde los 25 años hasta su muerte en 1993. También era abogada y recibió su título de abogada en 1978.

STL Today informó que su madre fue bibliotecaria en el Museo de Arte de St. Louis durante más de dos décadas. Su padre era John Bruce Stewart, maquinista y vendedor. Perdió su trabajo durante la Gran Depresión. Él patentó un motor de automóvil rotativo en 1944, pero no pudo beneficiarse de la patente, a pesar de que Mazda vendió el mismo tipo de motor más tarde, informó el New York Times.

Schlafly se graduó en la universidad en solo tres años y obtuvo una maestría de Radcliffe en nueve meses en ciencias políticas. Obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington.

En la década de 1950, Schlafly se unió a un movimiento de derecha contra el comunismo y en la década de 1960 publicó su bestseller: “A Choice Not an Echo”, según informó The New York Times. Luego pasó a ser autora y a editar 27 libros. Incluso se postuló para el Congreso dos veces, pero perdió en ambas ocasiones: en 1952 y 1972, según informó STL Today.

Apoyó la carrera presidencial de Barry Goldwater e hizo campaña contra la Enmienda de Igualdad de Derechos en la década de 1970. La Enmienda terminó estando a solo tres votos de ser aprobada, a pesar de contar con el apoyo bipartidista.

También fue nombrada por el presidente Ronald Reagan para servir en la Comisión sobre el Bicentenario de la Constitución de los Estados Unidos de 1985 a 1991. En 1992, fue nombrada Madre del Año de Illinois.

Un artículo de Boston.com en 2004 señaló que Schlafly hacía campaña contra el matrimonio homosexual y el aborto.

En 2005, New Republic escribió sobre Schlafly: “Si la influencia política consiste en transformar este enorme y cascarrabias país en la dirección que uno prefiera, Schlafly debe ser considerada como uno de los dos o tres estadounidenses más importantes de la última mitad del siglo XX”.

En marzo de 2016, Schlafly respaldó a Donald Trump como presidente, según informó el New York Times. Ella dijo que él tenía el coraje y la energía para hacer “lo que las bases quieren que haga”.