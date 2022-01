Rudy Guede: liberado de la cárcel tras 14 años del asesinato de Meredith Kercher

Rudy Guede nació el 26 de diciembre de 1986 en Costa de Marfil. Tenía 20 años en el momento de la muerte de Meredith Kercher y cumplió una condena de 14 años de prisión por su asesinato.

Guede vivió en Perugia desde que tenía cinco años. Tuvo una relación difícil con su padre, quien finalmente decidió regresar a Costa de Marfil, lo que obligó a Guede a ingresar en los servicios sociales.

Guede ha testificado que la noche del asesinato, él y Kercher acordaron encontrarse en su casa alrededor de las 8:30 PM. Los dos se vieron esa noche, pero no tuvieron relaciones sexuales, ya que ninguno de los dos tenía condón. Guede afirma que Meredith se enojó después de descubrir que le faltaba el dinero del alquiler. Luego, Guede usó el baño con los audífonos de su iPhone encendidos, momento en el que escuchó a Meredith gritar, corrió de regreso a la habitación y vio al hombre que la había apuñalado. Este escapó.

Después del incidente, Guede afirma que intentó limpiar la sangre de Meredith con una toalla. Finalmente lo dejó y fue a la casa de un amigo alrededor de las 11:30 PM. Luego se dirigió a un club nocturno, donde permaneció hasta aproximadamente las 4:30 AM.

Cuatro hombres vivían en el piso del sótano debajo del apartamento Via della Pergola 7 de Knox y Kercher. Uno de estos hombres, Giacomo Silenzi, conocía a Rudy Guede desde el año anterior a la muerte de Kercher: había conocido a Guede mientras jugaba baloncesto en la cancha sobre la residencia Via della Pergola. Según un documento obtenido de Criminal Law and Justice Weekly, Guede había estado en el apartamento de Silenzi en “varias ocasiones” en las que Knox y Meredith estaban presentes. El documento dice: “Parece que Guede se sintió atraído por Knox, quien en su primer encuentro estaba soltera y sin pareja”. Según los informes, Guede se había reunido con Kercher unas tres o cuatro veces antes de su muerte.

La noche antes del asesinato, el 31 de octubre de 2007, Kercher y Guede se besaron en la pista de baile en lo que el Daily Beast informa que Guede describió como una “escena universitaria”. A la noche siguiente, Kercher invitó a Guede. Felizmente accedió a ir a su apartamento.

Según un artículo escrito por el New York Daily News en enero, “Guede era bien conocido por la policía como un traficante de drogas local y fue arrestado después de que la policía encontrara su huella digital ensangrentada en el lugar”.

El 21 de enero, Rudy habló públicamente por primera vez frente a un tribunal de justicia desde que Knox y Sollecito fueron absueltos (27 de marzo de 2015). En la entrevista de dos horas de duración, que fue con la RAI TV3 de Italia, Guede argumentó que nunca había probado drogas duras y que “su historial muestra que, a pesar de los informes en sentido contrario, no tenía condenas previas por ningún delito”.

Luego, Guede continuó diciendo que Knox estaba “101%” en la escena del asesinato. Sin embargo, no nombró a Sollecito. Según The Daily Beast, Sollecito se pasó la semana antes de que el entrevistado saliera en televisión amenazando con demandar a Guede si lo señalaba.

3. Fue arrestado pocos días antes del asesinato de Kercher

El 27 de octubre de 2007, una directora de una escuela de párvulos en Milán dijo que encontró una figura extraña saliendo de su oficina: el hombre fue identificado como Rudy Guede. Cuando la policía llegó al lugar y le pidió que abriera su mochila, encontraron un cuchillo de cocina de 40 cm, que fue sacado de la guardería de la cocina, según el documental El asesinato de Meredith Kercher. También encontraron un pequeño martillo, llaves y un reloj.

Cuando Guede fue acusado de posesión de bienes robados, estaba detenido por el asesinato de Meredith.

4. Huyó a Alemania después del asesinato

Cuando la policía identificó el ADN de Guede en la escena del crimen, intentaron contactar con él. Sin embargo, Guede había huido a Alemania. Allí se le impidió abordar un tren sin billete, momento en el que fue extraditado a Alemania.

Según The Daily Beast, Guede afirma que huyó de la escena “por una combinación de miedo y paranoia que lamentó”. Luego se fue a Alemania simplemente porque era “adonde iba el próximo tren y agregó que podría haber terminado con la misma facilidad en Rusia”.

5. Su ADN se encontró en toda la escena del crimen

Se encontraron varios elementos que contenían el ADN de Guede en la escena del crimen: se encontró una huella de palma en sangre en la almohada de Meredith; papel higiénico en el baño donde se encontraron heces sin lavar; una bolsa encontrada en la cama de Meredith; el puño de una sudadera que se encontró cerca del cuerpo de Meredith y el sujetador de Kercher. También se encontró una huella de zapato en sangre en el dormitorio y en el pasillo, hecha con el mismo tamaño de zapato de la marca Nike que usaba Guede.

El ADN de Guede también se encontró dentro de Kercher, aunque según CNN, todavía no está claro si Kercher fue agredida sexualmente. El medio de comunicación agregó que los escritos de la prisión de Guede han descrito lo difícil que ha sido para él “sacar de su cabeza la imagen de la sangre que brotó de Meredith”.

Guede fue liberado de prisión en noviembre de 2021 tras 14 años encarcelado.